身在職場大池塘，你想當稀有的錦鯉還是餐桌上的吳郭魚？

文：公關人生相談室

前陣子有個新聞寫道，馬來西亞有名女子養了40條魚，但因為她家裡的女傭某次忘記把池塘的氧氣泵打開，導致其中的20條魚缺氧死亡。為了避免浪費，於是她就把死掉的20幾條錦鯉煮成魚湯喝掉。

這則新聞在網路上引起了一陣討論，有人說因為錦鯉為了觀賞用美觀緣故，養殖過程中會放一些不利於人體的飼料，也有人說錦鯉身價不斐，要吃可以吃CP值比較高的養殖魚。

前幾年也有新聞報導，日本有個知名養殖場的母錦鯉，以台幣5,500萬元的價格，由一家台灣雲林養殖場的老闆標下。高級觀賞用錦鯉以繁殖不易需要耗費大量人力、物力而身價高漲，飼養錦鯉也被視為是高級愛好、顯現主人與人為善、溫文儒雅之大度。

錦鯉難繁殖，因為具觀賞價值而身價高貴，也曾經是日本人送給天皇的禮物。其實說來說去，錦鯉也就是一條魚，但牠跟環境適應力強、成長快速，而且少刺肉質鮮美吳郭魚相比，到底多了些什麼？

錦鯉和吳郭魚相比，多的是旁人賦予錦鯉的意義跟價值，因為稀有、有故事，還有可以墊高身價的拍賣，更有專門鑑定錦鯉的鑑定師。人類天生就有競逐稀少資源的特性，無論是土地、石油等天然資源，或是現代職場上的職位、升遷機會跟高薪。

擁有越稀有技能的人才，就像是觀賞用的錦鯉，公司都想競標，也就配得相對應的高薪跟自由度，而不是淪為稱斤論兩人人都可買，餐桌上供人食用的吳郭魚。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

但身為職場人該怎麼擁有像是錦鯉般的稀有性呢？

一、往長板努力，不在短板上虛耗

許多人從學校進入職場，都還抱持著以前五育均衡，樣樣都想拿高分的思維。但時間很誠實，也從不給誰多一分一秒；努力放在哪裡，成就就在哪裡。與其一直看著其他人的長處欣羨、試著模仿，倒不如好好找出自己的長處，無論是溝通能力、業務能力或向上管理能力，拔尖的技能越突出，甚至可以做到公司內的前百分之幾，也就越有可能擺脫擁擠的吳郭魚魚塭。

二、找到合適的舞台，不往人多的地方擠

在經濟動盪不安的年代，當經濟前景不確定性越高，去報考公務員的人也就越多，導致媒體訪問考生為何報考公職，大多人會說想要鐵飯碗比較有保障，卻少有認真想要在公共政策上有所發揮的人。想捧鐵飯碗的人甚多，如果沒有下定決心唸書，也只是陪榜為多，但真正耗費的是大把的青春和時間。

人生算算也只有兩萬多天，你可以花一年、兩年考，但考上後也不一定就高枕無憂，你確認自己適合公務體系嗎？如果不適合，你有勇氣辭職嗎？還是就認份地做20、30年到退休，最後再感嘆才能無從發揮？

無論是否投入公職，都務必在職場上替自己保留彈性跟自由度，無論是轉職或是轉行的彈性。但是，能否有如此底氣，也有賴對於自己的了解、認識跟不間斷的自我學習與成長，才能即時掌握產業和職場脈動，在對的時機為自己槓桿更好的選擇。

三、即便穩定也要保持轉職彈性

就像是身價高貴的錦鯉會被拿去參加拍賣，透過競標跟專家評論、媒體報導，更墊高了錦鯉的身價跟錦鯉的稀有程度。即便你在現在的工作感覺安穩，也不要忘記隨時要去外頭面試試水溫，除了可以藉由業界的眼光，客觀評估自己的身價外，更是評估自己過去累積是否有價值的試金石。

如果面試過一輪，你發現自己的薪水在現有公司被低估了，恭喜你，或許你就具有挑戰更高職位或更高舞台的能力。但如果發現過去幾年的資歷，並沒有為自己帶來什麼談判籌碼，或許也該想想自己是否停滯太久沒有成長，也該是時候檢視一下自己的技能組合。

當你下次看到錦鯉時，或許除了觀賞之外，更可以想想自己是不是也正朝著更稀有具價值的道路上邁進？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航