比特幣創新高後重挫15%，各國央行打擊虛擬貨幣防洗錢，英國研究推出「Britcoin」

近日市場傳聞美國財政部，可能打擊數位資產防止洗錢，導致比特幣一度大跌，相關概念股同步下挫。韓國銀行業搶開第一槍，強化對中國匯款購買比特幣規定，以防範洗錢等違法行為。

隨著數位貨幣熱潮不減，英國央行（BOE）將加入各國央行行列，研究「英國硬幣」（Britcoin）或央行支持的數位貨幣，迎接比特幣帶來的挑戰。

（中央社）全球市值最大加密貨幣比特幣的價格幾天前才刷下歷史新高，今天卻一度大跌15%，創下7週多以來盤中最大跌幅。這波猛烈跌勢似與坊間揣測美國財政部將出手打擊數位資產洗錢有關。

美國財政部可能打擊數位資產防止洗錢

《彭博》（Bloomberg News）報導，今天亞洲交易時間，比特幣價格一度出現15.1%跌幅，來到5萬1707.51美元。紐約時間今天上午7時30分，比特幣價格跌幅縮小至10.1%，來到5萬4743.57美元。

數則網路報導將比特幣價格重挫歸因於市場揣測，美國財政部可能將採取行動來打擊利用數位資產進行洗錢。

比特幣上週衝上史上最高價6萬4869.78美元，時機趕在14日加密貨幣交易所Coinbase Global在美國那斯達克股票市場掛牌前。受到華爾街分析師看多加持，Coinbase交易首週寫下亮麗漲勢。

加密貨幣借貸商Nexo共同創辦人川契夫（Antoni Trenchev）指出，比特幣價格回跌，原因除了傳出美國財政部將打壓數位資產的「無事實根據」報導，還可能包括「槓桿程度過高、Coinbase直接上市後內部人士拋售股票，以及中國新疆大規模停電衝擊挖礦」。

比特幣概念股跌停 韓銀行祭出規定防止洗錢

《中央社》受加密貨幣比特幣大跌影響，台股比特幣概念股撼訊、麗臺今天盤中跳空跌停，來到219元、49.95元。顯示卡廠青雲今天盤中重挫逾7%，最低來到67元。板卡廠技嘉、微星同步受到利空消息衝擊，今天盤中股價分別大跌超過6%、5%，低點下探107元、169元。

（中央社）比特幣熱潮席捲全球，韓國銀行業注意到近期疑似藉由匯款至中國購買比特幣，再傳回韓國販賣、賺取價差的案例增加，開始強化對中國匯款規定，以防範洗錢等違法行為。

韓聯社、NEWSIS等多家韓媒報導，友利銀行今天起對專用於對中快速匯款的帳戶，除原先每次5000美元、每天1萬美元、每年5萬美元的上限規定外，增加每月海外匯款1萬美元限額規定。

韓亞銀行則將非臨櫃辦理的海外匯款上限定為每天一萬美元。報導指出，臨櫃辦理案件須經行員審查，較容易控管，但非臨櫃匯款可能成為跨國洗錢的漏洞，預期其他銀行可能跟進這項作法。

銀行業界表示，由於韓國比特幣價格高於其他國家，中間約能賺取15%價差，不僅相關海外匯款案件大增，也出現越來越多未曾與銀行交易的中國人成群帶著現金到銀行要求匯款，引發疑慮。

韓國當局16日也開會決定自4月至6月止強化虛擬資產稽查工作，若金融業者發現疑似洗錢等非法交易，必須在3個營業日內向金融情報分析院（FIU）通報。

數位貨幣成風潮 多國央行研究數位貨幣

《經濟日報》引述Fundstrat主管數位資產策略副總裁Leeor Shimron認為，近日比特幣崩落原因，就是槓桿過了頭。他說，幣安（Binance）周末出現大筆比特幣收款，也引發投機性賣壓。彭博行業研究（BI）商品策略師Mike McGlone指出，從最近狗狗幣（Dogecoin）飆漲來看（比特幣下跌，狗狗幣照漲），這是居家避疫、資金汜濫、投資人可以24小時投資所導致的「完全風暴」。他說：「這是純粹賭博的典型例子。」

為了防範由數位貨幣衍生的投機違規行為。《鉅亨網》報導，英國央行將加入各國央行行列，研究「英國硬幣」（Britcoin）或央行支持的數位貨幣，迎接比特幣帶來的挑戰。華爾街大銀行仍看好數位貨幣深具顛覆產業的潛力。國際清算銀行的統計也呈現類似情形，幾乎所有國家央行都對數位貨展開研究，60%有意測試，不過真正推出試辦計畫或即將試辦的僅占14%。

數位貨幣（Digital Currency），在滿足貨幣的交易媒介、價值儲存、計價單位三大功能下，主要用於替代流通現金。簡單說可稱之為「現鈔數位化」。無需綁定任何銀行帳戶即可進行支付交易，亦受到各國央行的管控。

《經濟日報》引述花旗集團則表示，「數位貨幣2.0競賽如火如荼進行中。雖然有些人稱之為新的太空競賽獲數位貨幣冷戰，但我們認為這不一定是零和遊戲，整個數位大餅有很可觀的成長空間。」

如今，各國央行對比特幣持謹慎態度，隨加密貨幣正日漸獲得市場主流青睞，特斯拉、Paypal等企業納入支付，引起華爾街金融機構矚目。未來數位貨幣的發展，可望能再引起一波產業革命。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航