【圖表】「我是國家級邊緣人？」圖解地震警報系統，讓你一次看懂為什麼有人沒收到警報

「我國家級邊緣人，沒收到地震警報」、「我被國家放棄了」、「為什麼地震後才收到警報？」台灣從2016年開始會在地震時，發出手機的地震警報簡訊，但每次總還是常聽到大家抱怨沒收到或晚收到警報簡訊的情形。

會發生「沒收到或晚收到」的情形，主要是跟警報系統機制與限制，還有大家對地震警報簡訊機制不理解有關。

「為什麼有地震卻沒收到警報？」

先從沒收到警報的原因來談，第一可能跟所在縣市的「預測震度」有關，目前的地震預警系統，是地震測站偵測到地震震波後，由電腦演算法預測這個地震在各地「縣市政府所在地」的震度，如果「預測震度超過4級（台北市3級）」就會針對那個縣市民眾發出地震警報。

以2021年4月18日的花蓮壽豐地震為例，這個地震全台各縣市有感受到震動，但當時只有花蓮縣、彰化縣、台北市的預測震度達到發警報標準，所以只有這3縣市的民眾會收到簡訊，其他縣市雖然也都感受到地震，但卻不會收到警報，所以產生沒收到的誤解。

而台北市過去的警報標準與其他縣市不同，只要預測達到3級就會發送警報簡訊，所以在從2018年至今，台北市發送地震警報的次數排行第二，僅次於花蓮縣。

但預計在2021年5月後，台北市將更改跟其他縣市一樣，達到4級才發出警報簡訊。這也可降低大家的誤解，也以花蓮壽豐地震為例，當時台北市與新北市震度類似，但只有台北市有收到警報簡訊。

手機訊號與使用情形的影響

也有發生人在預測震度達到發送警報標準的縣市，但仍然沒收到簡訊的情形，這可能跟手機訊號有關。

目前地震警告簡訊是利用手機訊息廣播系統發送，又稱為PWS災防告警細胞廣播訊息系統，透過3G或4G訊號發送。所以如果是使用2G手機就一定收不到警報簡訊，而3G以上的手機，如果剛好在收訊不佳的位置，只能收到2G的訊號，或甚至沒有手機訊號，也不會收到警報簡訊。

而在3G訊號下，如果當時正在用手機通話或以行動網路上網，也不會收到地震警報，只有待機時才會收到。而4G（或5G）訊號下，則只有在開啟飛航模式時，才不會收到地震簡訊。

另外在2016年2月29日前生產的3G與4G手機，需要透過OTA升級才能收到地震警報。想瞭解自己手上的手機，是否需要升級，可在NCC的網站查詢。

這套PWS災防告警細胞廣播訊息系統，除了會發送地震警報外，也規劃能用來發送空襲警報、核子事故警報、災害疏散避難警報、大雨即時訊息、海嘯警報、颱風強風警告、公路封閉警戒、水庫放水警戒、土石流警戒等等。詳細資訊可見國家災害防救科技中心的介紹。

地震預警流程

「為什麼在感受到地震後才收到警報簡訊」，會晚收到簡訊的原因跟地震警告系統的運作與限制有關。

因為現在科技仍無法有效觀測什麼時候與何處會發生地震，所以只能利用地震本身的特性，在地震發生的瞬間，做出預警讓離震央比較遠的民眾，能早幾秒收到地震警告，做出相關防災反應。

地震的特性我們也常能感受到，當地震來臨時，我們通常會先感受到「上下震動」，接著才會變成「左右震動」。地震預警系統就是利用這不同的震動，對地震做出預測以及發出警報。

上下震動的震波，稱為P波（primary wave），是走得比較快的震波，速度大約是每秒6.5公里，所以我們會先感受到，它對建物的破壞性比較小；而左右震動的震波，稱為S波（secondary wave），是走比較慢的震波，速度大約是每秒3.5公里，對建物的破壞性比較嚴重。

因為P波比S波的秒速快3公里，所以地震預警系統的運作就是藉由偵測比較快的P波，分析P波的震度大小，搭配過往資料，以電腦言算法推算出S波在各縣市可能造成的震度。

如果縣市政府所在地預估震度超過4級，氣象局就會將需要發布警告的區域資訊，傳給國家災害防救科技中心（NCDR），這段估算的時間目前大約需要10-15秒，如果是發生在海域的地震，則需要更多一點時間。以4月18日花蓮壽豐為例，這段時間花了13.95秒。

國家災害防救科技中心（NCDR）收到氣象局資訊後，會即時傳遞給5家電信業者，這需要花費小於一秒鐘的時間。以4月18日花蓮壽豐為例，這段時間花了0.441秒。

最後步驟是電信業者以基地台發送警報簡訊給所有手機，這段時間，4G訊號平均需要3秒，3G訊號平均需要5秒。

所以從地震發生到手機收到地震警報，大約需要13-20秒的時間，而前面提到S波的速度是每秒3.5公里，所以當手機收到地震警報時，距離震央方圓約45.5-70公里的區域，都已經感受到左右搖動的震波。若以P波每秒6.5公里計算，手機收到地震警報時，距離震央約84.5-130公里的區域，就已感受到上下搖動的震波。

所以這區域內的人，會在感受到地震後才收到地震警報，因此覺得太晚收到訊息了。這塊區域也被稱為預警系統的「盲區」。

下圖利用2021年4月18日花蓮壽豐地震，地震警報訊息的實際時間資料，搭配地圖模擬畫出每一階段，震波（P波）擴散的範圍。

從圖中能看出，氣象局分析完資料傳給NCDR時，震波（P波）已經傳到花蓮縣與南投縣全部區域，宜蘭、新竹、苗栗、台中的部分區域也能感受到震動。而當4G訊號手機收到警告訊息時，除了台北、基隆、屏東之外，所以縣市都能感受到。當3G訊號手機收到警告訊息時，台北部分區域也能感受到震動。

持續加快的預警速度

「日本311大地震時，東京民眾提早一分鐘收到地震警告，台灣也可以嗎？」

目前台灣跟日本使用相同的地震警報方式，日本311地震的預警時間能比較多，是因為距離夠遠，當時的震央距離東京超過300公里，幾乎等於台灣的南北總長度，所以警報簡訊能比地震震波更早送達。

而台灣南北長約300多公里，東西寬約150多公里，目前的地震警報盲區至少需45-70公里，所以預警的時間相對較少。

但這幾年氣象局也持續在縮短氣象局偵測到P波與估算各地震度的時間，減少盲區的範圍。氣象局地震監測課邱俊達課長表示，系統當初剛發展時，如果地震發生在陸域，這段時間約需20-25秒，在2018年時已經縮短為15-25秒，現在則又縮短到10-15秒。

邱課長表示能縮短的原因是即時連線的測站，從當初200多個測站，到現在已經逐漸增加到460多個，未來再持續增加，就有可能再減少時間。而海域的測站因為很少，所以預警時間較長，但也有持續增加，在2018年時東部外海僅有3個，這幾年已多新增6個測站，並舖設620公里的海底電纜連結回岸上。

而基地台發送訊號到手機的時間也持續縮短，NCC基礎設施課表示，當初2016年系統啟用時，經過測試基地台到手機的時間，4G訊號平均需5秒，3G訊號平均需10秒。而在2019年再測試時，4G訊號縮短為平均3秒，3G訊號縮短為平均5秒，可能跟手機性能持續提升有關。而目前的5G訊號，時間則應該跟4G訊號相同，因為5G訊號仍是使用4G設施。

所以未來雖著即時連線的地震測站增加，台灣的地震警報簡訊應該能更快，也就能讓民眾能更早警覺地震的到來，做出相對應的避震措施，例如尋找穩固地點掩蔽等行為。

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核稿編輯：楊士範