菲律賓民眾疫情中發起捐贈食物的社區互助行動，卻遭政府貼上共產主義「紅色標籤」

菲律賓衛生部公布,截至20日全國還有12萬7006例COVID-19活躍病例,首都馬尼拉的管制措施將實施到4月底。在疫情之下,社區互助站基於「給你能給的,拿你所需的」(Give what you can, take what you need)精神創立,希望幫助生活遇到困難的人們。