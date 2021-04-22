《Mouse》：真的有「精神病態基因」嗎？淺談MAOA基因

文：jocelyncywong_369（香港城市大學心理學系四年級生）

（文章內容涉及《Mouse》劇透）

由韓國電視台tvN製作的懸疑驚悚電視劇《Mouse》正在熱播中，筆者也有在追看這套非常刺激的電視劇。《Mouse》的劇情主要圍繞警方對「位於99%精神病態中的上位圈1%『獵食者』」連續殺人犯展開大追捕，並以此探討多個社會議題，當中最具話題性的莫過於「當胎兒被驗出為精神病態者時，作為父母的你會選擇讓他出世嗎？」。（另外關於反社會人格障礙的特徵，可以參考之前的文章哦～）

圖片來源：劇集《Mouse》海報

劇中有三名小孩曾經在出生前接受精神病態基因的檢驗，並且有兩名小孩已經被確認為精神病態者（剩下的一個則尚未交代）。到底這個世界是真的有所謂的「精神病態基因」嗎？劇中的遺傳學家指出，大部分連續殺人犯都缺少了一種名為單胺氧化酶（monoamineoxidase-A，簡稱MAOA）的基因，而這種基因在病理學上跟精神病態的形成有很大的關係。

MAOA基因為X染色體遺傳性基因（X-linked gene），由母親將承載此基因的X染色體傳給子女（由於男性只有一條遺傳自母親的X染色體，因此有較大機會出現缺少MAOA基因的情況）。MAOA基因讓大腦可以產生MAOA酵素，從而控制大腦中多巴胺（dopamine）、血清素（serotonin） 和去甲腎上腺素（norepinephrine） 等神經傳遞物質的含量。缺少MAOA基因的人大腦無法製造MAOA酵素，導致體內的多巴胺、血清素和去甲腎上腺素無法被有效代謝，導致他們較具攻擊性、容易出現衝動和暴力行為。除此之外，MAOA基因的變異也會讓精神病態者體內的MAOA酵素活動量較低，導致代謝上述三種物質的能力降低，因而較易產生侵略性行為。

圖片來源：劇集《Mouse》劇照

筆者必須在此說明一點，缺少或擁有變異MAOA基因並不代表一個人必定會成為殺人犯，後天環境也是一個非常重要的因素。MAOA基因對侵略性行為的影響很大程度取決於童年經歷。假設擁有變異MAOA基因的精神病態者的童年時期曾經受暴力虐待（例如劇中的小孩在勳小時候遭父親虐打），他會有更高機率發展出反社會行為。因此就算先天上有成為精神病態的傾向，透過後天教育和正面的成長環境，精神病態者也能戰勝「殺人犯基因」。

目前劇中連續殺人犯的身分尚未揭曉，筆者亦非常期待往後的劇情發展。大家如果也對這種題材有興趣的話，筆者強烈推薦大家去看啊。（注意：劇情含有大量暴力及血腥情節，請大家斟酌觀看。）

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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