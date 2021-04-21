調查局破獲市值5億「大麻植株」，創我國緝毒史上最大量紀錄

法務部調查局在新竹縣山區破獲一大麻工廠，現場驚見1608株大麻植株，市值估計約5億元，創下我國緝毒史上最大量紀錄。專案人員光是搬運扣押物大麻，就從清晨一路忙到晚上。

整片山頭整地搭建溫室，還附自動灑水設備

調查局今（21）日發布新聞稿表示，3月中旬在新竹縣山區破獲一大麻工廠，現場驚見1608株大麻植株，創下我國緝毒史上最大量紀錄。

根據調查局新聞稿，調查局台北市調查處日前接獲線報，桃園地區有販毒集團在國內大規模自產自銷毒品。

經月餘監控，專案小組成功掌握毒梟集團成員邱姓及虞姓男子形跡可疑，經常深夜進出桃園市一偏僻廠房，之後又租用貨車頻繁往來廠房及新竹縣關西鎮山區，遂出動空拍機沿途監控鎖定可疑位置。

地面人員摸黑前進關西鎮山區現勘，赫然發現毒梟集團竟將整片山頭剷平，整地搭建附設自動灑水設備的溫室，裡頭竟滿滿的全是大麻植栽。

調查局表示，確認毒梟集團是先在桃園市廠房內培育大麻幼苗，待幼苗長成後再移置到偏僻山區農場，並在外圍種植一般蔬菜企圖掩人耳目。專案人員聲請搜索票，搜索毒梟集團桃園市廠房及關西鎮山區農場，並同步拘提虞嫌到案。

現場查扣超過1600株大麻，市值估約5億

經過查扣，關西鎮農場現場大麻植栽數量竟高達1608株，創下我國緝毒史上紀錄。調查局表示，專案人員光是搬運扣押物大麻，就從清晨一路忙到晚上。

《聯合新聞網》報導，本次查獲大麻植株，市值估計約5億元，若不慎流入市面，可供吸食人次難以想像。

調查局航基站先前發生「丟失」6.5公斤安毒案，台北市調處查獲這批大麻時，對扣案物格外謹慎小心，但因數量實在太大，贓物庫根本放不下，市調處只好破天荒擺放在7樓大禮堂「陳列」，1608株大麻綠油油一字排開，場面相當驚人。

調查局表示，大麻是我國《毒品危害防制條例》所規範之第二級毒品。調查局指出，本案幕後操盤的毒梟集團勢力不容小覷，除了已到案的邱、虞2名主嫌外，其他未到案嫌犯也由台灣桃園地方檢察署發佈通緝。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺