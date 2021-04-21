交易的是電力，背後卻是人性，為何發電廠對「電力交易平台」興趣缺缺？

文：吳進忠（年少時聽聞孫運璿運籌帷幄、指揮若定，如何在五個月內復原臺灣80%的供電系統，打敗日本人預言的傳奇故事。長大以後成為電力工程師，眼看著這個活兒就是一輩子。閉著眼睛就知道明天的備轉容量率要亮什麼顏色的燈，卻迷惘於國家的電力系統未來要往哪裡去。近年用心研究各國電力調度與市場的創新策略，曾獲邀擔任亞太經濟合作會議特聘電力能源專家，同時為台灣科技大學電機系兼任副教授、綠學院綠色帶路人）

這段時間我經常和各界討論、溝通、介紹什麼是電力輔助服務和電力交易試行平台，這個工作並不容易，因為這是臺灣的第一次，大家都沒經驗。很多人問我平台開了之後會發生什麼事？平台會成功嗎？要用什麼策略才會賺錢？有沒有人會出來搗亂，破壞市場和遊戲規則？

看美劇《權力遊戲》、打《英雄聯盟》、玩桌遊《阿瓦隆》、投資股票等，生活中需要運用謀略的場景其實很多，有人就有恩怨，有恩怨就有江湖，電力交易平台自然也不例外。交易的是電力，背後是人性，人性中的慾望、恐懼、純真、貪婪、狡詐，都會影響即將開始試營運的「輔助服務及備用容量交易試行平台」命運。

為了確保試行平台可以穩定運作，台電費了許多功夫制訂規則

幾年前，台電為了計算和確認電力輔助服務的成本，內部還模擬過日前市場競價，大家為了得到最大的利益，處心積慮地報價，常常會從大家都小賺變成削價競爭，但仍有人賺到錢。所以我們都跟有興趣的參與者說，參與平台會不會賺錢，要看當下你的策略是否具備足夠的彈性因應市場變化。

冷靜地評估現在市場上其他參與者的財力、能力與底線，較能幫助你立於不敗之地，我接下來這兩篇文章，就是希望能幫助你正確評估市場各個可能參與者的心態與玩法。

《電力市場的權力遊戲三：電力交易中心王者降臨》介紹過，我們即將要開始試營運的是日前市場，也就是48小時前的供電及用電量預估，可以拿對市場的短期需求預期來交易。來平台上參加的合格交易者，必須於對的時間、對的方法，給出對的「冷凍紅蘿蔔」。

什麼是對的時間？

也就是48小時內，是否會遇到電力系統負載偏高或偏低、傳統發電機組異常故障、可再生能源發電偏差等像是美國德州大停電一樣「紅蘿蔔市場大缺貨」的情境。

什麼是對的方法？

日前市場要求在1秒~30分鐘反應期間內，提供15分鐘~4小時以上可靠的容量服務給台電，來平衡電網供需和維持頻率。這是救援投手的邏輯，救援投手雖然平時上場的機會少、時間短，但好的救援投手一旦被調度上場，就展現出其可靠度，即刻救援並終結比賽，而非提著油桶上場擴大危機。

要如何給出對的「冷凍紅蘿蔔」？

這就需要一些技術專業，依據電力調度指令提供對的正、負容量，包括發電機、自用發電設備、需量反應或儲能都可以提供。除此之外，合格交易者還須準備即時（每分鐘）監控資訊系統，包含先進的智慧電表和台電驗證測試過的資通訊整合系統，即時回傳資訊至電力調度中心。台電才有辦法分層管理分布於全島的資源，進行預測、規劃、排程和監控，達到調節電力系統供需的動態平衡，避免短暫的不平衡，引發更大規模的系統風險，甚至造成區域型的停限電。

換句話說，台電透過整合外部資源，取得提供解決特殊需求的「虛擬電廠」。

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之前的文章我們用「農產品批發市場交易」的邏輯，介紹目前電力市場的八位主角，他們分別是：

發電業者，種紅蘿蔔的農夫 台電的供電處和配電處（輸配電業），運送紅蘿蔔的大菜車 台電的電力調度處，紅蘿蔔收購商 售電業者，賣紅蘿蔔的行口或有機商店 用電戶，買紅蘿蔔的消費者 用戶群代表，想要消費者少吃一點紅蘿蔔的連鎖西餐廳、團膳業者 儲能業者，紅蘿蔔冷鏈盤商 經濟部能源局，管法規的農委會

在電力交易平台遊戲裡，每個主角都有機會參與嗎？他們最可能採取哪種策略？

台電傳統發電廠的策略：

光是處理再生能源的變動就忙不完了，這塊餅看得到吃不到

台電擁有大型發電機組、中型發電機組、小型發電機組，這些傳統發電機組如同軍公教員工，可以接受中央指揮調度，十分穩定可靠，是社會安定的力量，也是電力系統穩定的來源。

這些傳統發電機組除了供電之外，平時也承擔穩定提供電力輔助服務的責任，因為這些機組早就陸續採購建置，攤提折舊後現在成本都非常便宜，如果他們要認真來平台競標，貴參參的儲能是絕對玩不贏的。

「輔助服務及備用容量交易試行平台設置作業要點」規定，國營發電業有參與試行平台交易之義務，因此他們會乖乖進來，但是不一定會認真玩。

為什麼？為了因應再生能源的變動、達成電力輔助服務的要求，設備要時常升降載，他們會很累，沒人想要這麼麻煩。所以安分守己，穩穩做不要出錯，就是他們面對電力交易試營運的最佳策略。

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民營傳統發電廠的策略：

沒事找事幹嘛，賺到的錢也不會給我

台電跟一些業者簽合約，請對方發電，保證收購，收購價已經含了電力輔助服務的費用，即使民營傳統發電廠來平台競標，賺到的錢也不會分給他們，因此他們也不會有動機認真玩。

民營傳統發電廠沒有參與交易試行平台之義務，他們正在觀望，如果未來有很高的獲利機會，到時候擴建機組、設置儲能再進來參與也不遲。

再生能源發電業者的策略：

敵不動我不動

再生能源發電業者大部分都用FIT方式把電全部賣給台電，因此跟民營傳統發電廠一樣，他們也不會進來玩。

如果為了要來平台競標，必須要降載或是搭配儲能系統才可能達成穩定輸出，這些方法都會對其獲利產生影響，短期內再生能源發電業者不會願意做。所以敵不動我不動，就是他們面對電力交易試營運的最佳策略。

自用發電設備業者的策略：

有些積極的人會參加，多數則是躺著不動

擁有自用發電設備的業者基本上有兩種，一種是工廠，許多工廠除了消防規定的緊急發電機之外，會自己準備額外的大型發電機組，這時只要替這些發電機取得執照，就是合法的發電設備業者，可以參與電力交易。另一種是汽電共生業者，但是他們大概沒有多餘的電可以賣了，因此參與的可能性低。

Photo Credit: 中央社

老一輩的人常說，不要買負債，要買生財工具。一台車若只是平常自己開，就是負債；若拿來當Uber或做Uber Eats外送，就是生財工具。大家各自打好算盤，積極的人看要不要來賺點外快，增加自己設備的利用率。如果自己來參與很麻煩，也可以透過合格交易者代操。下一篇，我們繼續介紹其他主角——包含儲能業者——可能的策略。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航