【影音】營養師實測：市售瓶裝鹼性水，真的夠「鹼」嗎？

許多人愛喝鹼性水，但市面上的瓶裝鹼性水是否真的夠「鹼」？蔡怡瑄營養師藉由影片實驗，實際檢驗瓶裝水的新鮮度與穩定度，並提供飲用鹼性水的新解方。

市售瓶裝水恐怕不夠「鹼」？

隨著健康意識提高，愈來愈多的消費者選擇購買無糖、無熱量的瓶裝水作為飲料，讓台灣瓶裝水的銷售量以每年6%的幅度持續成長，其中又以「鹼性水」這類的機能性水最受消費者青睞。

然而，市售瓶裝的鹼性水，是否真的符合包裝所示的鹼性標準？飲用瓶裝鹼性水時，除了要注意包裝是否完整之外，也要留意反覆開關飲用而滋生的瓶口細菌；此外，瓶裝水可能會因為裝瓶存放過久、或與空氣接觸搖晃，使得空氣中的二氧化碳慢慢溶入水中，並形成碳酸根離子，進而降低pH值。

從上面的影片實驗可看出，有些瓶裝水雖然仍保有微鹼性，卻未必有達到其宣稱的pH值。

一杯真正的鹼性水，要喝就喝最新鮮的

其實想喝新鮮的鹼性水，並不是沒有解方。在家放一台Panasonic櫥上型整水器（TK-AS46），就能隨時隨地飲用鹼性水，不只新鮮，也比購買塑膠瓶裝水更加環保。

Panasonic櫥上型整水器（TK-AS46）包含淨水、電解功能，透過日本製濾芯以及中空絲膜的除菌效果，將家中的自來水層層過濾成安心的純淨水，再藉由電極板進行電解，形成富含氫分子的鹼性離子水。

五段酸鹼值自由調整，滿足生活多樣需求。Photo Credit：Panasonic

值得一提的是，Panasonic櫥上型整水器（TK-AS46）還有五段酸鹼值調節功能，無論是純飲、入菜、服藥、洗顏，都能滿足生活中多樣化的用水需求。此外，濾心壽命長達兩年，可過濾約5000瓶、2公升的鹼性離子水（每人一日飲用水量為1.5-2公升）。若要一機搞定全家人的飲用水，並且兼顧好水質與健康，Panasonic櫥上型整水器（TK-AS46）絕對是高CP值的選擇。

鹼性水可能帶來什麼好處？

鹼性水與一般的水比起來有何差異？ 一般發現鹼性水擁有較佳的萃取力與高滲透力，這個特性可以透過泡茶的實驗來呈現。在同樣的時間下，鹼性水與一般開水同時泡等量的茶葉，鹼性水泡出來的茶色較深，萃取效果較佳。

鹼性水也是廚房料理的好原料。例如：以鹼性水煲湯，能提升湯汁風味；以鹼性水泡蝦米，能比一般開水創造出更高濃度的蝦米鮮味。鹼性水亦可使有許多纖維的紅肉變得柔軟，並帶走食物中的苦澀味道來源，像是草酸、尿黑酸、多酚類等；用來川燙蔬菜，也能提升鮮蔬的口感與味道。另外，也有不少鹼性水能對身體帶來幫助的趣聞，像是從事高強度運動（重訓、間歇性運動）時，據說多飲用鹼性水，能有效提升無氧運動的效果。

影片實測，同樣的時間與茶葉量，鹼性水所萃取的茶色較深。Photo Credit：TNL Brand Studio

人體的組成中，有70％是「水」，因此飲用好水絕對是維持身體健康不可忽視的要務。品味健康美味的好水，讓好水質淨化身心靈，不妨利用Panasonic櫥上型整水器（TK-AS46）培養喝水好習慣。

了解更多：Panasonic櫥上型整水器（TK-AS46）