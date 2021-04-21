懸缺3個月，台鐵局長由年資超過30年的副局長杜微升任

（中央社）行政院昨（20）日核定台鐵局長將由現任副局長杜微升任。杜微屬鷹派作風，治軍嚴謹風格，工會對他抱有期待，盼在台鐵改革路上，可以尊重工會意見。政院官員表示，行政院長蘇貞昌昨天已經同意交通部長王國材的規劃，將由現任台鐵副局長杜微接任台鐵局長一職。

杜微是誰？

杜微是成功大學交通管理科學系學士、台灣大學政治系碩士，在台鐵主要督導的業務是運務、附業、營運安全、勞安、防護團、客服。

杜微在台鐵局曾經歷過運務處科長、台北運務段段長、台北車站站長等職務，可說是從基層做起。

杜微民國77年進入台鐵，在台鐵服務超過30個年頭，對台鐵的內部文化可說是非常熟悉，外界期待杜微可以藉此積極改革台鐵。

與杜微共事的台鐵人員說，杜微做事風格屬於鷹派作風，治軍嚴謹，由於曾任尖端科技軍事雜誌社編輯，因此具有戰略思考能力，做事也強調戰術與戰技。

杜微在台鐵經歷過各種大大小小的事情，他擔任台北車站站長期間遇到納莉風災，他曾在受訪時說，當時他接任不到一年就碰到這個事件，讓他記憶深刻，僅僅只有20幾分鐘，水就已經淹到B2月台面，水不僅從捷運淹上來，也從松山的方向淹進來，也因為納莉風災，讓月台的圍欄加高，避免未來再有類似事情發生。

3位副局長當中，杜微被選上的原因？

對於杜微將升任局長，台鐵工會坦言，目前台鐵改革的重心就在安全，內部升任的杜微，與工會等單位的溝通相信也會更加順暢。

台鐵工會理事長陳世杰指出，杜微過去與工會的溝通良好，也尊重工會意見，注重溝通協調，期許未來在配合交通部的台鐵改革路上，可以尊重工會意見。

行政院：蘇貞昌要求新局長緊盯改革

政院官員表示，行政院長蘇貞昌已經同意交通部長王國材的規劃，將由現任台鐵副局長杜微接任台鐵局長一職。

行政院官員表示，為落實院會中宣示親自緊盯台鐵改革，蘇貞昌11日召開台鐵改革工作幕僚會議後，今日自彰化抗旱行程結束返回政院後，再次召集政院秘書長李孟諺、工程會主委吳澤成、王國材等，聽取啟動台鐵改革的人事布局報告。

官員指出，蘇貞昌會中表示，為了推動台鐵在運工機電的全面革新，落實國人對安全、安定、轉型的期待，以及他一向強調的「有票、安全、準時到」的務實服務態度，交通部應該從鐵道局到台鐵局長的人事都要整體思考。

會中，蘇貞昌也同意王國材的規劃，由現任台鐵副局長杜微接任台鐵局長一職，配合新任交通部政務次長胡湘麟的軌道工程專業，共同擔下台鐵體質改善的重任。

官員表示，杜微是成功大學交通管理科學系學士、台灣大學政治系碩士，在台鐵長期負責督導業務運務、營運安全、勞工安全、以及客戶服務，與現在民眾所期待的台鐵企業化方向一致，擔此重任後，除了要能夠落實接下來的改革布局，還要分擔王國材與工會的協調溝通。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺