外界憂花旗消金退出台灣僅冰山一角，金管會嚴防高資產客戶轉介星港

花旗集團日前宣布，出售台灣消費金融業務，留下新加坡與香港兩地專攻亞太地區的企業財富管理，引發市場譁然。今（21）日於立法院財政委員會，立委斷言未來肯定會陸續退出，在保險公司和證券商將更明顯。金融監督管理委員會主委黃天牧則表示，目前正受理幾個外銀申請來台，且無收到其他外銀撤離消息。

外界憂心外資銀行恐陸續撤離台灣

花旗銀行宣布，將結束在亞洲、歐洲和中東地區13個市場的消費性金融業務，包含台灣、中國、印度以及韓國等。立法委員曾銘宗表示，除了花旗銀行以外，包含如瑞士信貸銀行、南非標準銀行、加拿大豐業銀行、奧成銀行以及花旗銀行陸續在近年撤出台灣。

曾銘宗認為，保險公司跟證券商肯定陸續退出，要求金管會持續緊盯日後的發展，且在花旗一案上，必須確保客戶和員工的權益。

黃天牧針對勞動權益表示，日前有找花旗銀董事長莫兆鴻，也有發函給花旗銀要求確保客戶，以及員工的勞動權益，金管會將依法審查。

黃天牧表示，目前正有幾個外銀申請來台，但程序尚未完成，後續審核完畢將會公布，由於金融危機後，全球跨國性金融集團在保險和銀行業務上，重新調整擬定策略。

根據外界擔憂外銀陸續退出的問題，中央銀行強調，印尼商印尼人民銀行，已在去年8月取得金管會核准來台設立分行，有助於提升我國金融市場之國際化。

中央銀行說明，截至今年3月底，共有13個國家（地區）共26家外國銀行（不含3家大陸商銀行）在台設立分行，其中美商占6家最多，法商4家次之，日商及新加坡商各3家，香港商2家，德商、英商、瑞士商、荷蘭商、西班牙商、泰商、菲商及澳商各1家。

2020年底全體外國銀行在台分行總資產為新台幣3.37兆元，占我國全體銀行資產總額之5.48%，其中日商瑞穗銀行在台分行資產規模最大。

2020年稅前淨利為新台幣238億元，為近年最高，獲利前3名依序為日商瑞穗、美商摩根大通及法商法國巴黎銀行在台分行。

黃天牧認為，外資銀行撤離策略中牽涉到，為提升股價的母國經營問題以及法遵成本大幅提升，還有數位化發展等，而當地銀行競爭力上升，才是外銀評估是否深耕市場的標準之一。

黃天牧強調，此次花旗消金業務撤離各國，並非只有台灣，目前並沒有收到訊息，陸續還有銀行撤離。

台灣金融環境不佳？ 花旗集團退出現端倪

立委吳秉叡指出，花旗集團退出台灣消金業務，是否和銀行數太多有關，導致業務量衰減，可能在消金市場出現問題？

黃天牧回應，花旗集團認為這13個地區無規模經濟，在股價的考量上，外界希望花旗集團能夠精簡業務，提升獲利成長潛力。

黃天牧強調，金管會一直努力建立台灣消金市場規模。因為當地銀行競爭力提升，跨國銀行在各地區消金市場，競爭力逐漸喪失，因此，本次事件不是外銀看衰台灣消金市場。另一方面，數位金融轉型，也讓銀行陷入不敷成本的窘境。

淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任研究李沃牆強調，金融科技（Financial Technology, FinTech）浪潮下，破壞性創新完全顛覆過去的金融模式，它開啟全球傳統金融產業的另一個新競爭起點，同時也將網路創業家、科技廠商帶入數位金融領域，共同創建新生態圈。

其發展領域包括了行動支付，大數據應用、P2P貸款、P2P跨國匯兌、群眾募資、機器人理財等新興模式，這趨勢對傳統金融業造成極大的衝擊。

李沃牆說明，台灣於1990年推動「亞太營運中心」，盼成為亞太地區的經濟樞紐。但推動卻未如預期，終告失敗均因政府對金融的高度管制、自由化程度不足、國際人才不願意來台等因素而成為空中閣樓。

如今，外界擔憂花旗集團退出台灣消金市場，只是冰山一角，凸顯台灣金融市場是不是出現問題。

立法院財委會，數位立委要求金管會關切，花旗銀出售台灣消金業務的客戶權益與員工保障。外界揣測，花旗集團宣布出售消金業務，是否引發其他外銀在台子行的相繼撤離，轉往新加坡和香港兩處做財管業務，金管會主委黃天牧強調，會嚴防花旗將高資產客戶轉介星港。

李沃牆談到，台灣法規採較為封閉的大陸法系，許多創新必須在法律允許的環境下才可運作。但主管機關往往是除弊有餘，興利不足，最終阻礙數位金融創新的時機。

李沃牆指出，傳統金融環境面對數位化浪潮，法規鬆綁可以讓台灣金融市場更創新，如2017年上路有關「金融監理沙盒」（Regulatory Sandbox）的「金融科技創新實驗條例」草案，未來若能更緊密結合現有的金融創新基地，才有助於進一步打造「台灣金融科技聚落」。



延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航