疫情與經濟雙重打擊，南美各國如何在美、中之間選邊站？

文：向駿（中華戰略學會理事，《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯）

1991年3月26日阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭4國總統在巴拉圭首都簽署《亞松森條約》，宣佈建立南方共同市場（Mercosur，簡稱南方共市），1995年1月1日正式運行。

共同市場的特徵之一是不同國家就其本身經貿利益進行談判，並最終達成共識後的果實，它是一個有關經貿問題的政治協議，而非經濟學所討論的市場概念。

南方共市成立的目的當然不完全是經濟的，巴西前總統卡多索（Fernando H. Cardoso）在其回憶錄《巴西，如斯壯麗》中，曾引述德國前總理柯爾（Helmut Kohl）對他的期望：「你們巴西人肩負著歷史責任……你們的責任是以同樣的方式對待阿根廷。你們必須把過去拋在腦後，你們的歷史任務是在南錐創立一個大聯盟。」南方共市成立等於是與1994年1月1日生效的「北美自由貿易區」（NAFTA）分庭抗禮。

南方共市在成立30周年之際，又面臨如何選邊的難題。對於今（2021）年3月18日美中外交高層在阿拉斯加舉行的「2+2」對話，美國雪城大學（Syracuse University）香港中心客座教授林沛理認為：「這是中國發展的一個『分水嶺時刻』（watershed moment）。在這刻之前，中國也許已經強大；但在這一刻中國才真正相信自己的強大，而自信令中國變得更強大。」

3月25日美國總統拜登（Joe Biden）在上任首場記者會上表示，美國並不尋求與中國對抗，但要求中國必須遵守國際規範。拜登預見美中之間將有一番激烈競爭，但中國想成為全球第一強國，「有我在休想」（not on my watch）。南方共市將如何選邊呢？

2019年1月1日就職的巴西右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和同年12月10日就職的阿根廷左派正、副總統費爾南德斯（Alberto Fernández）與克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）形同水火，首當其衝的就是南方共同市場。但兩國在選邊上卻漸趨一致。

巴西：禍起蕭牆

2019年波索納洛的就職典禮，美國由國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）代表參加，川普（Donald Trump）則在推文寫道：「恭喜波索納洛總統，剛剛發表的就職演說很棒，美國與你同在！」同年3月19日波索納洛訪問白宮，川普表示「將視巴西為重要的非北約盟國」（non-NATO ally），並將進一步支持巴西加入北約和「經濟合作暨發展組織」（OECD）。

問題是同年11月法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受《經濟學人》採訪時，認為北約已「腦死」（brain death），事後證明川普的「非北約盟國」只是說著玩的。

波索納洛任職以來，全面倒向美國的外交政策在國內受到相當挑戰，隨著新冠疫情死亡人數創下新高，反對聲浪更加高漲。今（2021）年2月巴西通訊部長法比奧・法里亞（Fábio Faria），奉命前往北京並在華為總部會見該公司高管，期間部長表示「我利用這次訪問要求提供疫苗，所有人都急切地想得到。」2月底當中國的第一批疫苗在巴西接種後，該國電信監管機構宣布了7月5G招標規則未將華為排除在外。

3月29日波索納洛因疫情失控宣布內閣改組，撤換部等6位部長。新任部長分別是總統府文官廳長拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）、司法暨公共安全部長托瑞斯（Anderson Torres）、國防部長奈托（Walter Souza Braga Netto）、外交部長佛蘭薩（Carlos Alberto Franco França）、總統府政府秘書處長阿魯達（Flávia Arruda）以及國家律政總署署長曼東薩（André Mendença）。

4月10日中國外長王毅與巴西新任外長通電話時表示，中巴同為發展中大國、新興經濟體代表和金磚國家夥伴，是推動世界多極化進程的重要力量，擁有廣泛而緊密的共同利益。

王毅表示中方願與巴西共同努力，推動中巴全面戰略夥伴關係不斷取得新發展。由於中國是巴西唯一可靠的疫苗及疫苗原料供應來源，巴西如何處理對華關係恐非美國可以扭轉。

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阿根廷：難逃流動性陷阱

冷戰期間阿根廷積極參加不結盟運動與爭取恢復對馬爾維納斯（福克蘭）群島的主權緊密相連。阿國前外長阿吉雷・拉納里（Juan Ramón Aguirre Lanari）曾謂：「阿根廷應參加所有的國際會議，以便在這些會議上使我們對馬島享有主權的問題能被國際社會考慮。」中國一向堅定支持阿根廷對馬島享有主權。

今年年3月26日南方共市成員國元首，出席該組織成立30周年紀念峰會，線上會議由輪值主席國阿根廷主持。未料4月24日晚阿根廷政府發表聲明表示決定退出南方共市，並將重心放在國內日益嚴重的經濟危機上，也就外債問題。

2020年5月阿根廷和前10大債權人談判陷入僵局，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為阿根廷和拉丁美洲部分新興經濟體又面臨了「流動性陷阱」。所謂「流動性陷阱」（liquidity trap）由經濟學家凱恩斯（John Maynard Keynes）提出，又稱凱恩斯陷阱，係指當貨幣政策完全無法刺激經濟的情況，無論降低利率或增加貨幣供應都無法促進市場的流動性，人們寧以現金或儲蓄方式持有財富也不願進行投資。

疫情影響下的拉丁美洲陷入史上最嚴重的經濟衰退，掉入「流動性陷阱」的可能性也越來越大。2020年8月阿根廷和中國簽署協議，將價值1300億元人民幣（187億美元）的現有貨幣互換，安排延長三年以免阿根廷外匯儲備崩盤，身為國際金融孤兒的阿根廷當然只能選擇中國。

烏拉圭：得利中澳之爭

烏拉圭是世界第七大牛肉出口國，人均擁有3.5頭牛，長期保持著世界第一紀錄，而烏拉圭的牛都是在自然環境下飼養的，且有完善的衛生條件保障。

去年以來中澳關係緊繃殃及雙方牛肉貿易，烏拉圭則成功搶攻澳洲的牛肉市佔向中國出口5萬頭活牛。數據顯示2019年中國從烏拉圭進口牛肉已達27.88萬噸，年增85.8％約佔中國牛肉進口量17％，至去年底烏拉圭出口到中國的牛肉超過50％。

今年2月25日，烏拉圭政府採購的首批中國科興新冠疫苗運抵烏首都，成為烏拉圭接收的首批新冠疫苗，烏拉圭已從3月1日起在全國範圍內展開大規模免費疫苗接種。

巴拉圭：台灣能幫忙嗎？

巴拉圭雖於2003年與美國簽署貿易和投資框架協定，但2005年聽從巴西和阿根廷建議，放棄與美國尋求簽署雙邊自貿協定。巴拉圭是否會從台北轉向北京，主要因素在於能否及時取得疫苗平息國內因民怨。根據巴拉圭衛生部統計，巴國約有18萬人感染新冠病毒，死亡案例已超過3000例。

巴拉圭希望參加COVAX全球疫苗分配計畫，但全國700萬人口預計在第一輪分配中只獲得3萬6000劑疫苗，疫苗獲得成為巴拉圭政府當前最大的挑戰。誠如台北論壇基金會主任華志豪指出：「巴拉圭如果最終選擇了中共製疫苗而與我斷交，甚至可能用我國捐贈的1200萬美金採購中國製疫苗，那是正常國家的表現。」

觀察南方共市在美中之間選邊有以下幾個指標，就巴西而言是7月的5G招標結果，就阿根廷而言是外債談判的結果，就烏拉圭而言是中澳之爭持續多久，就巴拉圭而言「台灣能幫忙」是否仍有效？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航