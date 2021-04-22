美國通膨回到疫情前水準，是趨勢還是短期現象？

美國公布3月消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）年增2.6％，優於市場預期的2.4％，並回升至疫情前水準。這是否會造成美國通膨趨勢性上揚，並讓聯準會（Fed）態度出現改變呢？

本文重點

台灣時間4月13日，美國公布3月CPI年增2.6％，優於市場預期的2.4％，並回升到疫情之前水準；尤其能源項目以及生產物價指數（Producer Price Index）中的原物料商品，均在去年同期低基期背景下，快速上揚。

這是否造成美國通膨趨勢性上揚，甚至聯準會開始考慮貨幣政策轉向緊縮呢？M平方以兩大重點解析。

一、美國CPI短線兩大動能支撐：低基期、供應端交付持續緊張

美國CPI組成中，房租項目佔比最高約為30～33％，而能源項目則平均在6～8％。但從下圖觀察美國CPI年增率的短期波動，主要受能源項目變動大且多商品定價影響，走勢亦步亦趨。

去年肺炎疫情爆發，帶動油價大幅重挫，造成能源項目出現一個短期的低基期效應，成為本次推動CPI年增快速回升的主因。3月能源項目年增高達13.25％，並且在未來基期低檔情況下，高機率延續1～2個月。而這件事是早就可預期的，克里夫蘭聯儲CPI即時預測4月CPI年增，甚至接近3.5％。

Photo Credit：財經Ｍ平方

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不過在扣除食物與能源的3月核心CPI，則由佔比最高的房屋租金項目主導；3月核心CPI年增為1.65％，房租的年增為1.7％，均僅小幅高於2月1.28％和1.46％。

雖然去年房租項目同樣受疫情因素，出現較低的基期，但在Fed大幅寬鬆的貨幣政策推動下，不論是房價、房租均快速在5月就出現回升、年增也同步止穩，將一定程度抵銷能源項目推動的CPI年增回升，並壓抑核心CPI年增的走勢。

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整體來看，我們認為目前美國的通膨回溫，主要來自於低基期因素支持，還有製造業快速補庫存，供給端缺工、原物料短缺、交付時間拉長等問題所致，並將延續1～2個月，但以上兩大因素均屬於短期現象。

從美國-通膨平衡率圖表，也能發現市場自去年底即開始預期通膨的回升，但以5年期的上升速度最快，顯示普遍預期通膨短期將加速上行，並顯著高於10年期，但中長期路徑仍不明朗。

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二、從2000、2008年經驗，觀察通膨長期回溫關鍵指標

回顧2000、2008年危機，美國政府均採行刺激財政、大幅降息，甚至2008年的QE購債方式，給予衰退的經濟支撐。而財政、貨幣的雙動能挹注，就會造成如同今年的低基期效應。因此我們拆解過去兩次狀況，並解析本次通膨回升需要注意的重點。

危機後，財政挹注將帶動零售業存貨銷售比快速下降：兩次危機之後，不論是布希、歐巴馬政府，均分別進行了大規模的減稅計畫，給予美國民間消費動能支撐，類似本次的現金支票、聯邦失業救濟金補貼等移轉性收入。

這會直接挹注民眾，但對於中小企業以及供給端的支持有限。因此會看到零售業存貨銷售比的快速下降，並最終在客戶端庫存消耗至低位之後，帶起一波企業的補庫存、支持原物料價格築底回升；同時推動通膨在低基期下，出現第一波的明顯回升，就如同去年底至今年上半年。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航