如何攻略最難回答的七個面試問題：為何離開前公司？你的期望待遇是多少？

最近寫了幾篇面試相關的文章，有不少朋友也在底下留言討論，想知道幾個常見問題到底該怎麼回答。

這邊我只能給一些建議，因為不同產業與公司看重的點不一樣。更重要的是面試官，每個人都有自己的想法，我認為是這樣，或許另一個人不這麼認為。所以以下敘述僅供參考。

因此，建議面試者可以事先琢磨碰到這些問題該怎麼回答，但不要不實應答，否則就算錄取了，上班之後只會造成雙方都不適應，產生更大的爭議。

例如，面試官詢問是否可以加班，自己明明不想加班，但是又想要被錄取，所以就回答「沒問題，可以配合公司」。等到錄取上班了，公司真的有需求要請你加班，你會因此不高興，也可能拒絕，這時主管也可能很困擾：「不是面試時就說好沒問題的嗎？」

以下列出一些可能不好回答的問題，以及一些建議說明，但不建議大家都回答罐頭答案。

一、簡單介紹一下自己

不管面試官有沒有認真看履歷或自傳，可能都沒有面對面簡單說明來得直接。通常自我介紹是面試時會碰到的第一個問題，建議簡短、著重在自身專長與工作經歷的描述，個人背景的部分簡單敘述即可，除非面試官有再追問。

一般而言，公司不會想知道你的祖宗八代身家背景，或是從小看了魚兒力爭上游開始決定奮發向上的故事，只要提到自己是什麼學校、科系畢業的，若有特殊表現或獎項可以提一下。

接下來的重點是工作經驗的部分，若有提到最初的工作經歷，可以精簡帶過，最後的工作則要講詳細些。一般而言，簡單說明一下前公司是做什麼的，自己是在哪個部門，職稱是什麼，主要負責什麼工作，有哪些相關成就或具體成績等等。盡量不要回答執行主管交辦任務等等，這樣面試官不知道你做過什麼、會什麼。講白點，我要知道你做過什麼，還要知道你做得好不好。

除了敘述內容，更重要的是，此時通常是面試官聽取一個人自我陳述、自我行銷的場合，會形成對一個人的第一印象，而第一印象如果打壞就很難救了。透過簡短發言，可以大概知道這個人的表達能力或基本個性，所以不要講得坑坑疤疤，或是一開口就收不回來。

我剛出社會還很菜的時候，曾經有一次面試經驗，對面坐著三位面試官，我剛坐下，對方最旁邊的一位手上就拿著碼表說：「請做三分鐘的自我介紹，開始。」然後我就傻住了，隨便講了一下，最後大概是說我還有很多特長，你們都可以問我之類的，後來這家當然沒有錄取。

建議大家可以先準備幾個不同時間段的版本，一分鐘、三分鐘或五分鐘，先對著鏡子練習，或找朋友練習，同時請對方幫忙做個評價。

二、為何離開前公司？

「前公司待遇不好啊、太操了啊、加班沒加班費啊。」

真實的原因到底能不能講？能不能批評前公司？很多面試攻略都說不要批評前公司，但我覺得要看狀況，不是完全不能提。

例如自己就是不想加班，但在前公司一直加班，趁這個時候講出來，正好可以試探現在要面試這家公司的底線。公司若不希望員工加班，就能接受你離職是因為這個原因。公司若希望員工加班，那就代表你們沒緣。

當然，若是要安全牌一點的做法，回答「家裡有哪些狀況所以離職」、「想要有更多的挑戰」或其他保守一點的回答也是可以。不過這種回答我們面試官大概聽聽就算了，就像離職申請書上面的離職原因都寫「生涯規劃」，這些我們也都不會相信的。

三、為何想來我們公司？

「因為貴公司的產品很棒、因為想從事這個職務、因為貴公司很有名」等等，這些話面試官也聽多了。

如果可以的話，先具體了解公司的產品和想要應徵的職務，說出自己對公司的想法，並從中結合自身經驗，甚至提供一些建議，會比不切實際的空話來得好。

四、你有哪些缺點？

這題是陷阱題，缺點比優點難回答，多數人都不想自揭瘡疤說自己哪裡不好，但是面試時問到這題，重點是要看自己有沒有自省能力，同時自身如何應對自己的缺點。

例如：「我遇到任務，會第一時間執行，主管會說我衝過頭，我自己也一再提醒自己要留意，也會請同事提醒我要注意的事項。」或是「我遇到任務，都會先把前因後果釐清再執行，導致速度不夠快，我自己會提醒自己並設定工作完成節點來改善。」或「時間管理不夠好，同一時間許多工作一起來，容易手忙腳亂，所以我會利用某個APP來幫我管理工作。」

每個人的狀況都不同，所以不需要照著上述範例來回答。

五、你的期望待遇是多少？

我是面試官的時候，通常是有機會想要錄取了，就會開始跟面試者介紹公司的工時福利相關制度，同時做薪資溝通。

這裡還是要特別強調，每間公司、每個主管的風格都不同，有的公司會先告知職位的薪資範圍（通常也會在招募時公開），並設定學經歷專長等條件，所以只要符合條件，能勝任這個職務，就可以給出具體的薪資。

理想上的薪資制度，對外要使得公司有競爭力，搶人才搶得過別家公司；對內則要有公平性，避免同樣條件、同樣職務的同仁薪資落差過大，甚至是新人比資深員工高，導致內部爭議。

但是說實話，多數公司未必有完善的薪資制度，薪資多少有時是談出來的。當然，很多時候，如果面試者說期望薪資是25K到30K，面試官的想法很自然就是人選可以接受25K，那就25K了，甚至還會往下再砍看看。

所以，要先設定自己可以接受的底線，自己所提出的薪資範圍可以縮小，避免有太多模糊空間。當然，若是提得太高，自己又說不出道理，公司可能會覺得那乾脆另外找人好了。

許多較年輕的朋友也許會直接被公司說沒有經驗，先用基本工資聘用，而不知如何應對。最主要是對市場與職務資訊不熟悉，如果你可以很明確知道市場上同年資同職位大概都是多少，在議價時就會比較有底氣。

說穿了，一切取決於誰比較需要誰，如果公司就是決定要錄用，在可以接受的範圍內通常會願意接受人選所提的薪資；若是公司覺得可有可無，就會一步不讓。

六、怎樣的狀況下你會選擇投入一家公司？怎樣的狀況下你會選擇離開？

這題是我的私房問題，同樣沒有標準答案，這是我在尋找彼此能適合共事的同仁時，會詢問對方的問題。

例如對方回答：「希望有進修的機會」，或是「希望公司一切都合法」，或是「希望工作中能有人帶」等等，我會考量公司的實際狀況，一方面回應面試者，二方面評估誰可能會待久一些。

同理，詢問面試者在怎樣的狀況下你會選擇離開，可以知道對方最在意的點是什麼，自己公司是否可以讓對方待得久一點，或是做為主管在帶領時要特別留意哪些地方。

七、你還有什麼問題要問的？

一般我比較欣賞的面試者，是能夠依據之前的互動、針對面試官所說的內容進一步提出問題的，這表示之前有類似經驗，或注意聽，或是反應很快。

其次，如果可以在面試前先了解公司、部門或職位，也可以事先設想可以問什麼。

此外還有一些萬用的問題，例如：「想了解這個職位發展的前景？」或是「如果我有機會錄取，在報到前可以先準備什麼？」或是「我可以先加強哪些部分，可以更好地勝任這份工作？」等等。也可以適時詢問主管或人資的聯絡方式，或詢問能否補充關於這個職務的更多細節。

至於薪資福利待遇，我認為可以問，權利義務要搞清楚。不過，如果我是面試官，當覺得人選有機會錄用時，就會直接先問人選的期望待遇，而不會等到人選自行發問。

小結

上述只是許多面試問題中，可能較不好回答的問題，並挑出來做說明，當然不只這些，更多問題可以看這篇：常見面試44問。

每間公司都有不同的風格與文化，要找的是適合的人才，人才也是要找適合的公司，所以不需要違背自己的想法去回答，進到一個自己適應不良的公司。

所以，這些問題可能不好回答，也沒有標準答案，大家也一定有不同意見，但自己要先準備好，才不會面試時被問到後傻在當場，可能就直接出局了。

而我不建議套用「標準答案」的另一個原因，是因為即便這些問題都可以在網路上找到相關「答案」，但面試官也同樣找得到。而且是不是罐頭回答，多面試幾位求職者就知道了。所以還是要回歸到自身特質與經驗，以及對對方公司與職位的了解，兩者結合，並依據面試情境快速反應較為適當。

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本文由曹新南授權轉載，原文刊載於此

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