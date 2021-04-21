【蘋果發表會】亮點新品一次看：AirTags、七彩iMac、紫色iPhone12、採用M1晶片的iPad Pro

蘋果春季發表會在台灣時間21日凌晨一點登場，不免俗的，這次依然由蘋果大家長庫克（Tim Cook）揭開發表會序幕。他回顧蘋果近期的Restore Fund基金以及2030年實現碳中和目標計畫後，就快速切入正題發表軟硬體產品更新。

截圖自Apple發表會直播

Apple Card Family兩人共享額度

Photo Credit: Apple

Apple Card Family可以與家人、伴侶共享Apple Card，追蹤購買、管理支出並建立信用。未來可支援兩人共同擁有Apple Card，並共享信用額度，Apple Card Family也將讓父母可以13歲以上的孩童共用Apple Card，Apple Card Family將於5月在美國上市。

全新Podcast訂閱制優化用戶體驗、讓創作者更好變現

截圖自Apple發表會直播

隨著聲音內容創作越來越蓬勃，本次蘋果也特地更新Podcast介面，讓用戶可以更好瀏覽頁面並更容易找到有興趣的節目頻道。此外，也正式推出付費訂閱，讓創作者能更好從中獲得收益，將於5月在170個國家/地區推出。

訂閱可獲得各種由創作者提供的福利，例如無廣告收聽、額外內容，或新系列的搶先與獨家收聽。聽眾將能享受由獨立主持人與頂級工作室提供的高級訂閱服務，包括Tenderfoot TV、Pushkin Industries、Radiotopia from PRX和QCODE，以及NPR、Los Angeles Times、The Athletic和Sony Music Entertainment等指標性媒體與娛樂品牌。

iPhone12加入紫色

截圖自Apple發表會直播

發表完軟體更新以後，突然出現全新顏色的iPhone12，過去曾在iPhone11出現過的紫色也加入iPhone12，4月23日開放預購，4月30日正式上市。紫色iPhone12 mini台幣23900起，iPhone12台幣26900起，台灣目前已可在官網上預購。

AirTags終於登場

截圖自Apple發表會直播

如預料中的，AirTags終於正式登場，兩週前官方曾公布「尋找」網路配件計畫，主要針對第三方裝置製造商開放全球「尋找」網路，讓其他廠商也能打造利用尋找服務的各項產品。

而蘋果自家推出的AirTags外觀也和預期的差不多，可以掛在個人隨身物品上，像是鑰匙、錢包、背包，並可進行個人化設置，像是聲音提醒或是追蹤的狀態都可以為用戶隱私進行調整，透過iPhone上的Find My就可以連動，還能非常精準的計算與AirTags的距離與方向，順利找到在遠處的貴重物品。iPhone能提供視覺、聽覺和触覺回饋，隨時追蹤到AirTag的位置。

Apple直播截圖

AirTags每個29美元（台灣售價990元），也有一次販售四組為99美元（台灣售價3390元）還可以客製化圖案或文字，AirTags4月23日開放預購，4月30日開始出貨。

Apple直播截圖

AppleTV與Siri Remote

播完熱門節目Ted Lasso第二季的預告片，蘋果宣布推出搭載A12 Bionic處理器的新款AppleTV 4K，更新後的AppleTV支援播放HDR內容、AirPlay將支持高幀率HRD，以觀看以杜比格式錄製的iPhone12影片。

另一個新功能則是連結iPhone，可透過手機的相機掃描電視的色彩平衡，將數據提供給新的AppleTV，藉此可看到得到改善的圖像和色彩，而不必自己調整電視的亮度與色彩平衡。

此外，AppleTV遙控器具有全新的設計。有一個圓環，進行影片切換，還有一個電源按鈕可以控制的電視，而Siri按鈕現在位於外殼的側面，配備全新點觸式觸控板，無論是點選內容、滑動瀏覽播放列表都更流暢。

Apple直播截圖

AppleTV 4K與遙控器將於4月30日開放預購，5月下旬開始出貨，32GB型號的價格為179美元，64GB為199美元（台灣售價AppleTV 4K台幣5590元起／新的Siri Remote台幣1590）。

Apple直播截圖

全新七色繽紛iMac登場搭載M1晶片

Apple直播截圖

不出所料，蘋果更新iMac產品陣容，外觀全新設計最吸睛的就是推出7種新的顏色，但更重要的是也換上新的心臟，直接搭載上Apple Silicon處理器M1。全新iMac配備新尺寸24吋以及4.5K Retina螢幕。在內部構造也更新設計，在兩側的風扇位置減小尺寸，並使散熱時更安靜。

另外，在鏡頭與麥克風也升級，FaceTime鏡頭現在可以支援1080p，讓視訊通話品質提升，另外還有三個麥克風陣列，讓螢幕另一端的用戶更好聽到聲音，阻擋其他噪音。

揚聲器也得到了更新，六揚聲器系統的聲音得到升級，並首次在Mac上帶來了過去在AirPods採用的空間音訊；此外，在iMac背後也支援多個端口可以連接配件，最大的升級是使用集線器提供以太網連接的磁力連接器。

Apple直播截圖

當然，鍵盤與滑鼠也全面更新，搭配不同顏色有各自對應的鍵盤，蘋果還宣布首款帶有Touch ID的新型Magic Keyboard，成為MacBook系列以外的所有Mac上首次使用Touch ID。全新iMac將於4月30日開始接受預購，於5月下旬出貨。四種主要顏色（藍綠紅白）256GB起價為1299美元（台灣售價39900元起），其他顏色和功能（兩個USB3埠、Gigabit乙太網路、含TouchID的巧控鍵盤）的售價為1499美元起（台灣售價45900元起）。

Apple直播截圖

iPad Pro也用上M1晶片12.9吋首採Mini LED

Apple直播截圖

最不讓人意外的iPad Pro如傳言支援5G網路，卻讓人意外的也直接用上蘋果自家Apple Silicon M1晶片，12.9吋的iPad Pro配備全新的Liquid Retina XDR螢幕讓iPad Pro帶來極高的動態範圍，HDR工作流程上帶來更強大的視覺體驗、更多逼真的細節。

在性能部分，新iPad Pro的M1處理器比2020 iPad Pro快50％，比A12Z Bionic的CPU性能提高50％，GPU性能提高40％。新推出2TB的機型，最多可以在iPadPro上儲存多達60000張ProRAW照片。另外，USB-C得到Thunderbolt 4支援，使其頻寬增加4倍。

Apple直播截圖

iPad Pro上的相機還獲得更新，包括針對AR應用以及LiDar掃描儀的升級。另外，推出Center Stage的新型超寬鏡頭。進行視訊通話時，相機會放大和縮小拍攝對象，讓用戶可以出現在螢幕最佳位置，如預期中用上Mini LED，稱為Liquid Retina XDR螢幕。新螢幕的亮度為1000尼特，峰值亮度達到1600尼特，而色彩對比度為1,000,000：1。

全新11吋iPad Pro的售價為799美元起（台灣售價24900元起）。12.9吋機型配備新型Mini LED螢幕，售價1099美元起（台灣售價34900元起）。4月30日開放預購，5月下旬開始出貨。

Apple直播截圖

台灣只有紫色iPhone是第一波上市，其他產品都會在日後開放訂購。其他產品台灣上市日期稍等官方更新。

延伸閱讀

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航