零距離科學：魔術是如何發生的？

文：馬學綸（香港中文大學微生物學系博士）

圖：香港電台

魔術的科學一「意料之內」中的「意料之外」

大家最常看到的魔術表演是甚麼？是變走了又變回來的硬幣，是能猜到抽走了哪張撲克牌的讀心術，還是像「刀鋸美人」和變走整架客機之類的大型魔術？魔術表演五花八門，每位魔術師都有自己的風格，但都離不開兩個元素，就是讓觀眾在「意料之內」中期待「意料之外」。

魔術表演就是讓觀眾在「意料之內」期待「意料之外」。

就像最常見的硬幣魔術，觀眾「意料之內」的是硬幣會消失又再出現，但硬幣總是消失和出現在「意料之外」的地方。明明是在眼前發生的事，「沒遮沒掩」的，究竟是怎樣辦到的？以科學來拆解的話，魔術師其實是靈活運用了人類心理上和生理上的盲點。

只要能掌握人類在生理上和心理上的盲點，就能改變一個人對事物的看法。

讓人自以為「視」的掩眼法

生物課上，總是把人類的眼睛和相機比較，晶狀體對應鏡片，虹膜對應光圈，視網膜對應菲林（或感光單元）等。教科書上總是寫著：由物件反射的光線進入眼睛，經過晶狀體，折射到視網膜上。這些光線會刺激視網膜上的感光細胞，產生神經訊號，經由視神經傳往大腦分析視覺資訊的區域，給我們「看到」那件物件的認知。不過，我們不是對整個視野都是那麼敏感的。大家可以試試向正前方伸直手臂，我們真正能看到的區域，就只有手掌那麼大，這個區域以外的改變，如果我們不把視線移到那裡，是不會發現的。

我們的視網膜也不只是一片菲林，而是分佈著兩種感光細胞：視幹細胞和視錐細胞。視幹細胞只有一種，能夠對較微弱的光線產生反應，而視錐細胞則分為三種，分別對光的一種三原色產生反應。視幹細胞主要分佈在視網膜較外圍的位置，而視錐細胞主要集中在視網膜較中央位置。表演魔術的地方往往是光線充足，主要發揮作用的也是視錐細胞。只要魔術師能把觀眾的注意力集中在一個地方，就能在視線以外進行「魔法」，即是所謂的「掩眼法」了。

魔術師的手法能讓觀眾把注意力集中到特定地方，進行「掩眼法」。

無法忽視的「眼高手低」

也許你會認為，既然知道了魔術師的技倆，要看穿魔術師的「魔法」應該不難吧。不過，一個魔術之所以能成功，魔術師還要懂得觀眾的心理和觀察觀眾的反應。一個精心設計的魔術，包括魔術師的語氣、表情、動作，甚至是環境設計等，都帶領着觀眾的思緒和注意力。觀眾越想拆解魔術的謎團，就會越落力專注在能吸引他們的地方上，而魔術師往往能引渡觀眾專注在哪些地方。例如，有魔術師觀察到當他伸出兩隻手，一隻向上一隻向下移動，觀眾都會把眼光集中在上移的手上，那他的掩眼法就會集中在這隻手上了。

魔術師設計魔術時，會考慮自己的表演和環境設計，帶領著參與者的情緒和思緒。

那麼，用平常心看魔術就可以了吧？有科學家的研究發現，如果讓受試者觀看一段魔術影片，再記下他們認為這個魔術的真正做法，和有沒有感到頓悟的經驗（the aha experience），即使受試者没有被告知自己的答案是對是錯，得出較為接近的答案的受試者，他們的頓悟經驗指數會越高。進行研究的科學家認為，這是因為受試者大概也知道自己猜對了多少，越是認為自己猜對了感覺就會越正面。經過一段時間後，頓悟指數較高的受試者，也更能回憶起他們的答案，所以，猜對魔術的真正做法是個正面的體驗，正面的體驗也有助增強記憶。就此看來，解迷本身就是個正面經驗，要做到保持平常心並不容易。

俗語有話：「無毯無扇，神仙難變」，究竟科學家遇上魔術師會「變出」甚麼新知識？今集《零距離科學》，「意料之內」會帶大家以科學角度一探一眾魔術師的「魔法」，至於能参透多少「意料之外」，就要看大家的慧根了。

魔術師會在今集節目中公開一些手法，看看大家能參透多少。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31播映。本集於4月23日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex