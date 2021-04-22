為什麽打完COVID-19疫苗，有些國家的疫情仍然失控？

為什麽打完了疫苗，有些國家疫情仍然失控？原因只有一個：人民行為不一致，决定了疫情不一致。

以色列和智利均是COVID-19疫苗接種進度「前段班」，但在解除封鎖後，以色列疫情漸入佳境，智利卻每況愈下，這是為什麽呢？

最大因素在於人民的行為及對疫苗的錯誤解讀。例如智利人民以為施打疫苗後就馬上解封，產生「錯誤的安全感」，以為有「神苗護身」，也沒有再貫徹執行防疫措施的行為。

今（2021）年2月，美國研究團隊發現：

20％有感染病毒者，造成了80％的傳播

現有的傳播50％都來自無症狀感染者（Asymptomatic），或有症狀者的無症狀前期（Pre -Symptomatic）

這些無症狀感染者或有症狀者的無症狀前期族群，就算出現在你我的身邊也不會知道。各種高風險的行為，也增加了社區傳播的可能性。

因此儘管有了疫苗接種，但三大風險的不一致可能加重疫情，也阻礙人們「戰勝病毒」的幻想。

1. 通風

我們身處的工作室、辦公室、餐廳或大樓，如果處在通風不良的室內空間中，感染的風險會增高。尤其是長時間的緊密接觸（例如在24小時內，和某人沒有保持安全距離，接觸了≥ 15分鐘）。

在通風不良的環境下，感染的風險較高。但目前似乎也沒有任何一家公司，會因疫情積極的改建通風工程系統。

2. 暴露背景

暴露的背景和強度，是COVID-19病毒傳播的關鍵。你打了疫苗接種，但你的國家基本傳染數（basic reproduction number, R0）超高的，會讓疫情的控制變得相對困難：

當 R0 < 1 時，病毒會在該地逐漸消失

當 R0 = 1 時，病毒會持續存在該地而成為地方性疾病（endemic）

當 R0 > 1 時，病毒，會在該地呈現指數增加，而成為流行病（epidemic）

因此你會看見部分努力執行疫苗接種的國家，解封一下子又封城，一會兒又執行更嚴格的防疫措施，這代表病毒的控制非常不穩。



我認為，這個暴露背景是非常重要的重點，對於該如何把「R值」鏈打斷，目前很多國家仍一直表現得不是很埋想。

3. 行為

美國有研究針對314名成年人進行電話調查，這些人包括COVID-19陽性的患者和陰性的人（對照組）。研究中，作者針對他們的暴露和行為去進行調查分析，結果如下。

A. 用餐行為：研究發現常常上餐館用餐，或去酒吧、咖啡店者，都可能增加被病毒感染的風險。進食或飲酒時不會使用口罩，在此期間也難以保持安全距離。他們當然也不會知道誰是無症狀感染者，故在外面一起吃吃喝喝的行為模式，容易導致疫情傳播。

B. 解封行為：美國有些州認為疫苗接種已經打足夠了，便下指令解封。除了無症狀感染者，其他州等鄰近地區是否疫情仍然未受控制？因此這樣的解封，是非常需要小心處理的。

C. 社交行為：美國密西西比州曾對397名兒童進行調查，發現那些父母常與家庭外人士聚會的兒童（例如社交活動），可能增加小孩被傳染COVID-19的風險。相反的，如果學校工作人員、老師和兒童有定期使用口罩的行為模式，會減低染疫風險。

不是打了疫苗，就可為所欲為

不是有打了疫苗接種，你的身上不會帶病毒，你仍然可能是無症狀感染者並傳播給你的親朋好友。許多人打了疫苗也不代表你住的地方、區域就安全了，鄰近區域如果仍然在大流行期間、沒有遵守防疫行為，你就還是處於風險之下。這次的疫情是全球，不是一個州、一個國家弄好，病毒就會馬上不見了。

接種疫苗不代表病毒就會消失，是你的日常生活行為決定一切。尤其目前全球仍在大流行，打了疫苗之後仍應遵守防疫措施：勤洗手、戴口罩，保持安全距離，而不是單獨靠打針而已。想要病毒完全消失，就得暫時不能為所欲為了。

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航