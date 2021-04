美跨黨派眾議員提案挺台：中國主張擁有台灣主權，是扭曲聯大2758號決議

編譯:吳宗宜

美跨黨派眾議員提出《台灣國際團結法案》

4月19日,美國跨黨派眾議員聯合提出《台灣國際團結法案》(Taiwan International Solidarity Act),澄清1971年聯合國大會2758號決議,僅承認中華人民共和國政府是中國在聯合國的唯一合法代表,但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或周邊組織代表權的問題,亦沒有在中華人民共和國與台灣的關係或台灣主權上表達立場。

該案是由眾議院外委會亞太小組民主黨籍主席貝拉(Ami Bera)、共和黨籍眾議員匡希恆(John Curtis)及眾議院「國會台灣連線」4位共同主席夏波(Steve Chabot)、席瑞斯(Albio Sires)、狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)和康諾里(Gerry Connolly)共同提出。

法案接下來將送交眾議院相關委員會審議,之後還須通過參眾兩院,才會遞交美國總統簽署生效。

匡希恆指出,「儘管去(2020)年通過的《台北法案》(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, TAIPEI Act)加強了美國與台灣之間的聯繫,但北京持續向國際組織施加壓力,要求將台灣將列為中國的一部分,該法案旨在回應此一恐嚇行為。」

康諾里也表示,「多年來,中國扭曲了聯合國及有關機構的決議,主張擁有台灣的主權,該法案將確保美國與台灣這個重要的夥伴站在一起。」

1971年,聯合國大會第2758號決議指出,中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表,但對此,貝拉認為聯合國卻未對台灣人民如何能在聯合國中被充分代表表態,並指責中國扭曲此決議,來聲稱對台灣擁有主權。

夏波說:「中國以該決議案為藉口,干涉國際社會支持台灣的主權地位。他說,由於中國濫用該決議,台灣已被排除在世界衛生組織、國際刑警組織和國際民用航空組織等主要國際組織之外,而新的立法將『抵制北京的過分擴權』(push back at Beijing's overreach)。」

席瑞斯說:「中國已經採取了各種各樣的令人不安的策略來壓迫其他國家接受其對台灣的主權聲索,該法案將加強台灣在國際舞台上的地位。」

去(2020)年3月26日簽署的《台北法案》,目的是為阻止台灣的邦交國迫於中國壓力而與台灣斷交,而《台灣團結法》旨在《台北法案》的基礎上,進一步抵制北京對台灣在國際組織的矮化用詞、政策和程序的操縱,試圖聲稱台灣是中國的一部分。

兩黨共識提出的草案是為了在中國威脅日益加劇下,展現美台的團結,並抵制中國在國際組織中運作,把台灣列為中國一省的行動。並指責中國在各國際組織把台灣排除在外。

康諾里說:「中國不停扭曲聯合國和相關機構的政策和決議,主張擁有台灣的主權太久了,而這經常損害了全球健康和安全的利益,該法立法的目的就是確保我們與這位美國關鍵的夥伴團結一致。」

該法案也指出,雖然聯合國大會第2758號決議表示,中華人民共和國是聯合國唯一的合法代表,但這不涉及台灣和台灣人民,另外在未經台灣人同意,華盛頓反對任何改變台灣現狀的行為。

挺台成為拜登政府時期國會兩黨最大共識:《2021年戰略競爭法》

2021年4月8日,參議院外交關係委員會主席、紐澤西州民主黨籍參議員梅南德斯(Bob Menendez),和聲譽卓著的共和黨籍愛德華州參議員里施(Jim Risch)提出了《2021年戰略競爭法》(Strategic Competition Act of 2021),兩黨共識通過的提案將由參議院外交關係委員會於4月14日審議。

美國總統拜登(Joe Biden)承諾挫敗北京的雄心勃勃的計劃:「中國有一個總體目標,我不批評,但他們的總體目標是成為世界領頭羊、最富有的國家和最強大的國家,在我執政之下,這不會發生,因為美國將繼續發展壯大。」

這項由跨黨派參議員提出的法案,針對中國的不公平經濟競爭、竊取智慧財產權、人道主義及民主價值問題,並呼籲強化美台夥伴關係。該法不但稱台灣是「美國印太戰略至關重要的一部分」,也強調在僅承認中國的前提下,美國政府應像對其他外國政府一樣對待台灣,使用「相同的用語及禮節」。

《防止台灣遭侵略法》

共和黨籍佛羅里達州參議員史考特(Rick Scott)和共和黨籍賓州眾議員瑞森紹爾(Guy Reschenthaler),於2月18日提出《防止台灣遭侵略法》(Taiwan Invasion Prevention Act, TIPA),確保台灣不受中國侵略,授權美國總統必要時有限度動用武力防衛台灣。

《防止台灣遭侵略法》載有許多防止中國入侵、保護台灣的措施,並授權美國增加台灣抵抗中國攻擊的能力。該法案還呼籲中國停止使用武力威脅台灣,也提議美國、台灣與理念相近國家建立一系列安全對話。

除了在安全面合作外,該法案還呼籲兩國高層進行交流,鼓勵美國總統或國務卿訪問台灣,並歡迎台灣總統在美國國會發表演說。

史考特宣布該法是為了保護台灣免受中國共產黨的日益侵略,加強了美台間的關係,並增強台灣抵抗中國的侵略行為和軍事行動的能力。

史考特在聲明中稱:「習近平總書記執著於統治世界已不是什麼秘密。美國應採取行動,支持我們民主和平的盟友台灣。」同時史考特也批評了拜登政府對共產中國的綏靖政策(appeasement policy toward communist China)。

史考特警告說,如果拜登不能抵抗習近平,那將對美國及其盟國的國家安全的後果將是毀滅性的(absolutely devastating consequences),他也敦促民主黨人和拜登為民主站出來,並與他們一起對抗中國,讓中國為所作所為負起責任,並保護台灣。

瑞森紹爾指出,中國近幾個月來對美國的主要安全夥伴(key security partner)台灣的敵對行動升級,該法案呼籲推動美台FTA,藉以強化雙邊關係與台灣的能力,並授權美國三軍統帥在中國直接襲擊時動用軍事力量保護台灣。

《台灣+法》

2021年3月19日, 美國共和黨籍賓州眾議員佩里(Scott Perry)提出《台灣+法》(Taiwan PLUS Act),把台灣視同「北約+」(NATO Plus)成員,在軍售上享有和成員國同等的待遇,以加強台美防禦合作,該法案目前已提交眾議院外交事務委員會審議。

佩里也表示,美國應該對中國更加強硬,並給予台灣外交承認,因為「台灣才是真正的中國」。

該法案指出,加強美台國防合作對美國的國家安全至關重要,並敦促將台灣納入「北約+」成員,目前包括日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭,都屬於該成員。

「北約+」成員來自美國指定為「主要非NATO盟友」(MNNA)的17個國家。MNNA的身份使一個國家有資格在美國獲得一系列與國防相關的特權,但是它並不需要該國提供任何額外的承諾。佩里在法案中指出,儘管台灣並未正式指定為MNNA,但自2003年以來一直被視為MNNA成員。

據《美國之音》報導,該法案指出台灣是美國的第十大貿易夥伴,並且是2020年美國最大的對外軍售對象,1950-1993年數據也顯示,台灣與日本同為美國第三大的軍售出口國。

法案中並規定,美國國務院在決定法案的持續執行符合美國國安利益後,得以每次將法案延長5年。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

《2021年承諾再保證法案》

美國共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)於3月24日提出《2021年再保證承諾法》(Reassurance On Commitments Act of 2021),強化他去年提出的《台灣主權象徵法案》(Taiwan Symbols of Sovereignty Act,Taiwan SOS Act)相關內容,要求美國國務院不得限制台灣官方人員在執行公務時展示國旗、相應圖章或軍方階級勳章等。

《台灣學人法案》

美國參議院外交委員會亞太小組主席、民主黨籍參議員馬基(Edward Markey)、共和黨籍參議員盧比歐(Marco Rubio),以及眾議院外交委員會亞太小組主席、民主黨籍眾議員貝拉與共和黨眾議員夏波,於3月10日分別在參眾兩院重新提出《台灣學人法案》(Taiwan Fellowship Act)。

該法案預計將在台灣和美國之間建立政府對政府的公務員培訓與合作計劃,要求美國政府編列預算,薦派美國聯邦官員,以學人身分來台學習中文,並在台灣政府或民間機構見習,為期最長2年,以增加對台灣的深入了解、強化台美戰略夥伴關係。

拜登與日本首相菅義偉,16日在白宮花園舉行聯合記者會上宣布,台灣與美國之間的獎學金將是對台灣民主成就的肯定,也是非官方但深厚的雙邊關係的展現。

根據該法案,每年將有10名美國聯邦公務員在台灣學習中文,並與台灣官員一起在政府工作,這將促進兩國政府之間的長期合作。

《台灣學人法案》是一個建立台灣和美國之間長久合作機會的計劃,同時幫助美國下一代公務員做好準備應對中國的挑戰,這將影響未來數十年的全球局勢。

廢除美國的「一中政策」

共和黨籍眾議員蒂凡尼(Tom Tiffany)和佩里於2021年3月1日提出一項法案,呼籲美國終止一個中國政策,恢復與台灣的官方正式關係,並開始就美台自由貿易協定進行談判。

蒂凡尼也在新聞稿中說,「過去40年來,美國總統重複接受了北京的虛假謊言,即台灣是中國共產黨的一部分,儘管客觀事實並非如此,現在是廢除這項過時政策了。」

佩里也指出,「美國是一個獨立國家,在許多問題上與台灣自豪地合作(proudly collaborates)。美國是時候行使其身為一個主權國家的權利,陳述眾所皆知的事實,即承認台灣已是一個獨立國家70多年了。」

1979年以前,美國和台灣一直保持著穩定友好的外交關係,但是當時的總統卡特(Jimmy Carter)未經國會批准便與台灣斷交,選擇承認北京的共產主義政權。

隨後美國國會通過了《台灣關係法》(Taiwan Relations Act),取代先前的《中美共同防禦條約》,將其作為美台關係的基石,同時也授權美國向台灣出售武器。美國前總統雷根(Ronald Reagan)隨後發布了六項保證(Six Assurances),以維護台海和平。

儘管採取了這些措施,美國仍未正式承認台灣。蒂凡尼感嘆他的國家「莫名其妙地對待」(inexplicably treating)台灣的民選政府,像對待北韓和伊朗的「殘酷政權」(brutal regimes)一樣。

去年7月,蒂凡尼提出了一項修正案,要求終止對美國和台灣官員之間的交流的限制,今(2021)年1月,美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)則相應取消了一系列1979年台美斷交以來,美國國務院與台灣官方互動的「準則」(guidelines)。

蒂凡尼希望美國正面回應北京的挑釁,他說:「美國不需要中國共產黨的許可就能與世界各地的朋友和夥伴交流,現在是美國政策反映台灣是一個自由、民主和獨立的國家這一事實的時候了。」蒂凡尼說,該法案還呼籲美國與台灣就《美台自由貿易協定》進行談判。

拜登摯友的訪台

根據《路透社》報導,4月12日拜登指派一個非官方代表團到台灣,成員包含前聯邦參議員陶德(Chris Dodd)、前副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)和史坦柏格(James Steinberg)。

白宮表示:「選擇這三人是因為他們是台灣的長期朋友,和拜登的關係也很緊密,這顯示了美國對台灣民主的肯定與承諾。該代表團遵循美國兩黨長期的傳統,派高級別、非官方的代表團到台灣,而這個代表團也是為了慶祝美國簽署《台灣關係法》42週年。」

儘管台灣已實質獨立70餘年,北京依舊宣稱台灣為其領土。中國國家主席習近平曾宣誓,北京將永遠不允許台灣獨立,並拒絕排除在必要時使用武力的可能性。

作為回應,中國隨即派出25架戰機進入台灣防空識別區,台灣國防部表示,這是自去年9月以來最大規模的騷擾行為。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)於4月18日告訴美國全國廣播公司(NBC)說,「我們所看到的和我們真正關心的是,北京政府針對台灣的攻擊行動日益頻繁,加劇了兩岸的緊張局勢。根據《台灣關係法》,我們對台灣有一項長年存在、兩黨共識的承諾,即確保台灣有能力保護自己,並確保西太平洋的和平與安全。我們持續維繫這些承諾,任何人試圖用武力改變現狀將是一個嚴重的錯誤。」

根據美國的「一中政策」,華盛頓與北京保持官方正式關係,與台灣則是非官方關係。

4月16日,美國國務院發布了美國政府與台灣對口機構互動的新準則,以鼓勵美國政府與台灣接觸,這反映了美國希望加深與台灣的非官方關係。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)說:「該準則指出台灣是一個充滿活力的民主國家,是重要的安全和經濟夥伴,也是國際社會中的良善力量(force for good)。」

新聞來源

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航