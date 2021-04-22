【數位雙週報】為了傳免費訊息，印度人把腦筋動到「未接來電」

文：陳廷彥、林冠廷

多次發表厭女言論、同情性侵行為的「自由軟體之父」Richard Stallman原本被逐出他所創立的自由軟體基金會（Free Software Foundation, FSF），事後卻又回到董事會，遭到社群嚴重反彈。

根據ZDNet報導，戀棧權位、亟欲保留歷史地位的Stallman回到自由軟體基金會後，前員工Paul Fisher批評Stallman「認為基金會是他的財產」，John Sullivan、John Hsieh、Ruben Rodriguez等主管也因此宣布辭職、甚至有支持者因此撤回資金。此外，GNU的工具鏈的重要成員GCC社群，也宣布移除Stallman在領導委員會中的地位，認為除了RMS好幾年都未貢獻GCC社群外，他的存在更阻礙社群理念的革新和戕害技術領域的女性。

ZDNet則呼籲：「自由軟體基金會要嘛就變成Stallman的粉絲俱樂部，並且能量枯竭；要嘛就真心把軟體自由的理念擺到第一，不要當其創辦人自尊的支柱。」

在美國最高法院針對甲骨文（Oracle）與Google的訴訟案件，最近以6:2作出裁決：宣告Google用Oracle平台的應用程式介面（API）——讓軟體對外連結、可以運作的程式碼——來開發Android系統，是屬於「合理使用」的範圍。

這個判決並不意味著所有API的借用都是合理的，但若API的部分原始碼被拿去做脫離原先用途的全新加值應用，則在此判決中被認定合理。此案糾葛十多年，最終判決結果擴大了「合理使用」的範圍，讓軟體創作的阻礙更低，也因此獲得電子前鋒基金會等團體的支持。

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就在發動政變，毀棄民主選舉結果並監禁翁山蘇姬之際，緬甸軍政府也要試著把網路納為己有。

根據Wired報導，除了若開邦從2019年就開始面臨翁山蘇姬政府的長期斷網，現任軍政府也將箝制網路的策略和技術延伸到國家各地。維基百科、臉書、反對派新聞媒體遭到封鎖，網路更是常常中斷。

目前為了銀行等業務正常運作，網路並未完全封死，可用VPN突破網路限制；但是為了避免軍政府直接切斷網路線，民眾已經開始安裝Bridgefy與FireChat等軟體，這些工具可以讓民眾靠著手機藍牙訊號互相連線，雖然不能連上全球網路，但至少可以組成小區域的網路，避免與外界資訊完全脫節。

如果覺得上網、簡訊、電話費都太貴，你想要如何聯絡另一個人？在這篇The Verge的文章中，可以看到印度服務「ZipDial」想出了極有創意，卻又相當實用的方法。

就跟臺灣一樣，印度打電話雖然要錢，但僅限於電話接通後才開始收費。因此，ZipDial通訊的機制，就是運用「未接來電」免費的規則——透過軟體操控電話響的秒數之後自動掛斷，完全不用接通，但是鈴響的不同秒數和未接來電的次數，就能簡單表示意圖，如「我在路上了」等，更難能可貴的是，由於此通訊方法僅需簡單的數字辨識能力，印度約1/3的文盲民眾也能因此受惠。

可惜因為上網費愈來愈便宜，ZipDial早在2016年就停止營業，但有興趣的讀者還是可以參考原文，體驗印度的創意點子。

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根據biometricupdate.com，瑞士人民以公投64.3%的比例，反對政府監督、由私人廠商營運的身分證。

原文指出，瑞士不屬於歐盟，所以依法規可以由私人廠商承攬，而這次公投失敗，則顯示人民不信任私人廠商的承包。由於投票結果為反對，如果還要繼續推行數位身分證的話，瑞士政府必須修改原訂法規後再試著闖關。

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本文經OCFLab授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航