《艾蜜莉會計師教你聰明節稅》：點光明燈、醫美整形，報稅時可以列舉扣除額嗎？

文：鄭惠方（艾蜜莉會計師）

免稅額及扣除額

綜合所得稅的應納稅額，是以綜合所得總額減除免稅額及扣除額後的「綜合所得淨額」，再乘上適用稅率來計算。因此善用免稅額及扣除額，是一般民眾最基本且普遍的節稅方式，本書接下來會介紹免稅額及扣除額的規定，並提醒一些必須注意的細節。

免稅額是考慮納稅義務人之基本生活需要，而給予之一定免稅金額。除免稅額之外，納稅義務人亦可列報扣除額，進一步自綜合所得總額中減除。扣除額可分為一般扣除額及特別扣除額兩種，而一般扣除額又可分為標準扣除額及列舉扣除額。

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稅務小常識：基本生活費不課稅 ​​ 民國105年12月9日立法院三讀通過的《納稅者權利保護法》，賦與基本生活費不課稅的明確法源及計算依據，其本法與施行細則均已於民國106年12月28日上路。 根據《納稅者權利保護法》第4條，納稅者為維持自己及受扶養親屬享有符合人性尊嚴之基本生活所需之費用，不得加以課稅。政府每年12月底前會公告當年度每人基本生活所需之費用。以109年度來說，全國每人可支配所得中位數為30萬2887元，換算出每人「基本生活所需費用」是18.2萬元（每人可支配所得中位數的60％）。申報綜合所得稅時，概念上是按下列兩種情況「取高者」自當年度綜合所得總額中減除。 當年度每人基本生活所需之費用×申報戶總人數（含本人、配偶及所有受扶養親屬）。 本人、配偶及受扶養親屬免稅額＋標準（或列舉）扣除額＋儲蓄投資特別扣除額＋身心障礙特別扣除額＋教育學費特別扣除額＋幼兒學前特別扣除額＋長期照顧特別扣除額。 舉例來說，一家五口的單薪家庭且採標準扣除額為例來計算，109年度基本生活費為91萬元（18.2萬元×5）；109年度的免稅額44萬元（8.8萬元×5）、標準扣除額24萬元（12萬元×2）、特別扣除額總計為12萬元，合計為80萬元，小於基本生活費91萬，則與基本生活費的差額11萬還可自綜合所得總額中減除。 ​​ ​​

免稅額

109年度免稅額為每人全年8萬8000元，納稅義務人、配偶及受扶養親屬每人有一個免稅額；年滿70歲的納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養的直系尊親屬，免稅額增加50％，為13萬2000元。但若申報扶養滿70歲的兄弟姊妹或其他親屬（叔、伯、舅等），免稅額仍是8萬8000元。

政府在消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達3％以上時，會按上漲程度調整免稅額。若想了解最近年度的免稅額，可上財政部網站或查看申報書。

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扣除額

扣除額是免稅額以外，另一個可以降低綜合所得稅的減除項目。扣除額包含一般扣除額及特別扣除額；其中一般扣除額又分為標準扣除額與列舉扣除額。

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一般扣除額

一般扣除額分為標準扣除額及列舉扣除額兩種，申報時從中擇一採用。標準扣除額為定額減除，不需提供憑證，而列舉扣除額則需要檢附證明，供國稅局查核。因有些列舉扣除額並無金額上限，若計算後發現列舉扣除金額會高於當年度的標準扣除額，採列舉扣除會有更大的節稅效益。

是否採用列舉扣除額？ 列舉扣除額＞標準扣除額 → 採用列舉扣除額

列舉扣除額＜標準扣除額 → 採用標準扣除額 ​​ ​​​​

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標準扣除額

109年度之標準扣除額為12萬元，有配偶者則是24萬元。消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計達3％以上時，會按上漲程度調整標準扣除額。

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列舉扣除額

列舉扣除額，依其性質可分為以下七大類：

捐贈 保險費 醫藥及生育費 災害損失 自用住宅購屋借款利息 房屋租金支出 競選經費

不同的列舉扣除，各有其資格要件及扣除限額，應特別注意！

一、捐贈

捐贈，依捐贈對象不同，可概分以下幾類，各有不同的適用規定及限額。

（1）對教育、文化、公益、慈善機構或團體，或公益信託的捐贈：納稅義務人、配偶及受扶養親屬對合於規定之教育、文化、公益、慈善機構或團體，或公益信託之捐贈總額最高不超過綜合所得總額20％為限。

點光明燈、安太歲≠捐贈 ​​ 在寺廟點光明燈、安太歲等費用，因不是完全無償，並非捐贈，所以取得寺廟開給「點光明燈」、「安太歲」等名目的收據，不得作為綜合所得稅列舉扣除額。同理，會員繳交的會費、年費等入會費性質款項，也不可列入捐贈扣除額。 ​​ ​​

（2）對政府的捐獻或有關國防、勞軍、古蹟維護之捐贈：納稅義務人、配偶及受扶養親屬對政府的捐獻或有關國防、勞軍之捐贈及對政府之捐獻，及依《文化資產保存法》出資贊助維護或修復古蹟、古蹟保存區內建築物及歷史建築物的贊助款，可核實認列，無金額限制。

（3）政治獻金：納稅義務人、配偶及受扶養親屬對政黨、政治團體及擬參選人之捐贈合計，每一申報戶可扣除之總額不得超過綜合所得總額20％，最高20萬元。個人對同一擬參選人最高10萬元。

政治獻金的捐贈，要特別注意捐贈的政黨、候選人、捐贈期間或收據格式是否符合稅法規定。

政治獻金不予認定的情況 ​​ 政黨：對政黨之捐贈，政黨推薦的候選人於立法委員選舉平均得票率未達1％者 候選人：對於未依法登記為候選人或登記後其候選人資格經撤銷者之捐贈、或捐贈的政治獻金經擬參選人依規定返還或繳交受理申報機關辦理繳庫等 捐贈期間：不符合《政治獻金法》第12條所規定之期間內之捐贈 《政治獻金法》第12條：「擬參選人收受政治獻金期間，除重行選舉、補選及總統解散立法院後辦理之立法委員選舉，自選舉公告發布之日起至投票日前一日止外，依下列規定辦理： 一、總統、副總統擬參選人：自總統、副總統任期屆滿前一年起，至次屆選舉投票日前一日止。

二、區域及原住民選出之立法委員：自立法委員任期屆滿前十個月起，至次屆選舉投票日前一日止。

三、直轄市議員、直轄市長、縣（市）議員、縣（市）長擬參選人：自各該公職人員任期屆滿前八個月起，至次屆選舉投票日前一日止。

四、鄉（鎮、市）民代表、鄉（鎮、市）長、村（里）長擬參選人：自各該公職人員任期屆滿前四個月起，至次屆選舉投票日前一日止。 前項期間之起始日在選舉公告發布日之後者，其收受政治獻金期間自選舉公告發布之日起至投票日前一日止。」 收據格式：不符合監察院規定格式之「擬參選人政治獻金受贈收據」或「政黨、政治團體政治獻金受贈收據」正本 ​

（4）對私立學校之捐贈：納稅義務人、配偶及受扶養親屬依《私立學校法》第62條規定的捐贈，若有指定捐款予特定的學校法人或學校者，捐贈總額最高不超過綜合所得總額50％為限；若未指定捐款予特定的學校法人或學校者，得全數列舉扣除。

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最後，捐贈的方式有很多種，有時候捐的不是金錢，而是物資等非現金財產。如果是將非現金財產捐贈給政府、國防、勞軍、教育、文化、公益、慈善機構或團體，依《所得稅法》第17條之4規定，除法律另有規定外，原則上應依「實際取得成本」決定申報捐贈扣除的金額。

不過，如果有以下3種情況，則國稅局會依財政部訂定的「個人以非現金財產捐贈列報扣除金額之計算及認定標準」來核定。

未能提出非現金財產實際取得成本之確實憑證。 非現金財產係受贈或繼承取得。 非現金財產因折舊、損耗、市場行情或其他客觀因素，致其捐贈時之價值與取得成本有顯著差異。

未能提出實際取得成本確實憑證者，依財政部105年11月16日訂定發布「個人以非現金財產捐贈列報扣除金額之計算及認定標準」來計算價值並據以申報，不同財產的價值認定可參照下表。

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以繼承、遺贈或受贈取得之非現金財產捐贈，其捐贈列舉扣除金額以取得時「據以課徵遺產稅或贈與稅之價值」計算。

值得注意的是，遺贈人、受遺贈人、繼承人捐贈財產予財團法人，因而不計入遺產總額而免予課徵遺產稅者，不得再於當年度綜合所得稅結算申報時，列報捐贈列舉扣除。

最後，若取得成本和捐贈時價值間有不小的價差，財政部則會按照當時市場行情認定價值。

二、保險費

納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬為被保險人之人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險、學生平安保險等保險費，每人（被保險人）每年扣除數額以不超過2萬4000元為限。但全民健康保險之保險費不受金額限制。申報列舉扣除保險費時要記得附上保險費收據或繳納證明書正本。若由機關團體或事業單位彙繳之員工保險費（員工負擔部分），應檢附所任職單位填發之證明。

舉例來說，假設王先生今年繳了下表這幾種保險費，可分成人身保險費（不能超過2萬4000元）、健保費（核實認定無限額）、非人身保險（不可列報），哪些保險費可以核實全額列入扣除額中，又哪些有限額呢？

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實務上常有民眾對於保險費扣除額認定要件不熟悉而導致申報錯誤，須特別留意不適用保險費扣除額的幾個常見情況。

不適用保險費扣除額的常見情況：

非直系親屬：納稅義務人幫其他親屬購買保險，如兄弟姊妹、侄輩。 非扶養親屬：即使是直系血親，但若子女已成年並自行報稅，就算父母仍在幫忙繳保費，也不能列舉扣除。但子女自行申報時可作為自己的扣除額。 要保人與被保人非同一申報戶：基於收入費用配合原則，保險費扣除額是以「申報戶」內所發生者為限。例如女兒為父親買了人壽保險，但父親和女兒不在同一戶申報，則女兒將無法列舉扣除父親的保費。考量全民健康保險為強制性之社會保險，自108年起以被保險人眷屬身分投保之全民健康保險費，不受要保人與被保人須同一申報戶的限制。 非人身保險費：旅平險、意外險，算是人身保險，只要檢附證明，皆可列舉扣除。但汽車險、住宅火險等財產保險則不行。

三、醫藥及生育費

納稅義務人、配偶或受扶養親屬之醫藥費及生育費，以付給公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限，可核實認列列舉扣除額。但受有保險給付部分，不得扣除。

自101年7月6日起，進一步放寬規定。對需要因身心失能無力自理生活而須長期照護（如失智症、植物人、極重度慢性精神病、因中風或其他重症長期臥病在床等）的病患，除公立醫院、健保特約醫院外，支付其他非健保特約的合法醫療院所的醫藥費也能列報扣除額。但要特別留意，上述規定放寬的長期照護的醫藥費，並未包括長期照護費。

如因病情需要，要使用醫院所沒有的特種藥物，自行購買時要注意保留下列憑證以申報列舉扣除：

醫院、診所的住院或就醫證明 主治醫師出具准予外購藥名、數量的證明 填寫使用人為抬頭的統一發票或收據

醫美整形、坐月子不得列舉扣除 ​​ 醫藥及生育費扣除額的立法是針對治療病痛的費用給予一些稅務減免。因此遭遇車禍、火災必須進行換膚整形手術時，只要提出合乎規定的診斷證明及收據就能少付一些稅金。反之，單純為了美容、雕塑身材的整形手術或是產後坐月子調養就不符合立法目的，因此這種費用不能拿來扣抵所得額。 ​​ ​​

四、災害損失

不可抗力之災害，指地震、風災、水災、旱災、蟲災、火災及戰禍等。納稅義務人、配偶或受扶養親屬遭受不可抗力之災害損失，可檢附相關證明列舉災害損失扣除額。但受有保險賠償或救濟金部分，不得扣除。不可抗力災害損失之扣除，應注意於災害發生後30日內檢具損失清單及證明文件，報請稅捐機關派員勘查。

書籍介紹

本文摘錄自《艾蜜莉會計師教你聰明節稅（2021年最新法規增訂版）：圖解個人所得、房地產、投資理財、遺贈稅》，財經傳訊出版

作者：鄭惠方（艾蜜莉會計師）

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航