中共二度調查阿里巴巴，目的是馬雲背後的「太子黨」

文：蔣清平

阿里巴巴旗下螞蟻集團被罰了180多億元（人民幣，下同）之後，4月12日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團。外界好奇的是，權力如此大的中國政府，還有什麼事搞不定，要再次監管約談？

北京消息人士透露，整頓螞蟻集團與阿里巴巴創辦人馬雲，已經成為中共20大的前哨戰，中共太子黨深怕所有錢與權全被中共總書記習近平收編，在背後力挺馬雲，這齣北京人俗稱的中南海大戰傑克馬（馬雲英文名Jack Ma）的戲，別散場，好戲還在後頭。

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門二次約談了螞蟻集團，中國人民銀行副行長潘功勝對此指出，作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業，螞蟻集團必須自覺遵守國家法律法規，必須將企業發展融入到國家發展大局中，必須切實承擔企業社會責任。

從小金控走向大金控，估值恐大幅降低

二次約談後，螞蟻集團的整改方案，包括申設金控公司將金融業務全數納入監管，斷開支付寶與其他業務的不當連結、糾正支付業務不正當的競爭，要申設徵信公司經營，以及壓低餘額寶餘額等。根據此前計畫上市的招股書，螞蟻集團希望採用子公司為主體申設金控公司接受監管的「小金控」模式，但如今整改下，整個集團被要求設立金控公司，走「大金控」的道路。

中關村互聯網金融研究院首席研究員董希淼認為，整改方案有較此前預期的更為嚴格，螞蟻在「大金控」下預計至少需要2000億元的註冊資本，才能滿足資本適足率規定。智庫金融監管研究院院長孫海波也預估，螞蟻至少要注資1500億至3000億元。由於需要補充龐大資本金才能完成整改，就算螞蟻再次上市，估值也會大幅降低，阿里巴巴引領風騷的時代，就此結束。

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但在政治面，阿里巴巴集團卻又展現另一面。

螞蟻集團最新一次被人民銀行、中國銀保監等四部門約談後，至今一直保持沈默的馬雲，於14日現身出席俄羅斯總統普京召開的俄羅斯地理學會監事會會議。據俄羅斯魏星通訊社報導，馬雲是透過網路視訊會議出席，當時他身後房間內布局是採用中國風，牆上有畫著梅花。全程近兩小時的會議，馬雲並沒有發言，只喝茶。

「如果按照事態嚴重性，馬雲應該早進去了（監獄），怎麼可能還時不時露臉」，北京一名熟知內情的人士指出。他強調，中國官方再對馬雲下重手，主要目前等同被軟禁在杭州的馬雲，對於2015年中國大股災，他與江澤民派系等太子黨的合作與角色，對中共有關調查部門交待不清，不少細節跟中共中紀委查掌握的內容有所出入，只好再發動監管約談，逼馬雲合作。

馬雲形同遭軟禁，習近平憂太子黨再次反撲

習近平之所以不直接以司法查辦馬雲，在於他背後的太子黨人脈。早在阿里巴巴於2014年在紐約上市前，紐約時報就有報導披露，包括江澤民孫子江志成、賈慶林女婿李柏檀、陳雲的兒子陳元掌管，中共前政治局常委賀國強之子賀錦雷，前國務院總理溫家寶的兒子溫雲松等人，都有入股阿里。消息人士指出，現在這批人，就是馬雲的後盾。

習近平接班後，發動反腐，官場的政治性反貪已結束，當下正進行金融與國企反腐，等於第一階段是把權抓回，第二階段是把錢拿回，這讓江系太子黨深有危機感，中國央媒一名主管認為，他們會認為，他們已經對習近平不構成威脅，習卻趕進殺絕，但對習派人馬而言，不把口袋也牢牢管住，難保2015年的中國股災不會再次發生。

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值得關注的是，自4月2日與政治局另外6名常委及國家副主席王岐山一同在北京植樹後，已連續11天未公開露面的習近平，4月14日終於現身，幾乎與馬雲在線上亮相同一天，習近平在人民大會堂接受29國新任駐華大使遞交國書。除北戴河會議外，領導人平日如此長時間不露面，較為罕見。

而這段時間，與習一起隱身的還有中央書記處常務書記王滬寧、中紀委書記趙樂際等黨務大員。中國央媒一名主管表示，習消失與太子黨集結對抗有關，江系太子黨認為，這次如再不反抗，明年就是中共20大，他們恐再無翻身機會。

至於最後結局，幾名中國熟知內情的人士研判，反正碼蟻集團已被判死刑，最後就是馬雲永遠消失在幕前，這幫太子黨必須交出大部分金脈與金權，習只要確保「自己人」難以再操作金額風暴，也會部分妥協，先就此收場。

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