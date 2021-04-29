《「1」的力量》：有什麼訣竅能讓我們「無痛」脫離婚姻嗎？

文：劉威麟（Mr. 6）

脫離婚姻的過程，可能「無痛」嗎？

在我看來，由婚姻所組成的家庭是一種是很特別的「組織」。

這個組織由伴侶結婚所創立，有的加入小孩為成員。組織基本上是穩固的。兩位創辦人照顧這個組織，對它有責任，以愛灌溉，並從中獲得愉悅感，這就是經營得好的一個家庭。

不過，就像公司一樣，並不是每個家都經營得這麼好。有時候明明經營不善，照理說應該要倒閉，有些家庭卻是應該倒閉卻倒不了，或者無法和和氣氣地說再見。

曾經辦過一場活動，邀請剛離婚或正在離婚中的男女一起參與座談。令我意外的是，現場來了好幾位離婚超過十五年的資深前輩。

一開始，我相當欣喜，可以聽一聽這些資深離婚者的心情故事。不知當自己離婚十五年後，會是怎麼樣雲淡風輕的感受。

意外的是，離婚十五年以上的他們，心情一點也不雲淡風輕。和我們這些剛離婚的人一樣，非常憤慨地講述前夫或前妻的種種不是，諸如當年對方是多麼差勁、對他們有多糟糕等等。已經是十五年前的事了，他們卻講得好像是昨天才發生，細節皆交代得非常清楚。

想想，這些資深人士當年離婚時，我還沒結婚哪。我熬了快十四年的婚姻而離婚；他們離婚已超過十五年，卻還沒有走出離婚的傷痛。

所以，離婚真的不是一件簡單的事。

即便簽下了離婚協議，所有案子都結了，你心裡真的已經離婚了嗎？

不只是還在婚內的人在想著能怎麼全身而退；有一些已經離婚好久的人，從來都沒有離開過婚姻的陰影。

有沒有什麼巧妙的訣竅，可以幫助我們有機會無痛離婚，讓我們在決定「離」或「不離」的兩難中，更容易下決定呢？

首先，讓我分享自己的經驗。辦過多場相關活動、聽過形形色色的離婚案例，我發現自己的離婚過程相對順遂。

對比我和前妻在近十四年婚姻中的爭吵嚴重程度、最後五年「要離不離」的掙扎，最後那半年，雙方各請律師，經過幾個月的討論，竟然就順利地簽妥離婚協議書。兩個孩子順利地如我所願，歸我獨力監護。

離婚後，一切也歸於平靜，孩子更迅速重拾往日笑容。

我到底是怎麼做到的？

訣竅一、多找律師，多講幾次自己的故事，挑一個最好的

記得後來讓我下定決心奮力探詢離婚的方法，是妻子帶孩子離家出走。

那不是她第一次那樣做。我知道她不開心，而我也真的感到非常驚慌、害怕，好怕從此再也見不到孩子。

當時，我在極度驚慌失措的情況下，上網搜尋「家事律師」，然後帶著亂七八糟的情緒，蓬頭垢面地走進律師事務所的大門。或許也有人是像我這樣吧？

我找的第一個律師很不合適。

記得他聽完了我所說的，並沒有給出實質建議，還一直把我有幾個孩子、分別是幾歲記錯。他一再地重複問我已講過多次的細節，並且不時瞄向自己的手機。結束後，他急著向我收諮詢費，也不是很關心我的離婚計畫。

或許也是我自己心情太凌亂，沒辦法將發生的事講個清楚吧。

但是當時，妻子已經帶孩子離家，消失蹤影，我需要的心理安慰其實遠大於實際的法律指導。只能說，當時那位律師和我的心沒有對上。

於是，我下樓去銀行領了一萬多元現金，先將一半付給律師，再上網查另一間律師事務所，接著帶剩下的錢，馬上搭車去第二間事務所，將事情全部再重述一次。

這一回，我有所發現：法律只有一套，但每個律師的風格都不同。

找律師要看緣分，每位律師都有自己的強項與風格，都可以為我們保障應得的權利。但，畢竟這是一段短則好幾個月、長則要好幾年的合作關係，建議多試幾位，找一位與自己的調性契合的離婚律師。

最好跑個四、五家律師事務所，再做最後的決定。

也就是說，大概要準備三萬元左右在律師諮詢費上，四處蒐集資訊，也為自己挑一個好律師。

未來如果進入正式訴訟程序，花的錢可能會比想像的多更多，更不用說若最後談的條件太差，造成的損失可能更大。

以我來說，我記得自己至少見過六名律師，最後和其中一位特別聊得來，就選定是她。

初見這位律師時，我非常想要孩子，所以我問的問題都圍繞著「如何搶孩子」。而她也很有耐心地為我解答所有的可能性。這位律師很有彈性，符合我天馬行空的個性，和她聊起來還挺過癮的。

我想，就是因為律師的鐘點費不低，所以我們才應該更慎選律師。若選到對的，每一分錢都讓自己更愉快；選錯了，過程將變成折磨。

訣竅二、在心理上，做好最壞的打算

我最在意的始終是孩子。但是到了最後，卻是我主動對律師說：「我要放棄孩子了，請你幫我辦好離婚。」

當律師聽我說打算放棄孩子，請她幫我以另一種策略進行離婚談判時，嚇了一跳。在她看來，這一招是不合理的。哪有還沒打仗就先認輸的人呢？

確實，恐怕也沒有律師會教客戶放棄一切。這是我自己的領悟。

回頭看我的「無痛離婚」過程，之所以在法律上沒吃什麼虧，也沒有與前妻真正走進法院爭訟，是因為我先做了最壞的打算。這讓我變得對許多事情不在意。因此，在與前妻談的過程中，我一片海闊天空，最後和平地談到最好的結果。

離婚拖了這麼多年，主要就是因為我無法忍受沒有小孩的日子。一想到孩子，我就淚崩。更擔心孩子會因為父母離婚而留下陰影，讓他們的人生從此變得黑暗。

而後來我成功地脫離這樣的恐懼，最關鍵的原因就是一切都反了過來，我從一個怯怯懦懦不敢離婚的人，突然間看開了。

有一句話說：「不在意的人，最大。」這句話用在離婚，實在是太適合了。

要對離婚一事真正看開，無論是離或不離、贏或不贏、搶到（孩子）或沒搶到、守住（財產）或守不住，都不在意，最重要的心理關鍵就是，我已經做足了最壞的打算：到底我最怕的是什麼？我心中最大的恐懼是什麼？並且想像如果它發生了，我該怎麼辦？做好這樣的準備，想辦法讓自己接受它，然後，開始勇悍地和前妻談離婚。

既然我的最大恐懼是孩子不在身邊，那麼我就針對這一點，在心裡先做好充分準備：從我跟妻子提離婚的第一天起，孩子就有可能立刻被她帶著離家出走。

這是律師無法教我的，也是網路上許多文章都沒有提到的方法，在我身上卻很有效。

一旦離婚，失去了一切——我會怎麼樣？

為了做這樣的準備，好一陣子，我開始自己到外縣市旅行，一個人在旅館住上一晚，一個人孤獨地東玩西玩。剛好，公司派我到國外出差，我在飯店住了十幾天，一邊模擬以後如果自己一個人住，會是什麼感覺。

自從結婚後，床的另一側一直都有另一個人睡。這才發現，自己已經多久沒有一人躺在一張空空的大床上。後來和其他離婚的朋友聊起才知道，這種空無一人的床，原來是很多人不敢離婚的理由。

不只這樣，很多人當婚姻走到深處，因為太習慣每次逛街時，都有一個人陪在身邊，參加聚會時，都和另一個人共同出現，而漸漸忘了一個人怎麼出門、怎麼看電影、怎麼見朋友、怎麼睡覺……

我發現，當我幾次都自己一個人，慢慢地找回了一個人的美好。

記得在機場等著回台北的班機時，我突然發現寧可自己一個人住，也不想再回到那個吵吵鬧鬧的家。從那時候開始，我便克服了自己最大的恐懼，完全不怕離婚。

回到一個人，財務幾乎從零開始，膝下無子女──沒關係，這就是最差的了。那又怎麼樣呢？

我覺得我已經做好了最壞的準備，當它發生時，我應該能撐過去。這時候，我就敢向妻子提離婚了。

書籍介紹

本文摘錄自《「1」的力量：走出離婚低谷，30個過來人經驗，陪伴你自信重生》，寶瓶文化出版

作者：劉威麟（Mr. 6）

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「離婚？」你不敢想，徬徨、恐懼、痛苦、懷疑、孤單無力……

當我們為自己，重新掌握決策權，

才是人生真正的喜宴。

這本書是關於放手，然後，重新創造。

Mr. 6劉威麟：「寫下這一切，不是鼓勵人們拋棄婚姻、恢復單身，

而是寫給陷在痛苦的婚姻中出不來，或者走出來以後，因後續糾結而痛苦的你。」

「我太失敗！」「別人會怎麼說我？」「見不到小孩怎麼辦？」「真的要離婚嗎？」「我什麼都不曉得了……」

無盡的自我質疑、無休止的受苦，重重將你擊潰。

但你要相信，婚姻挫折絕非人生末日，你有潛能、智慧和韌性，重建嶄新之路。

相信，就是力量。

看重自己，你就能隨心高飛。

結婚第一年便遞出離婚協議書，掙扎近十四年後簽字，劉威麟成為單親爸爸。

離婚談判了五年，「可能失去兒女」讓他陷入恐慌。但再恐慌，也只能自己硬吞，因為即使在離婚率高漲的今日，「婚變」仍像是人生的慘敗，他無法對人說。

這樣走下去到底對不對？不確定。還能再幸福嗎？不知道。大霧無路，只剩下茫然四顧。

她是能力超群的高階主管，誰能想到她明明已離婚，家暴的前夫仍陰魂不散……

他是眾人稱羨的「駙馬爺」，其實頻遭妻子的言語冷暴力；離婚之後，前妻更霸占女兒，不讓他見面。

她一心寄望外遇的丈夫回頭，結果丈夫竟與小三共謀，帶走了兩個小孩！

故事並非都有美滿結局，然而，劉威麟組織小型互助團體，從「學長姊」的經驗中發現，曾以為的大浩劫，原來是大幸運——這些真實「婚姻故事」的主角們，幾經波折，終從這段打掉重練的歷程中，找回自我。

這本書，無法教你如何做出決定，但是希望給你力量，撐持起面臨婚姻難關、虛弱不堪的你，挺住。過來人的話，請你要相信：

「婚姻破裂不是人生末日，而是重新創造圓滿的契機。」

◎【婚姻巨變後，自信重生的十個智慧思考】

明明那糟糕的一面已經擺在眼前了，還要再抱著不切實際的幻想，繼續糟糕下去嗎？ 避風港不只是一個住處，不只是收入來源。最重要的是，能夠在你的身邊，聽你說話。 「肩膀」，是互相的。 婚姻不需要拔河，自己就是自己。 即便簽下了離婚協議，所有案子都結了，你心裡真的已經離婚了嗎？ 即使回到自己一個人，只要自己有了足夠堅定的力量，就能給孩子好的環境長大。 既然忘不掉受過的那些苦，就選擇接納，並且善加運用，轉換成讓自己重新站起來的力量。 你對自己的那一份愛，是不是還在？ 如果我們把目標設定成「一定要找個伴」，那一輩子都在尋尋覓覓。可是如果不把這個當目標，就會轉往另外一個更好、自己更想要的，努力去達成——無論是事業、交友、休閒或學習。 直到有一天，我們有能力選擇——要繼續待在婚姻裡，或者瀟灑地離開，那我們才是真正的自由。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航