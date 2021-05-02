《想太多是會爆炸的》：「過度思考」是搞砸所有事情的最佳方法，其中暗藏了危險的一面

文：關朵琳・史密斯（Gwendoline Smith）

第一章 過度思考的定義

過度思考：動詞。 對某件事情過度思考： 以弊大於利的方式， 耗費過多時間去過度思考、 分析某事。 ——《韋氏線上字典》

在「過度思考」的諸多定義中，我最喜歡這一個，因為它的解釋簡單明瞭，同時也點出想太多其實暗藏了危險的一面。

每個人偶爾都會想太多。不過，有些人就是關不掉不自己內心那些持續猛烈襲來的壞念頭。也許你就是這樣的人。這樣的內心獨白有兩個明顯的特徵：

1. 反芻思考：不斷重現當時情景。

上禮拜開會，我實在不應該說出那些評論的。

我實在不應該離職。要是我還待在前公司，應該會比現在愉快。

昨天我在派對上實在不該吃那塊蛋糕，現在一輩子都會胖下去了。

這些思考模式常會伴有悔恨及罪惡感。

2. 憂慮：習慣對未來做出災難性的負面預測。

我把報告交給老闆，她一定會覺得這報告爛透了，接著會要我離職，然後我就繳不出房貸，最後失去房子，還養不起家人。

諸如此類，接二連三。

擔心著將來可能會出現災難，會產生恐懼感與焦慮感。

受到上述一或兩種想太多的糾纏，會讓你持續處在痛苦的狀態中。

輕鬆來看，人類之所以為人，正是因為我們有思考能力。專注於我們正在做的事、思考沉浸當中，這是很自然的。不過，如果過度思考導致你一路掉進毀滅性的負面念頭漩渦，而且持續惡化，那麼，麻煩可就大了。

這個程序一旦啟動，你就會開始憑空創造出不存在的問題。接著，你會開始深信、感覺那些問題確實存在。受到這些想法的影響，你會開始擔憂、焦慮，思緒因而癱瘓，同時也影響到自己解決問題的能力。

我喜歡的另一個定義，是網路上《都會字典》（Urban Dictionary）的解釋：

過度思考： 搞砸所有事情的最佳方法。 ＃複雜 ＃狗屁不通 ＃難搞 ＃f@ck ＃討人厭

真的，雖不中亦不遠矣！

好，不說笑了。我相信，只要你越能了解自己正經歷到的是什麼，就越能掌控那些不必要的思緒與過程。

我該擔心自己想太多嗎？

大家常問我，是不是所有的想太多都有害？我認為不是。有時候，我們會過度專注想著某件事，因而受到影響。這種情況就像是被催眠，我們在一種近乎恍惚的狀態下失去時間感，我想可用做白日夢或是恍神來比喻。

這裡有幾個例子：

你正在熱戀當中，你發現自己對愛人朝思暮想，可能就連夜裡也會夢到對方。（我想這就是所謂的「日有所思，夜有所夢」。 ）

這樣算有問題嗎？不！大多數人都喜歡這種感受，而且樂在其中，不會因此引起焦慮。

你的婚禮即將來臨，你希望自己的髮型和禮服無不完美無瑕，因此鎮日想著禮服的樣式與顏色。

這樣算有問題嗎？沒那麼糟！很多人可是婚結個不停，而且每次都還能劫後餘生呢！

你正在為游泳比賽練習，不斷想著自己的動作與換氣。

有問題嗎？這聽起來更像是對勝利的渴望！運動員在職業生涯中一直都處於這種心理狀態。這種想法除非是受到對失敗的恐懼（進而演變為憂慮）所驅動，否則運動心理學家是不會介入的。

你發現自己不斷想著高爾夫球的揮桿姿勢，或是邀朋友到家中聚餐時想試作的新菜色。不斷地想著，不停地計畫；不斷地想，不停地計畫。

這是因為有問題，還是出於興奮？我認為是後者。

這答案的判斷標準在於你是怎麼想的。如果你是這樣想：

我的天啊！我替伴娘選錯顏色了！那件禮服我穿起來一定超胖！我應該買那件Ａ字型的復古婚紗，而不是這件雪紡垂墜婚紗。大家一定會想：「他為什麼要娶這個穿衣服沒品味的胖女人？」

這樣的想法會為你帶來恐懼，還會產生有害的過度刺激。

不過，如果你是這樣想：

我對我的婚禮當天充滿期待！伴娘看起來一定令人怦然心動，即將成為我丈夫的那個人當然也是。我喜歡我的婚紗，我的邀請函，婚禮場地十分完美……

就算你對同樣的事情朝思暮想，如此的思考模式也會是一種令人愉悅的刺激。想太多嗎？是。但有問題嗎？我認為沒有。

Photo Credit: 開朗文化出版

在關於過度思考的諸多症狀中，會引起臨床醫師注意的，是你的睡眠是否因此而受影響。你徹夜想著伴娘的禮服算有問題嗎？

倒也不盡然。隔天晚上你可能會因為疲倦不堪而輕鬆地沉沉睡去，因此這件事沒對你造成睡眠障礙。相反的，因為恐懼而造成的過度思考，則會引發大腦釋放毫無助益的化學物質進入人體系統，進而導致睡眠障礙。

我所謂的正面型過度思考，會激發大腦釋放多巴胺、催產素、血清素和腦內啡，這些都是與快樂感相關的化學物質。這代表我們渴望這化學些物質，我們甚至會重複進行確保自己能獲得這些物質的行為。人類透過運動、看喜劇、聽音樂或是從事有創意的活動等等，以尋求腦內啡的刺激。

然而，當追求快樂的行為牽涉到逃避生活問題的手段，像是賭博、沉迷於3C產品、玩遊戲機或是酗酒，那可就不是有益無害的活動了。（我幾年前參加過一場討論強迫型賭博的研討會。主講者提到，小賭怡情的玩家與賭性堅強的強迫型賭徒，這兩者的差別在於，嗜賭成性者是想藉賭博解決問題，這跟那些只想找些樂子、尋求些許刺激感，或是出去玩一晚的消遣型玩家是大不相同的。）

你從上述例子能看到，不是所有的過度思考都是正面的。現在，我們就來看看負面型過度思考。研究顯示，鑽牛角尖、專注在負面事件（進而產生懊悔、自責的情緒），有可能是造成像是焦慮、沮喪等當今最普遍的心理健康問題的頭號元兇。這些多達百萬則的研究報告讓我們看到了負面型過度思考對健康造成的危害。

所以，「我應該擔心自己想太多嗎？」這個問題，有個簡單的答案：

應該。如果那樣的想法阻礙了你正常運作的能力。 —— 精神科醫師、認知行為治療師 勞勃．席佛博士（Dr. Robert Shieff ）

書籍介紹

本文摘錄自《想太多是會爆炸的――臨床心理師帶你打破過度思考和焦慮的循環》，開朗文化出版

作者：關朵琳・史密斯（Gwendoline Smith）

譯者：黃意雯

讓你苦惱的是問題本身，

還是你自以為真的想像？

你時常因為小事而焦慮？感覺全身病痛？在意他人的評判眼光？覺得伴侶根本不在乎你？認為同事老闆總是找你麻煩?……不過，這些問題實際真有那麼嚴重嗎？或者，那只是「想太多」的你在杞人憂天？

和問題直球對決吧！從根本改變認知，才是消除內心焦慮與苦惱的關鍵！

在《想太多是會爆炸的》書中，心理師關朵琳・史密斯以「CBT―認知行為療法」的技巧和心理學知識為基礎，透過俐落又清晰的風趣語言，結合豐富臨床經驗，為我們解釋「想太多」的雙面意義，同時也闡述形成「焦慮感」的心理機制，以及該如何處理那些導致情緒不安、阻撓你我勇敢向前的「思緒病毒」。

她剖析思想的運作模式，專業又幽默地帶領我們分析與練習，打破負面與過度思考的慣性，進而提供一套你我可靈活運用在個人日常生活、職場人際互動、伴侶關係經營等問題上的應對方式，是一堂實用、有趣、而且具體有效的「紙上診療課」，絕對能幫你找到讓自己平靜又安心的解決策略！

幽默、靈活、輕盈、有效克服焦慮，一本對現代人徹底實用的精神消磁指南。

Photo Credit: 開朗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬