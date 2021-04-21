歐洲12支豪門球隊宣布另組「歐洲超級聯賽」，為何歐足聯與各國足協暴跳如雷？

2021年4月19日，一枚改變歐洲足壇70年來舊制度的定時炸彈爆炸，歐洲12支豪門球隊宣布將組成「歐洲超級聯賽（European Super League）」，歐足聯及各國足協也立即反擊，表示將會抵制該項賽事，並將禁止參加該賽事的球隊參與歐冠、歐霸及國內聯賽，同時這些球隊的球員也將無法參與FIFA世界盃等國際賽事。

其實這場戰爭早在2000年千禧之際就已經開打，當時歐洲有14支豪門球隊組成了「Big 14」聯盟，雖然沒有聲明將組成自己的小聯賽，可是在對於歐足聯的各種政策問題上，通常採取了進退一致的策略，而歐洲各大豪門陸續採取聯合自保，跟歐足聯與各豪門之間，對於歐洲賽事所產生的龐大利益分配，無法達成共識有關，只要這個問題一天不解決，雙方分裂是遲早的事情。

什麼是歐洲超級聯賽？目前的規劃是由15支歐洲的頂級球隊組成，再邀請其他5支球隊一起加入，除了各球隊自己的國內聯賽及歐戰賽事之外，在周間進行這20支球隊之間的聯賽，基本上，這個聯賽目前並沒有宣告要「退出現有的聯賽」，只是在現有的比賽之外，另外參加一項賽事。

就規則上來說，這樣並沒有違反現有的各種章程，事實上，每年夏天各豪門球隊也會參加超級巡迴賽，除了比賽分散到整個賽季之外，並沒有太大不同。

蘊釀已久的風暴

那為什麼歐足聯會暴跳如雷？因為雖然現在各隊並沒有聲明要退出原有的賽制，但是大家心知肚明，一旦這個賽事運作上了軌道，營收又比原來的賽事高的時候，這些球隊很可能就會選擇退出原來的賽事，或者至少是消極的運作。萬一走上這條「終極獨立」的道路，歐足聯要阻止就來不及，與其5年後面臨這些球隊退出的傷害，不如主動出擊直接表態分道揚鑣。

很多人都會問，為什麼事情會發展至此？雖然輿論走向多半偏向這幾支球隊偏離了足球的本質，向「金錢」靠攏，然而若非歐足聯的遊戲規則，在利潤的分攤上對這些球隊極度不公，他們也不需冒此風險，直接跟歐足聯開戰，跟歷史上所有的戰爭一樣，戰爭永遠是兩敗俱傷，而這些球隊就是評估之後，覺得即便開戰，縱使受點傷也是划算，於是戰爭便不可避免。

天價的利益導致戰爭

去年歐冠的電視轉播權利金已經達到32億歐元，加上各種廣告、贊助、商業合作，估計上看50億歐元，發給各隊的比賽獎金也達到19.34億歐元的新高，然而以上述球隊的角度來看，這接近50億的收入，有超過7成是由他們貢獻的，但是即便是拿下歐冠冠軍，獎金也是約1.1億至1.3億左右，與他們對於收視的貢獻相比，顯然不合理。

Photo Credit: AP / 達志影像

有人說足球不只是強強對話才有趣，小蝦米鬥倒大鯨魚也很好看，但這是建立在有大鯨魚的前提之上，希臘人競技（APOEL FC，賽普勒斯甲級足球聯賽的球隊）對曼聯的比賽有收視、波里索夫貝特（白俄羅斯聯賽）對皇馬的比賽有收視，但如果是希臘人競技對波里索夫貝特呢？若是沒有大鯨魚，誰還會關注小蝦米？

假設，我與伍佰一起開演唱會，收入由我們兩個平分，甚至我還比伍佰多分一點，怎麼會合理？如果沒有伍佰在台上，可能只有10個人願意聽我唱歌，但是有伍佰在台上，聽眾可能多了10萬人。

歐足聯長期以來漠視幾支豪門球隊要求增加分潤的要求，甚至食髓知味，不斷的在歐冠擴軍，在2024年要擴軍到36隊，將來甚至有意增加到48隊，每支豪門球隊小組賽賽事從6場增加到10場，讓小蝦米排隊鬥大鯨魚，坐收漁利，而大鯨魚每年都要耗費鉅資養一批超級巨星來表演。

薪水我出，但是比賽的票房跟利潤與別人分享，我們不能說其他球隊都沒有貢獻，但現實是在全球化的浪潮下，只有少數球隊能擁有大規模全球性的球迷，而且差距與其他球隊越拉越大。歐足聯的政策美其名是讓較弱小的球隊與聯賽也能享受資源，許多球隊確實因此得益，但在商言商，沒有幾個人能夠承受這麼長期且巨額的利益差異。

為什麼是這個時間？

前面說過，歐洲豪門的結盟不是一天兩天，為什麼在這個時間點爆發？2020年的疫情絕對是一個很大的關鍵。

假設你是一間公司的員工，向來跟老闆不合，但是因為給你的薪水也還不錯，就這麼一直忍著，有一天，這間公司的收入突然不太理想，又有一個金主跟你說，你這麼有才能，為什麼不自己開一家公司，我來出錢贊助你！此時你就會覺得這是一個跟老闆撕破臉的好時機。

去年一整年大部分球隊包括歐足聯的收入都大幅下滑，此時美國的投資人願意投資每支球隊3.5億歐元的創始基金，這還不包括在比賽時的獎金，換句話說，參加歐洲超級聯賽一開始所獲得的利潤，可能你要贏個五、六次歐冠才行，更別提將來若是聯賽運作順利，長期的收入有可能超越歐冠賽事。

如果老闆平日對你不錯，可能你還講講道義，老闆長期壓榨你，現在又落難，自然也就沒什麼好考慮。

Photo Credit: AP / 達志影像 許多反對歐洲超級聯賽的球迷，聽聞消息後向球隊抗議

至於球迷的觀感，說穿了，全球化之下跨國界的球迷，看的就是比賽的精彩度，看的就是球星的魅力，就算歐洲的本地球迷不支持，以海外球迷的數量來說，只要撐過一段時間，球迷就可能回流，每場比賽都是強強對話，久了固然可能降低美感，但是一直弱弱對話，可是一點美感都沒有，尤其是英超可不是失去六支球隊這麼簡單，你還要從英冠拉六支球隊上來比賽，未來的比賽內容慘淡可想而之。

接下來的可能發展

歐足聯跟旗下小弟各國足協都表態抵制，但在現實中的可能性仍存在很大變數，12豪強在體制上固然算是歐足聯旗下員工，但是本身資源龐大，可不是吃素的，對於各方揚言禁賽的通告，當然是已經經過各種法律上的推演。在各隊還沒有脫離原來體制，仍善盡各種球隊義務情況下，歐足聯跟各國足協輕易動用大刀，將來可能反而要面臨各種法律問題。

而對各隊來說，長期目標是自立門戶，現在被開除也是沙盤推演中的預料中事，反倒是不怎麼在乎。

若是雙方就此僵持，歐洲超級聯賽可能面臨自己玩自己的，但是相對的，歐足聯旗下的比賽，同樣會面臨比賽內容的大幅下滑，還要面臨轉播單位及廣告商撤資甚至求償，接下來的日子肯定非常難受，雙方要撐到其中一方撐不下為止。但如前所述，有美國富爸爸在後面撐腰，歐洲超級聯賽不認為自己撐不贏，尤其是他們放眼全球市場，歐洲球隊可以靠主場票房維生，但講到全球轉播權，抽掉這12支球隊，還有多少人買單很難說。

至於禁止球員參加國際賽事，看起來是一個有效威脅，但是做起來可能難以預料，前面一整段都說這是一場金元戰爭，這12豪門的球員一旦離隊，他們的合約及薪資，全世界恐怕沒有幾個球隊能夠承接，你是要去踢國際賽，從此之後週薪20000歐元，還是從此不再踢國際賽，但是週薪30萬歐元，對球員跟經紀人來說，不見得就會是你預期的選擇。

Photo Credit: AP / 達志影像 葡萄牙籍意甲尤文圖斯球星C羅（Cristiano Ronaldo）

重新坐上談判桌

由於目前各隊雖然宣稱已組成聯盟，但是畢竟賽事還沒有開踢，歐足聯的刀子要就此砍下並不容易，雙方場面話說得兇狠，可是這個膽小鬼遊戲才剛起步，離懸崖還有一段距離，會不會先煞車還很難說，也許談判桌已經擺出，最後歐足聯在利益上做出讓步，歐洲超級聯賽保持鬆散的豪門聯誼會，雙方都有台階下。

若是火車對撞，70年來歐洲足球體制可能一夕崩塌，不管是12豪門或是歐足聯，都可能一撅不振或一飛沖天，在難以遇料的變數中重新洗牌。

（補充說明：由於除了門票與比賽獎金為公開透明資料，其餘金額為各方推估，與實際金額可能有所落差。）

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航