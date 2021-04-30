【台漫】休閒漫畫如何「思想解嚴」？《腦筋急轉彎》給了答案

文：黃震南（國立台灣師範大學台文系碩士，藏書人、說書人、拿著藏書說書之人。經營臉書粉絲專頁「活水來冊房」。）

《頭腦體操》的思考革新

「拿著雞蛋丟石頭，但雞蛋卻未破，為什麼？」

你知道答案嗎？

只要是活過走過1980、90年代交接的人，想必都聽過這個「謎語」，答案是：「左手拿著雞蛋，右手丟掉石頭，雞蛋當然不會破囉！」

啊，抱歉，我剛剛措辭有誤，這不是「謎語」，這叫「腦筋急轉彎」。

1989年。解嚴已經過兩年了，從政治開始鬆綁，各界也慢慢開放，有了深刻的反省與多元的聲音。非關政治的一般休閒漫畫，本來就是專門插科打諢，題材較為無拘無束，還能怎樣「思想解嚴」？

答案就是《腦筋急轉彎》。

有別於傳統「稀奇稀奇真稀奇，鼻子當馬騎」之類的「謎語」，也不同於文人雅士猜「三而竭——射三字經一」的「燈謎」，其實這種類似機智問答的題目，早在1960、70年代就掀起一股風潮，那是由日本心理學家多湖輝教授所提倡的「頭腦體操」，也發行了一系列相關書籍。

多湖輝教授的《頭腦體操》講究「水平思考」，經常用意想不到的角度去破解謎題。例如這個題目：

有兩個人騎馬到某地，路上一時興起，約定玩一場「騎慢比賽」，誰的馬先到目的地就輸了；結果比賽開始，兩人都坐在自己的馬背上，遲遲不策馬前進，無法進行賽事。有一個路人看見了，問明原因，給了兩人一個建議，比賽很快就順利完成，請問這個路人給了什麼建議？

如果用一般的「垂直思考」，也就是直線的邏輯思維模式去想「馬要怎麼跑得慢」，可能只能得到「雖然是比慢的，但須規定一定要策馬前進，馬停下來就輸了」之類的答案。其實這一題的答案，用「水平思考」從根本大前提去解決的話，必須換個角度處理：「既然誰的馬跑得慢就贏了，那我就讓對方的馬跑得比我的馬快」，所以答案是「兩人交換馬騎」，於是兩人就會拚命策馬狂飆，比賽很快就會結束了。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南 70年代流行於台灣的《頭腦體操》。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南 《頭腦體操》採用一頁題目配插圖、一頁解答的編輯方式，其實影響了《腦筋急轉彎》。

《頭腦體操》在台的影響

這種機智問答不僅在日本引起話題，傳播到台灣也流行了一、二十年，終於在80年代末產生了新品種。一來是台灣有廣大的《頭腦體操》讀者，已經培養出「非垂直思考」的能力；二來是《頭腦體操》流行過久，讀者開始對這種題目產生疲乏感；第三則是剛好趕上政治上的解嚴，言論的開放，讓《頭腦體操》類型的題目，站在舊有的基礎上，更加「腦洞大開」。

《頭腦體操》對《腦筋急轉彎》的影響，在第一集就明顯看得出來。除了我剛剛舉例的「騎慢比賽」也原封不動地收錄在《腦筋急轉彎》第一集中，本集還穿插了當時正紅的戲劇製作人王偉忠、吳念真的訪談。這段文章才不出三句話，就提到《頭腦體操》了：

「王偉忠、吳念真這兩個50年代成長的創意人，碰到80年代的『腦筋急轉彎』，馬上聯想起兒提時代玩日本式的頭腦體操……」

其實《腦筋急轉彎》的初始，可能是想打造成台灣版的《頭腦體操》。例如：「小明帶一百元去買一個七十五元的東西，但老闆卻只找了五塊錢給他，為什麼？」答案是「小明只拿八十元給老闆。」這題就很《頭腦體操》。

機智問答的在地化

但在這個時候，時報出版社面臨一個困擾：這樣的書，應該要將它放到那一類？如果只是單純的《頭腦體操》題庫，倒也罷了，但是這本書採用了上頁是題目、翻頁是答案，每頁插圖的形式，這與時報稍早出版的蕭言中作品《童話短路》單幅漫畫型態如出一轍，好吧，乾脆裝幀、開本跟《童話短路》看齊，《腦筋急轉彎》也就納入了「時報漫畫叢書」的版圖，成了《烏龍院》、《雙響炮》的學弟。

然而將《腦筋急轉彎》放進「時報漫畫叢書」裡，還是挺尷尬的。其實這一冊的繪者楊若笙，雖以漫畫家出道，在本書裡畫的並非漫畫，喜用大塊黑色濃墨突顯主題，有點寫實、有點抽象、有點拼裝的圖像，看起來倒讓我聯想起大約同一年代造成轟動的「司迪麥口香糖」標榜的「意識形態廣告」——有點難懂。

本書的編撰者阿江，也在結尾的跋文〈重新定位「楊若笙」！〉說明：「請讀者先不要給楊若笙扣上『漫畫家』的帽子，只要看待尊重他是一個真誠有才華的藝術創作者……（中略）……那些看不懂、不好笑的『作品』卻正清晰地展現令人驚喜的藝術光芒！」所以說，《腦筋急轉彎》第一集突顯了出版社也不太清楚要怎麼定位它的尷尬，大概只能說「在漫畫跟非漫畫之間」吧。

此書一出版，市場反應驚人，初版日期據資料記錄是1989年12月，我手上收藏的版本是1990年2月，才過兩個月而已，已經是第25刷！此後，全台便開啟了「腦筋急轉彎」的熱潮，在三年半之內，從第1集出到27集，等於平均一個多月出版一本；因為是小本書，攜帶方便，在公車上、在學校裡，甚至帶進公司，閒聊、把妹，引為談資，功能極多；而且時報不但與柯尼卡快速沖印合作，洗相片就送《腦筋急轉彎》，甚至當時正紅的綜藝節目「鑽石舞台」在廣告前後也會用腦筋急轉彎來吊著觀眾，讓觀眾為了聽答案而不轉台，還有一句slogan曰「嘿！不告～～訴你！」年輕人爭相模仿成為口頭禪，可說是一種社會現象。

《腦筋急轉彎》是先在《中國時報》家庭版連載才結集成書，不過方才提到的「鑽石舞台」問答短片（節目中稱為「小魚吃大魚」）在1989年已有，兩者幾乎同時出現，誰先誰後難以分辨，可以看作是同時空下的相似產物，互相影響。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南

《腦筋急轉彎》往娛樂漫畫靠攏

時報出版的《腦筋急轉彎》一炮而紅，方向也越來越往漫畫靠攏。曾正忠、嘎嘎、麥人杰、林政德、張友誠、朱德庸、敖幼祥等知名漫畫家集結演出，不但增添題目風采，漫畫家用圖像註解、延伸的技法也處處可見，讓漫畫本身在書裡的趣味性終於足以和題目平起平坐。從第6集開始，原本負責1到5集題目的「阿江」退隱，改由「腦筋急救站」策劃，也就是讀者投稿出題。這一來稿量大增，甚至足夠讓《腦筋急轉彎》整理出「特集」，例如第8集是黑色幽默特集，11集是動物特集、24集是軍隊特集……

既然這種問答遊戲有龐大的商機，不久之後，仿冒品也隨之出現。大然出版社發行《新腦筋急轉彎》，聘請了陳弘耀、張友誠等漫畫家來插圖，算是仿冒品中製作比較精良的了，但也因此引發時報文化的不滿。其他還有什麼《頭腦360度急轉》，甚至抄襲原名，只是換個寫法叫做《腦筋急転彎》者，插圖品質跟題目素質，就明顯等而下之。不過可以想像，在那個時候，這些跟風偽作應該還是騙了不少小朋友的零用錢。

當《腦筋急轉彎》成為全民運動，出版社編輯發現了一個有趣的現象：同一個問題，常常有人投稿不同的答案，例如「狗要橫渡沙漠，為什麼死了」的問題，從第1集的「找不到電線杆尿尿，憋死了」之後，到第19集已經累積了七種死因。或許是受到這樣的啟發，時報又策劃出版了《腦筋急轉彎》的姊妹品《掰》，同樣是問答形式，但一個問題卻給三種答案，其實與日本綜藝節目「大喜利」形式相仿。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南 《腦筋急轉彎》第一集第一個問題，經典的「狗橫越沙漠為何而死」，後來激發出各種解答。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南 《腦筋急轉彎》的姊妹品《掰》，一個問題給三種解答，但也附錄正解典故，企圖將知識與娛樂融為一體。

從流行內化為思考模式

這種現象在網路崛起後更為明顯。大約在20世紀末，BBS的笑話板出現了「雞為什麼要過馬路」的接力創作，也有「包子和麵條的戰爭」系列笑話，都是網友接力想哏，在相同的開頭下，發展出不同的結尾。2000年10月，網路上出現了爛到笑的「北極熊笑話」，引起一波流行，甚至當時數一數二熱門的「不良牛」BBS還因此在10月底創「冷笑話板」，獨立於「笑話板」誕生。

屈指一算，90年代初熟讀《腦筋急轉彎》的小學生，此時恰是重度使用網路的大學生；也就是說，《腦筋急轉彎》這些問答方式，養分化為世紀末突然爆紅的冷笑話，以及現在PTT Joke板上面常見的笑話型態。這樣說來，《腦筋急轉彎》也不算完全退燒，只是內化成這一輩人的某種思考模式了。

從多湖輝的《頭腦體操》，進化成台灣版的《腦筋急轉彎》，直至90年代後周星馳崛起，台灣人吸收了「無厘頭」這個詞，更加正式地讓機智問答從原有教育意義的「水平思考」，轉型為不求意義的休閒搞笑。生活嘛，輕鬆一點，文何必載道？問答何必寓教於樂？能夠耍嘴皮子閒嗑牙，也是台灣人的腦筋，衝破了戒嚴鐵幕箝制之後，不失為小確幸的自由轉彎。

Photo Credit: CCC創作集，攝影：黃震南

註：原文標題為〈解嚴後的腦筋，終於自由自在的急轉彎〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航