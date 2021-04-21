國籍航空機組員本土感染可能性趨低，公費疫苗23日起擴大至軍警、長照機構

中央流行疫情指揮中心今（21）日下午召開記者會，宣布擴大預防「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗公費施打對象，自23日起開放警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員，以及長照社福照護機構工作人員與受照顧者接種。

指揮中心昨（20）日公布2名某國籍航空機組員確診，接觸者共計匡列168位，其中已採檢143位結果皆為陰性。指揮官陳時中上午在立法院受訪時，也表示本土感染的可能性越來越低。

23日起開放軍警、長照機構人員接種公費疫苗

依據指揮中心新聞稿，考量維持治安等社會機能工作者，與維持長照社福機構與社福照護系統運作之工作者及住民，皆為武漢肺炎高感染風險或感染後容易產生嚴重併發症之族群，為使上述對象及早獲得免疫保護力，自4月23日起，開放警察、憲兵等維持社會機能運作必要人員及長照社福機構、社福照護系統之人員與受照顧者等接種計畫所列第五及第六類實施對象接種武漢肺炎疫苗。

指揮中心說明，本次開放對象之第五類資格，是由各目的事業主管機關認定後報請指揮中心核定，目前各目的事業主管機關已陸續進行相關人員之列冊作業，接獲主管機關通知已核定接種需求之人員，可自4月23日起至全台（含離島）174家接種醫院之預約網址，或武漢肺炎疫苗接種服務專線，預約武漢肺炎疫苗接種事宜，並依預約時間日攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

而社福照護系統之人員與受照顧者等第六類對象，將由地方政府衛生局協助規劃安排接種事宜。

陳時中在記者會上補充，機構及照護體系人員及受照顧者的施打需求若是達一定程度，地方衛生局後續會再安排人員至機構提供疫苗接種服務。

Photo Credit: 指揮中心提供

莊人祥補充說明，公費疫苗昨天新增接種775人次、累計接種人次為3萬4197人，不良反應事件昨日新增19件，都屬於非嚴重事件。

今日也是阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗開放民眾自費接種首日。《中央社》報導，根據指揮中心調查，全台開放接種的31家醫院當中，今天共有23家醫院、約1407人預約接種。

台北市5家作為接種據點的醫院當中，今天上午共有3家醫院開放接種。台大醫院表示，截至上午11時已有近100人完成報到、約80人完成接種，大多是準備出國工作或留學的民眾，外籍人士約占1成。

馬偕醫院指出，該院首日約有120人預約，上午已有90人報到、50多人完成評估及接種，其中2成為長期住在台灣的歐美人士，盼接種疫苗後能儘早回國探望家人，另有部分則是為了下半年商業旅行預先準備；院方指出，今天第一組接種的民眾為60多歲、在大學任教的教授夫妻，盼接種疫苗為今年度的國際學術交流預作準備。

國籍航空機組員染疫，陳時中：本土感染可能性趨低

有關指揮中心昨日公布2名某國籍航空公司的貨機機組員確診，陳時中說明，案1078匡列的接觸者為29位、已採檢11位，其中2位是陰性、9位檢驗中，待採檢者18人。案1079匡列的接觸者為139位，其中3位接觸者為防疫旅館員工因有適當防護無需採檢之外，須採檢者中130位為陰性、2位檢驗中、4人待採檢。

指揮中心發言人莊人祥補充此2位的Ct值，案1078前天首次檢驗Ct值為29、昨日再驗為17；案1079首次檢驗Ct值為17、昨日再驗為15。莊人祥表示2位的抗體都是陰性，從Ct值來看都是剛發病的狀態。

《中央社》報導，陳時中今天列席立法院衛環委員會前受訪指出，機師感染最大可能性是曾飛印度及盧森堡的長程航班，這一趟算是高風險，經過的國家染疫風險較高，但還須釐清確診案例與當地的接觸。

此外，確診案例也曾因長程航班在外站過夜，陳時中說，目前仍在調查旅館行蹤跟出入紀錄。

陳時中也提到，確診案例有與本地機組員一同做過相關飛航訓練，但這時間已經相隔比較早，約4月4日至4月8日，相關人員都已經採檢，採檢也已經完成一大部分，都是陰性，僅剩10幾人還沒完成，所以本土可能性越來越低，只是現在還無法確認、感染源仍待釐清。

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增4例境外移入武漢肺炎確定病例，自斯洛伐克（案1080）、印尼（1081）及菲律賓（案1082、1083）入境。

指揮中心表示，案1080為本國籍40多歲男性，長期於斯洛伐克工作，今年3月曾出現嗅味覺異常、發冷、頭暈等症狀，並在斯洛伐克當地檢出武漢肺炎陽性。

個案4月4日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月19日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值29，住院後採檢之Ct值33，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

案1081為印尼籍40多歲男性，今年4月3日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由校方安排住所進行檢疫，4月19日接受檢疫期滿採檢，於今日確診（Ct值35，住院後採檢之Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。

個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

案1082為菲律賓籍20多歲女性移工，今年4月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月19日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct值32，住院後採檢之核酸及血清抗體檢驗中）。個案在台期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1083為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月17日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月30日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，4月19日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值33，住院後之核酸檢測檢驗中，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）

。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺