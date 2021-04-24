歷史就是怪獸，《進擊的巨人》正正表現出「檮杌」的多重含意

文：傑仔

王德威的著作《歷史與巨人》增訂版序論中提及「檮杌」這個出現於中國典藉的怪獸概念。「檮杌」既指既人非人、人與怪獸互為表裡的一種怪物，也是歷史的代稱，被視為史書的一種。這種把怪獸與歷史混為一體的詞語，表達了歷史本身就是一種有關怪獸的書寫和紀錄，王德威藉此進入中國文學，研究當中的怪獸性與歷史的關聯。

最近完結的長篇漫畫作品《進擊的巨人》其實也正正表現了「檮杌」的多重含意。漫畫中的巨人原來是由人類變身而成，牆內牆外彼此殺戮，但其實兩邊都是歷史的犧牲品。千萬巨人所組成的牆，不但封閉艾爾迪亞人的自由，包圍著被消除記憶的牆內之民。

劇情尾段的「地嗚」啟動，被硬質化的歷史層層剝落，逼使全世界正視歷史的遺禍——歷史本來就是怪獸，而怪獸正正也是人類。畢竟，始祖巨人與歷史一樣，不管在哪個時代，都只會不斷前進。

Photo Credit: 寺島良安 @ public domain 檮杌

因此，進擊的巨人不單是一套劇情反轉、邏輯謹密而刺激緊湊的「神作」，更對歷史有深刻的反思。我們能從這部猶如編年史的巨著中得到的，不應只是去歷史化的文化消費，不應只注重挖掘漫畫中對自由、友情等抽象概念的探討，空談甚麼自由的哲學，而不將其與現實比對。

漫畫以年少的艾倫視角出發，觀眾自然而然地認為巨人正是「敵人」、世仇，牆內手無寸曾鐵的人民正是愛害者。這套漫畫應是刺激緊湊的熱血少年漫，圍繞主角們如何在一個想像的國度開展獵殺巨人的報仇大計。然而，隨著劇情推進，觀眾對漫畫的世界觀不再局限於三幅巨牆，反而得知牆外另有世界，更開始逐步了解巨人的真相和兩國之間的歷史。

推毀家園的巨人原來是身邊情誼深厚的戰友；想像中的惡魔卻在重要關頭展露可貴的人性；海另一邊的敵人原來只是想捍衛自己家園的普通人；樣子千奇百怪的裸體巨人，原來是一個個慘被放逐於樂園的人類；兩國在報仇之名下，彼此殘殺無數無辜的平民。觀眾在一百八十度的劇情反轉之下除了看得很爽之餘，亦難免陷入像萊納般的精神分裂。

巨人的架空歷史背景，並非有意迴避現實世界的歷史問題。相反地，架空的兩國歷史可令其立意更具流轉性，可以流轉於各地觀眾，使其自行套入自身歷史脈絡。

舉例來說，當今女性的弱勢地位，又何嘗不是自啟蒙時代以來已經存在的歷史問題呢？若我們一邊無知地物化女性，品評她的身體，因為自己不是女性而無視各種職場、社會和網絡上的歧視現象；另一邊又一直抱怨自己單身，再也沒有「好女孩」的存在，不斷腦補一種片面的性別想像。這又與只會痛罵島民是惡魔的馬萊人又有何分別呢？

在現今這個世代生存，我們無疑都是受害者，被新自由主義和各種意識形態所影響，又無力改變，從生下來就沒有多少選擇的權利，成為歷史的受害者，肩負各種自己無法決定的歷史包袱。例如是畸形的社會結構，逼使我們從生下來就要不斷與他人競爭。

經濟的現實也許單靠一人之力無法改變，但至少在文化的層面上，我們應該可以終止無知，終止無止境的彼此傷害吧？巨人揭示了殺戮的背後是無知，在還沒了解對方前便不斷殘殺。但正如被咬碎前的馬可所說，我們都還沒有好好地溝通過，不是嗎？而在你嘴巴吐出一句句傷害他人的愚昧之詞前，能不能好好停下來溝通一下？

在漫畫最終話，艾倫的犧牲永遠終結了彼此殺戮的惡性循環。但在現實世界，歷史仍然儼如怪獸般，不斷進入自相殘殺的輪迴。同為人類的我們，仍然因為膚色、種族、性別、階級、政見和身份不斷吞食敵方，傷害同為人類的他者。

要真正證明自己是一個巨人迷，要做的不是評論結局爛尾與否，或是展現自己一大疊漫畫和周邊收藏，而是應該真正閱讀這部長達十多年的巨著背後的反思。熱愛巨人的你，也許不時會代入角色，想像自己是身影飄逸、痛快地斬殺巨人的調查兵團成員之一。然而，在現實世界中，你是真正渴求自由、不斷前進、希望終結一切殺戮的始祖，還是失去自我、漫無目的地行走、不斷傷害人類的無垢巨人呢？

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航