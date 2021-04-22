處於危險邊緣的台灣民眾，偏向「親中反美」還是「親美反中」？

文：林澤民、曾于蓁

中國軍機頻頻進出台灣空域，美國軍艦也在台海附近活動。近日美國拜登總統派遣特使來台與蔡英文總統會談，更與日本首相菅義偉發表聯合聲明，強調台海和平與穩定的重要性。在這台海危機看似一觸即發的時候，台灣民眾對中、美兩國的態度究竟如何？

Photo Credit: 林澤民

我們最近委託佛光大學民調中心做了一個電話民調，嘗試回答上述問題。民調實施期間是3月22日至3月31日，成功訪問了1076位受訪者，抽樣誤差為±3.0％；若考量對年齡和性別加權所產生之設計效應（design effect），則抽樣誤差增為±3.2％。以下報告的統計分析為加權之後的結果。

問卷以所謂感覺溫度計（feeling thermometer）的方式，針對受訪者對中國與美國的態度分別問了下列問題：

請問您對「中國／美國」的感覺如何？1是極壞，10是極好。在1和10之間，您覺得？

施測結果，受訪者對中國的平均感覺溫度為4.21，對美國的平均感覺溫度為5.51，兩者具微弱但顯著之負相關。

雖然對美國的平均感覺的確較好，但進一步分析顯示，除掉對中、美感覺無差別的受訪者之後，在對兩國具有不同態度的756位受訪者之中，有200位（26％）對中國的感覺溫度比對美國要來得高。

這個結果，與王宏恩利用2016年年底杜克大學台灣國家安全調查（TNSS），所得到的結果相近。而吳重禮在川普任內兩度調查，也顯示台灣有26％（2019）至31％（2017）的民眾，認為美國對台灣「不太友善」或「非常不友善」。

然而在川普已經下台，中國對台軍事威脅急劇升高之際，台灣民眾仍然有那麼多人對中國的好感，超越對美國的好感，應該會讓素來認為美國是台灣忠實盟友的民眾，感到詫異和不解。

我們以統計學之二元勝算對數迴歸，分析民眾對中國之感覺溫度超越美國之原因，發現在控制人口、社經變數之後，國家認同及政黨認同均有顯著影響。

相對於中國人認同及「都是」認同者，台灣人認同者感覺美國比中國好的可能性比較大。相對於中間選民，藍營選民感覺中國比美國好的可能性比較大，而綠營選民感覺美國比中國好的可能性比較大。此外，對民主體制的評估越高者，覺得美國比中國好的可能性越高。

至於人口、社經變數，年齡、性別、族群均無顯著作用，教育程度作用微弱，只有收入有顯著作用：收入越高者，覺得中國比美國好的可能性越高。

民調另一個有趣的發現是：感覺中國比美國好的民眾中，有35％認為中國的防疫做得比台灣好。相對的，感覺美國比中國好的民眾中，只有1％認為中國的防疫做得比台灣好。

總結這些發現，綠營的親美反中政策雖然掌握大多數民眾的支持，但民眾親中反美的力量仍然不可小覷。與先前民調的結果相比，台灣親中反美的力量是穩定的。最可驚的，它似乎不因台海情勢及中美對峙的變局而有明顯轉變。這股力量源於國家認同以及政黨認同，而認同影響事實詮釋的作用，恐怕要更大於事實影響認同的作用。