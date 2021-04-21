菲律賓民眾疫情中發起捐贈食物的社區互助行動，卻遭政府貼上共產主義「紅色標籤」

菲律賓至今仍深陷「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情，連帶浮現貧窮、糧食供給、失業等問題。上週起，由民眾發起捐贈並發送食物的據點「社區互助站」在首都區域紛紛成立，卻被當地警局和中央反共部門指稱共產主義叛亂團體有關而被貼上「紅色標籤」，引起菲律賓社會廣泛討論。

《詢問者報》報導，15日開始，在菲律賓新一波武漢肺炎疫情爆發中心的馬尼拉都會區，社區互助站（Community Pantries）——即民眾自發性組建的小型物資站，接受食物、口罩等生活必需品捐贈並開放鄰里間需要物資的人拿取，如雨後春筍般出現在街角。

當中，馬尼拉都會區奎松市（Quezon City）Maginhawa街上、由Ana Patricia Non於14日創辦的「Maginhawa社區互助站」，是第一個成立的社區互助站。該站因為收到一位農民Tarlac慷慨捐贈的幾袋紅薯，營運上了軌道，引發社群媒體上的廣泛討論和激勵更多社區互助站紛紛成立。這些社區互助站都依循三個原則：食物來自大眾、給予大眾、人們只拿取他們需要的份。

'MAGINHAWA COMMUNITY PANTRY' LOOK: Ana Patricia Non refills the 'Maginhawa Community Pantry' on Thursday, April 15,... 由 INQUIRER.net 發佈於 2021年4月15日 星期四

《Rappler》報導，奎松市警察局（ QCPD ）19日在官方臉書專頁貼文表示，這些社區互助站跟共產主義運動掛鉤。這則貼文隨即引發各方批評，認為政府將民眾自發的、私人性、慈善的活動貼上「紅色標籤」（Red Tagging)，隔天（20日）奎松市警察局大態度轉向，在道歉聲明裡表達社區互助站歉意並表示會協助其營運。然而，在警方發給媒體的聲明卻指出，不會允許被指控政府在操弄紅色標籤。

在菲律賓於冷戰時期至今仍未終結的共產主義叛亂，和作為美國前殖民地反共遺緒的背景下，「紅色標籤」意指政府將個人或組織「標記」為共產主義者或與左翼組織有所關聯，許多政治異議者因此被捕而無端受害。菲律賓共產黨（CPP）及其武裝組織新人民軍（NPA）已被法律認定為恐怖主義組織，上述兩組織加上菲律賓民族民主陣線（NDF），也是目前菲律賓政府展開和平談判進程的首要目標。

社區互助站遭盤查

《詢問者報》報導，19日，Ana Patricia Non在臉書上說明，因為近來紅色標籤的爭議讓發送物資的工作無法順利進行，加上為了保護志工安全，Maginhawa社區互助站暫時關閉一天。

Ana Patricia Non在貼文裡分享幾張螢幕截圖，內容是社群媒體上流傳各類貼文指控社區互助站涉及共產主義團體的活動，其中包括「終結菲共地方武裝叛亂國家特別行動隊」（NTF- ELCAC）表示社區互助站是「NPA-CPP-NDF」發起並用來募集資金和青年加入的組織。

《詢問者報》報導，終結菲共地方武裝叛亂國家特別行動隊由菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）創建，對該行動隊的言論，20日總統發言人羅奎（Harry Roque）並沒有直接回應，僅表示，「我想總統透過我的辦公室與內政和地方政府部（DILG）已經談過，除非違反公共衛生健康準則，不然應該讓他們這些社區互助站營運。」

《CNN Philippines》報導，警方向各社區互助站的管理者們進行背景調查，Ana Patricia Non也多次被配槍的警方前來詢問，她澄清自己與共產主義毫無瓜葛，在一旁排隊領物資的民眾也因此感到害怕。20日的記者會上，Ana Patricia Non說，她開始擔心自己的人身安全，「奎松市警察局在官方專頁上說社區互助站被共產黨用來當政治宣傳，我對此感到很沮喪。」

奎松市長Joy Belmonte表示，將確保地方政府支援社區互助站運作，也將和市警局討論Ana Patricia Non憂心的安全問題。奎松市警察局長PBGen Antonio Yarra說，警局向影響到互助站營運道歉，也將向Ana Patricia Non致歉。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒