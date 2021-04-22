【五一勞動影展】日本、韓國、台灣，勞動彈性化與工作貧窮下的東亞工人困境

文：鄭中睿（臺灣勞動派遣產業工會顧問）

日本：工作貧窮登場，「三大神器」破滅

2008年6月8日，下午12點33分，日本東京秋葉原商圈發生無差別殺人事件。行兇者先駕駛貨車衝上人行道，撞擊5名路人，再下車持匕首砍刺12人，最終造成7死10傷慘劇。案發後調查得知，兇手加藤智大，時年25歲，短大畢業後一直以派遣勞工身份，居無定所遊蕩日本各地打工。案發前三天，加藤遭公司解僱、與主管發生衝突，隨後於網路留言板預告犯案。案發被捕後，加藤表示犯案動機：「對生活感到苦悶、厭世，來秋葉原是為了殺人，任誰都可以。」

「秋葉原殺人事件」半年後，2008年12月31日跨年夜，數百名與加藤智大同為派遣工，長期處於不穩定就業且工作待遇惡劣，生活困難甚至淪為無家者的群眾，湧入東京日比谷公園內由「反貧困網絡」設置的「跨年派遣村」，「享用」主辦單位提供的食物並借宿現場搭設的帳棚，為期長達一週。整個場面、情景，引起日本媒體及輿論強烈關注；連同「秋葉原殺人事件」，在全球金融危機嚴峻的2008年，猛爆性地徵顯了日本自1990年代以降，泡沫經濟破滅後巨幅崩壞的勞動保障與社會安全。

二次大戰後，日本經濟快速自原本戰爭下廢墟狀態重建，發展到1970、80年代，生產力與國民所得飆高獲西方學者讚譽「日本第一」。在那段黃金時期裡，日本企業廣泛採用的終身僱用、年功序列制度，以及與公司合作、搭配緊密的企業工會，被視為日本企業績效傑出秘訣，併稱日式經營「三大神器」；在整個國家的範圍，打造出號稱全民均富的「一億總中流」社會。

然而，1989年，日本泡沫經濟破滅，經濟嚴重衰退，企業普遍陷入財務危機。為降低成本，企業開始減少進用正式人員，改採各種非正式僱用，以節省以往終身僱用、年功序列制下，龐大的人事支出。結果，自九○年代起，勞動派遣等非正式僱用在日本的規模不斷擴大。從統計數據來看，1984年，日本非正式僱用佔全體勞動者的比率，為15.3%；到了2014年，則巨幅增長至37.4%，漲幅超過一倍。如今，日本已成為一個派遣之島、貧窮大國。

Photo Credit: 公共電視紀錄片平台 《東京自由打工族》劇照

韓國：金融風暴後的「地獄朝鮮」、「全拋世代」

場景轉換到韓國。

近年，在韓劇、K-POP四處走紅，以及三星、現代、LG等大型品牌在全球市場取得傲人成績的光景下，南韓的經濟表現，引起台灣許多論者關注。觀察總體經濟數據，2018年，南韓人均GDP突破3萬美元（繼日本、新加坡之後，亞洲第三個國家），跨越已開發國家門檻，高過台灣該年的2.5萬。似乎，當年與台灣並列「亞洲四小龍」、同樣靠代工生產起家的南韓，其經濟、產業發展已遠遠超越我們，成為台灣亟應學習、效法的對象。

然而，也從總體經濟數據來看，1997年亞洲金融風暴後，南韓貧富差距呈長期惡化趨勢；毀壞了1980年代，與經濟快速成長同步，相對平等的所得分配。放眼勞動力市場，2016年，南韓非正式勞工佔全體勞工的比率，超過狀況已極為嚴峻的日本，達到44.5%、將近半數的程度（非正式勞工的平均薪資，僅為正式勞工的49.2%）。更有甚者，2003年以來，南韓自殺率年年蟬聯OECD國家第一。無怪乎，在上述光鮮亮麗的外表下，國內會有「地獄朝鮮」、「全拋世代」稱號。

Photo Credit: 2016台灣國際勞工影展 《外宿》劇照

台灣：非典型勞動擴張、勞工薪資下降

那，台灣呢？

根據行政院主計總處「人力運用調查」，2008年，全台總計1041.3萬就業者中，有65萬人從事「部分時間、臨時性或人力派遣」之所謂「非典型工作」，佔全體就業者6.24%；到了2020年，非典型工作者的數量，增加至79.9萬人，佔全體就業者（1146.2萬）6.97%。儘管就跨國之共時性比較，台灣勞動力市場「彈性化」的程度，不及日本、南韓嚴重；但若對台灣自身做歷時性觀察，13年間，非典型工作者（22.92%）是以全體就業人口（10.07%）的超過兩倍漲幅，快速增加人數。

此外，「人力運用調查」問卷，僅列舉「部分時間」、「臨時性或人力派遣」這兩類非典型工作，並未問及勞務承攬、聘期六個月以上之定期契約工等其它型態；因此，學界大多以為，低估了台灣的非典型工作者人數。

在薪資方面，自2008年有統計以來，非典型工作者的平均薪資，始終顯著低於正式勞工，2020年時，每月僅達正式勞工之62.17%。此外，與非典型工作者人數、佔比增加同步，台灣還發生了整體勞工的薪資倒退。以2003年，全體受僱者平均實質經常性薪資，每月新台幣40922元（自1980年截至當時最高）為基準，此後，台灣勞工承受了連續16年的薪資萎縮，一直到2020年，才以41437元高出；16年期間最低的2009年（38337），甚至還不及1999年（39117）的數字。

儘管目前還沒有決定性的研究成果，能證明非典型勞動擴張，導致全體勞工薪資下降；但從邏輯上來說，的確可以推論廉價而人數愈益龐大的非典型工作者，做為「產業預備軍」取代了正式人力，造成整體勞動條件惡化。

Photo Credit: 2020勞動影像嘉年華 《派遣工的正義》劇照

勞動彈性化與工作貧窮下的東亞工人運動

事實上，以上描述的，並非日本、南韓、台灣之特有狀況。1970年代後期，在西方經濟危機背景下，歐美許多企業為因應市場波動、「彈性」管控成本，開始縮減組織規模、業務，將原本直接聘僱、經評估為「非核心」的人力，大量以委外替代。而到了1990年代，這樣源自歐美的「彈性」浪潮進入東亞，區域內各國（尤其日、韓）非典型僱用迅速氾濫。

以全球為規模，與「勞動彈性化」的發展、擴張同步，世界各國的工會組織率，在過去四十多年普遍、顯著下降；裂解了基於工人階級團結與國家管制的社會保護，破壞就業安全、惡化勞動條件，造成日愈廣泛、嚴重的「工作貧窮」現象。

而在日本、南韓及台灣，由於工會運動傳統上以企業工會為主力，既有具資源、實力的大工會們（通常由國營或大型私人企業裡的正式勞工組成），一般不太容易有動機去組織所屬企業以外的勞工（即便是自家公司使用的派遣、承攬勞工）；故，面對勞動彈性化之拆解僱用身份一致與連帶工人團結基礎，工運受到的打擊比歐美更為嚴重，遭遇的挑戰更加艱鉅。

於是乎，在這樣的背景下，《外宿》一片拍攝，2007年，韓國連鎖量販店Home Ever（由「衣戀〔E‧Land〕集團」所有）的「臨時工」們組成工會、發起罷工，要求公司將他們轉為正式僱用，堅持超過五百天後取得部分成功，便是一個極難能可貴的組織、抗爭案例。

而除了《外宿》紀錄的故事，韓國民主勞總（Korean Confederation of Trade Unions，KCTU）從2005年開始，以組織非正職勞工為目標，進行「策略組織化」計畫，近年也逐漸收穫成果，主要在學校、醫院、機場等公共服務機構裡，建立起由非正職勞工組成的工會，爭取到若干勞動條件改善；2019年11月30日，由民主勞總支持的「全國學校非正職連帶會議」，在經過包括罷工的一連串行動後，與韓國教育部、各市道教育廳簽訂團體協約，提高全國各中小學非正職勞工的底薪並確立年資加薪制，是最新近的一次勝利。

日本的工人運動，則不像韓國那麼富有戰鬥性。對照民主勞總為應付非典型勞動擴張，籌集50億韓元投入「策略組織化」計畫，並同步將旗下所屬的眾多企業工會，整併為目前總計16個產業工會；日本主要的總工會系統（連合、全勞連、全勞協）除資源投注有限，亦沒有進行適當的工會組織結構調整，來對抗來勢兇猛、氾濫成災的彈性化。在日本，對非典型勞動者的組織、協助工作，主要是由規模一般不大的社區工會（地域勞動組合），以及出自社福領域、關注「工作貧窮」問題的NPO擔綱；晚近，還出現了一些不源於傳統工會運動脈絡，青年非典型勞動者自發組成的團體。《東京自由打工族》紀錄的，就是各種流派、風格的年輕「飛特族」（freeters）故事。

台灣的工會運動，自然也未忽視勞動彈性化趨勢，對勞工的不利、傷害。然而，比起日本，台灣的總工會系統受制於各種原因，帶領運動發展的功能更不顯著（遑論相較韓國）。近年，非典型勞動者組織起來、爭取權益的案例並非全無，但卻少數、零星，力量相當薄弱。其中，在工人的組織化方面值得一提者，有2004年公共電視派遣工、2019年原住民族文化事業基金會（原民台）勞務承攬人員納編轉正，以及2016年，「臺灣勞動派遣產業工會」成立，主要針對公部門中藍領性質的派遣、承攬勞工（清潔、保全、傳送、駕駛等），進行組織工作。《TVBS專題報導：派遣工的正義》，新鮮、熱騰騰地紀錄下原文會工會、派遣工會的小小勝利。總地來說，抵拒勞工淪為可拋，我們還挺著沒全盤輸掉戰爭，艱苦贏下幾場戰役。

活動資訊

名稱：2021年五一勞動影展

日期：4月23日至4月25日

地點：「大我新村—OURs步入城市講堂」（台北市信義區和平東路三段559號2樓），免費入場

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航