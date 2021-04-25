日本第一男公關改名「Roland羅蘭」，靈感其實來自於漫畫《帝一之國》？

文字整理：Ryota

夜晚閃爍的霓虹燈下，日本新宿的歌舞伎町區內，有著被稱為「不眠之街」的區域。燈紅酒綠之中，酒吧、風俗店、夜總會等在此林立；而在這夜生活豐沛的地方，酒店中的男、女公關也殷殷期盼自己能夠脫穎而出。

有著日本第一男公關稱號的Roland羅蘭，自2011年從業以來，如今成了日本史上收入最高的男公關，其所創建的YouTuber頻道《THE ROLAND SHOW》更有著80萬左右的訂閱人數。

有趣的是，大家雖然對「羅蘭」這個名稱感到耳熟能詳，但其實羅蘭起初所取的名字是「東城誠」，直至2017年8月時，才正式更名為羅蘭。

惡名更勝無名，歌舞伎町內的壞男孩

不久前，羅蘭在《THE ROLAND SHOW》中，透露了關於改名的緣由，其中就提到自己早期以東城誠為名的職業生涯，為了提升工作業績，透過「戀愛買賣」的方式欺騙了不少女性的芳心，像是「跟我買香檳的話，我可能就會跟你在一起吧⋯⋯」，亦或違心之論的「我喜歡妳」等謊言，讓眾多女生感到傷心。

即便如此，當時的羅蘭為的是鞏固自己在歌舞伎町的名氣，心裡便想「惡名更勝無名」，所以接連有著「沒錢的客人就別來了」、「你們這些傢伙拿錢來集合了」、「我對沒有錢花的女人沒興趣」等地獄言論。不過這麼做了幾年之後，羅蘭也開始厭倦自已的行為與言談，於是就萌生了改名重新出發的想法。

說起當時的東城誠，在歌舞伎町的男公關當中，已是深具人氣。羅蘭自己也說道：「如果舉出著名男公關前十名的話，東城誠絕對會在其中。」所以面對改名一事，週遭友人各個無法理解。

但為了改變自己的心境及所有形象包裝，羅蘭仍舊決定改名；而命名的由靈感，則是出自於他最愛的一部漫畫。

羅密歐 VS. 羅蘭

而羅蘭對於重新的命名，倒也並非慎重其事的思索，純粹是想著只要揮別東城誠的名稱即可。

當時的羅蘭其實有著「羅密歐」與「羅蘭」兩個選擇，前者出自於以歌舞伎町牛郎間競爭為主要劇情的漫畫《夜王》中，書中公關俱樂部的店名；後者則是日本校園政治題材的漫畫作品《帝一之國》中的角色──冰室羅蘭。

Photo Credit： 集英社 一頭金髮的那位就是冰室羅蘭

羅蘭一名之所以勝出，原因與日本電子樂器品牌Roland有關。一面是在網路搜索東城誠時，會有著「只想著女人跟錢的公關」、「只會戀愛買賣的公關」等關鍵字；另一方面則是因為Roland作為世界知名的樂器品牌，只要搜尋Roland勢必會先跑出這家樂器商的相關資訊，羅蘭的消息則會排在後面，如此便能屏蔽負面消息重新開始。

不過2017年的羅蘭或許也沒料到，雖然那時希望減少自己曝光與負面資訊被搜索，如今的他卻已是日本第一男公關。

羅蘭在2020年初時出版的《ROLAND 我，和我以外的》書籍當中，將一半的著作版稅捐給柬埔寨蓋學校，另一半則用來協助東北大地震日本各地的重建活動。這一切雖然是當時未能預期的，卻也呼應了羅蘭想要重新出發的改變。

參考資料

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