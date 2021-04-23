做八大的誘因：賺錢快、排班彈性、見世面，以及欲罷不能的化裝舞會感

文：陶曉嫚

有人問：「你做八大行業的田野調查，受訪者會不會遊說你下海？」

這問題背後的預設與潛台詞容後討論，我的簡答是「會」，在八大每個人頭都有變現的價值，多收一個下線就多一份抽成，男女跨性別老中青高矮胖瘦都有可以投放的市場，所以當然有受訪者聊到一定程度，便問我有沒有興趣「來做做看」。

嚴詞拒絕、作勢清高對於互相理解並沒有幫助，不妨淡定把話題聊下去並且轉移到受訪者身上，大家對「自己的事情被別人關注」的興致往往大於替組織招募，所以我總是問受訪者：「你會邀我，一定是認為這份工作不錯，你覺得最棒的是哪一部份？」

八大的誘因：快錢、彈性、見世面以及讓客人與公關欲罷不能的化裝舞會感

所有受訪者都會說做八大賺錢快，高報酬常佐以高風險，留不留得住錢也是艱鉅的挑戰，我個人沒膽量擔太多風險，錢來得慢，在花銷投資前會思考不只三遍，開不了源至少有節流，生活一樣可以過。

做八大第二常見的誘因是彈性大，排班時間彈性，不上班的時間可以自由安排生活。仔細想想，下班後不就都應該是自己的時間，可以自由安排想做、想學的事情？我這幾年成為獨立接案的職業文字工，對於「工作彈性」有血淚體悟，畢竟我總是自由又彈性地隨時在工作，或是滿腦子都是工作的相關問題，這也驗證了事在人為，天底下沒有一個職業能保證生活一定有餘裕。

做八大排行第三的誘因是可以見世面、體驗人生，接觸到日常生活中不會碰到的「上流階級」。但令人洩氣的是，接觸上流並不會讓自己跟著躋身上流，就像我跑國會新聞並沒有變成立法院長一樣，而哪個職業不是從做中學，品嘗人生百味呢？

在三大誘因之後，我聽到一個值得玩味的說法：「你可以變成另一個人，跟平常的自己完全不同。」

一位前酒店公關解釋，她在學校時是會領導眾人的大姐頭，同年齡的異性不是怕她、期待被她照顧，就是把她當哥兒們，沒有曖昧或是被疼惜的空間。日常中她若模仿學校裡「懂打扮、撒嬌的正妹」，會受到同儕壓力，被嘲笑為四不像，但進入酒店工作，留長髮、穿短裙、噴香水、嬌蠻或嬌憨地說話是職業之必須，於是她在八大意外放下「必須扛起一切」的包袱。

「一些還不錯的客人懂得疼女人，很高興我倚賴他們……從這些往來讓我發現，原來我也可以當『性感的小女人』，這是日常中不可能的事。」在八大卸下面具與武裝來紓壓不分客人、公關，也不分性別，所有涉足其中的人都像參加化妝舞會一樣狂歡。

世界上贏家和勝利組的位置都是限量版，當不了被他人羨慕的人，或許還能當一個懂得好好自處的人。

偶像／吃軟飯／少女的狩獵者？！角色扮演上癮的八大男子

我在《我拿青春換明天：八大行業職場說明書，慾海求生的人物群像》中採訪並描寫了另一位角色扮演上癮的八大男子「彼得潘」，年近三十的他表示自己是一名地下偶像，也就是不在經紀公司體制內、自行接洽工作的藝能人，我好奇這樣保得住朝夕嗎 ？後來彼得潘卸下心防吐露，他是靠「一群少女的資助和包養」，靠近三十歲的成年男子是怎麼靠少女包養？原來彼得潘會COSPLAY成動漫角色，到同人展尋覓喜愛該角色的獵物——國高中少女。

在學校沒有同好，在家也只會被要求課業的女孩們仰賴動漫承接她們的戀心、性慾和寂寞，彼得潘趁此空檔介入，和年紀是自己一半的少女們相處很難有精神上的交流，彼得潘忍著哈欠聽少女們抱怨有限人際關係中的瑣事，換取少女們用閃閃發亮的眼神看著他，把他當成明星崇拜。

然而少女們的油水稀薄，供不起彼得潘的生活，後來彼得潘到男公關店上班，他有變成「不同的人」嗎？答案只有天曉得了。

化裝舞會有時間限制，散場後的幻滅感更難消化，現實的嚴酷並未改變，世界上贏家和勝利組的位置都是限量版，我的感想是，當不了被他人羨慕的人，或許還能當一個懂得好好自處的人。偶爾我會覺得當貓不錯，懶懶肥肥依舊可愛到令人想吸個不停，貓生美好，但成為能統合夢想與現實的完整自己，對我還是更有吸引力一些。

職業？研究？廣義的角色扮演？向先行的八大研究者致敬

我對自己的職業選擇已有定見，自然不是旁人說做什麼好賺好厲害能動搖的，這時回頭看開場問題：「你做八大行業的田野調查，受訪者會不會遊說你下海？」過往媒體訓練之故，我遇到別人提問時，便要先思考發話者為什麼這樣問？以及這個問題挾帶哪些預設觀念？

我認為這個問題的預設，是很多人認為「八大很危險」。

在一般社會印象中，八大行業常與菸酒毒品黑道勾稽，又有極強的誘惑力。所謂良民要保全自身，最好不要和八大有所牽扯，甚至和八大人對話都忐忑不已、坐立難安，但好奇心作祟又不免對八大探頭探腦——既然是「很危險的地方」，那把裡面的故事說出來，是不是需要付出一些代價呢？

要寫什麼不代表必須做過什麼，如果規定做過某職業才有資格寫某領域，那現在台灣能寫蔡英文的人就只剩下馬英九和陳水扁了。

另一方面，變成受訪者的利害關係人，對方便不會坦白職業風險或職場的陰暗面，加上八大行業分工細膩，身為同業但所屬部門不同，思維與運作方式也大不相同——從前場招待客人的男女跨性別公關、維持店家秩序的行政人員，負責招募新血排班表的經紀人與經紀公司，到後台趴客的幹部、應召站體系，負責外圍工作如接送性工作者的車行馬夫、討債與維安的圍事公司，在在都顯示「這水很深」。

對於為了社會科學研究決定從事八大行業，並將學術成果回饋給大眾的學術人，我真心懷抱敬意。

回顧1998年，東海大學社會學研究所碩士紀慧文出版了《十二個上班小姐的生涯故事：從娼女性之道德生涯研究》一書，受到各大媒體報導，紙媒時代的標題殺人法不輸今日，〈蒐集故事 研究生當「窩包公主」〉、〈她，為寫碩士論文 下海扮公主〉、〈現代神女 自願跳火坑〉等標題讓紀慧文飽受壓力，從〈禁得起上班小姐的風險 禁不起大甕媒體的挑戰〉這篇報導可以看出，媒體的關注點和學術研究的框架並不相同，也讓她窮於應付。

另外在2014年，台大社會系碩士謝碩元出版了《暗夜裡的白日夢：酒店男公關與我們的異視界》一書，收錄了他為研究計畫當了一個半月的酒店男公關的經歷，他也談到好幾個晚上看著紅牌們四處轉檯，但他坐了六小時的冷板凳，當下並不擔憂研究會做不下去，反而是忌妒與好勝心煎熬下，立志要「爬得更高」，抽離酒店後他的心情也不同了，他受訪時表示：「真可怕，原來環境會這樣使人改變，位置比我高的人恐怕更迷惘吧！」

研究者是人，會迷惘、會被職業和周圍的聲音影響，也幸好他們為不同年代、各種位置的八大人留下紀錄，讓外界可以有更多面向，來思考「販賣色情」這回事。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航