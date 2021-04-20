台企收購狂潮：電動車、5G「錢景」好，台泥豪擲44.7億進軍歐洲儲能市場

台資企業近日收購案頻傳，外界預估為將來電動車市場做好準備。《中央社》指出，台灣水泥公司昨（19）日宣布以約新台幣44.7億元收購歐洲Engie EPS儲能公司六成的股權，成為最大股東。

本次投資案也繼台灣晶圓封測廠矽格以約新台幣46.2億元收購新加坡封測大廠聯測，以及台灣矽晶圓大廠環球晶以約新台幣1054億元收購歐美矽晶圓大廠世創 (Siltronic AG)後，最受市場矚目的電動車電池、充電樁及快充樁佈局。

台資企業收購狂潮 瞄準電動車、5G市場

《中央社》報導，台灣水泥宣布收購歐洲Engie EPS儲能公司。Engie EPS今年與全世界第四大汽車公司Stellantis（原飛雅特、克萊斯勒及標緻）共組合資公司。

Stellantis在全球汽車市場有9%市占率，年產汽車770萬輛，且於3月正式宣布歐洲區將自2025年全部轉生產電動車（約338萬輛）；若以每輛汽車需要5000顆電池，預計4年後每年會需要169億顆電池，及全歐洲適用的充電樁及快充樁，具有未來市場發展潛力。

台泥說明此次收購股權案，對於近年積極布局再生能源、儲能及電池發展的台泥企業團，能源布局將更全方位，並成為台灣首家進入歐洲電池與儲能市場的企業。

其實，早在今年1月，各大廠已相繼佈局。《自由財經》報導，封測廠矽格宣布以約46.2億元收購新加坡封測大廠聯測（UTAC）子公司台灣聯測全數股權，獲經濟部投審會核准後，聯測科技已成為矽格子公司，預估併購後每年可挹注矽格營收近20億元，並使集團今年測試產能擴增達4到5成。

《經濟日報》指出，矽格黃興陽董事長表示，聯測加入矽格陣營後其營收亦將併入矽格收入計算，尤其聯測會帶入動態記憶體、遊戲機、車用電子及網通客戶，未來配合矽格導入手機、網通、5G及電源管理的客戶入聯測後，預期雙方更能發揮產能互補優勢，營收增加可期。

繼封測廠矽格後，矽晶圓大廠環球晶宣布公開收購世創 (Siltronic AG)，《鉅亨網》報導，矽晶圓大廠環球晶公開收購世創 (Siltronic AG)所有流通在外股份一案，已取得德國、奧地利與美國等部分所需主管機關無條件核准。《經濟日報》報導，環球晶收購Siltronic後，將躍居全球第二大矽晶圓廠，僅次於龍頭日本信越（Shin Etsu）。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨強調，市場普遍看好半導體榮景至少至2022年，甚至有望旺到2023年，矽晶圓將供不應求，加上電動車崛起，車用市場需求大增，且環球晶近年積極布局第三代半導體材料，環球晶併購的Siltronic握有關鍵技術，有助提升競爭力。

《經濟日報》19日報導，台泥企業團董事長張安平強調，此次收購股權案，對於近年積極布局再生能源、儲能及電池發展的台泥企業團，能源布局將更全方位，並成為台灣首家進入歐洲電池與儲能市場的企業。他說：「要走到世界市場，一定要與世界的人才合作。能源佈局不能只看台灣市場，必須具備國際市場競爭力。」

歐洲在綠能及儲能發展是世界先驅，為了掌握未來的科技與市場，台泥在收購股份後將持續增資，與Engie EPS之專業團隊攜手投入全球市場。

電動車、5G「錢景」好 台企紛搶商機

勤業眾信研究報告顯示，在電動車的IoT和資料分析軟體方面將會透過電動車智慧化的方式去提升物流業者的業務決策能力，全球智慧車隊管理市場價值也將在2025年達到5375.3億美元。

在本報告中勤業眾信檢視了全球電動車的進展以及預測。根據各國對於排放量的政策以及禁止燃油汽車的銷售年分，勤業眾信預測在未來10年中電動汽車市場將會以29%的年複合成長率持續增加。

針對台泥收購Engie EPS，財信傳媒集團董事長謝金河談到，台泥定位愈來愈精準，取得義大利在法國上市的公司Engie EPS 六成股權，這家公司以電池儲能系統，電動車充電椿建置及智慧電網為主力，台泥入主後，又進一步增強在儲電系統布局的能力。

謝金河表示，近日注意到台泥集團的幾個大動作，一個是把信昌化工賣給長春人造樹酯，爭議很久的雲林垃圾焚化爐，台泥旗下的達榮環保以33.8億元賣給雲林縣政府，淨利4.52億元回收。接下來台泥投資百億元投資三元電池的台泥再生資源公司，還有台泥儲能科技的投資，甚至在太陽能魚電共生，台泥也有備而來。

面對台資企業近日收購案頻傳，顯示台灣無論在上游晶圓製造到中下游的封測，以及下游的電動車電池都做有佈局準備，市場投資人也緊盯未來發展，盼能搶得未來電動車市場的商機。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航