你知道「雞胗」是雞的哪個器官嗎？愛吃砂的雞不能沒有它

文：李依文

在亞洲國家，動物內臟經常是餐桌上的美味佳餚，任何你想得到的部位，配上醬料，無論是紅燒滷、燒烤或清燙，想到都令人垂涎三尺，而有嚼勁的「雞胗」就是台灣人非常喜歡的內臟之一。但你知道它是雞的哪個器官嗎？

雞胗就是雞胃

「人客，看要吃什麼自己選喔！」黑白切老闆娘親切的招呼著，客人看著攤位上豐富的選擇，眼光落在了「雞胗」上，脆脆的口感、不帶內臟的腥味，不僅是台灣小吃常見的座上賓，下水湯的靈魂，更是燒烤和滷味中很受歡迎的選擇。

我們通常只知道雞胗是雞的內臟，但是屬於哪個部位？問問身邊的人，大家不禁搖搖頭表示不確定之外，還得到了各式各樣的答案，雞的橫隔膜、雞腎、雞膀胱等，其實雞胗是「雞胃」，又稱「雞肫」。

不是愛吃砂，是不得不吃

可別小看雞胗，它又稱之為「砂囊」，有這樣的名字跟砂當然脫不了關係，這樣的砂囊構造，甚至連某些草食性恐龍也有，也就是化石「胃石」的來源。

雞在日常生活中有一項特殊的習慣，就是吃砂石，可別誤會這是什麼雞的特別愛好，這樣做的用意，不僅是因為雞沒有牙齒無法咀嚼，另外雞的消化系統沒有這麼好，需要透過吃砂石在胃中讓食物與砂石一同滾動，把食物磨得夠細小了，才能幫助消化。

除此之外，砂囊的內壁又稱為「雞內金」，如其名，這層內膜的顏色是金黃色的，雞內金一般可以作為中藥材使用，主要是用在幫助消化。

可見雞的胃真的是足夠勇健，不管是在幫助自己消化，或是化作中藥材使用，都與消化息息相關。

良好的蛋白質來源

根據食品營養成分資料庫（新版）資料顯示，雞胗每100公克的熱量是89大卡，同時提供16.6公克的蛋白質、2公克的脂肪等。

同樣以100公克來比較，相較於雞的其他部位，雞心有190大卡、蛋白質13.3公克、脂肪14.8公克；另一個頗受歡迎的部位雞腿，也就是棒棒腿，有150大卡、蛋白質18.9公克、脂質7.7公克。

雞胗不僅是受歡迎的內臟選擇，其所富含的營養價值對特殊族群的需求更是有所幫助，相較於其他選擇，雞胗能夠提供更高的蛋白質含量，熱量與脂肪攝取卻相對來說較低，是一種優質的蛋白質攝取來源。

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航