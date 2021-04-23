寫在2021年奧斯卡頒獎前：疫情下的巨大變動，哪些值得注意的細節影響了電影獎季？

任何人要是說他能夠精準預測今年的奧斯卡，要嘛他是來自未來的時空旅人，要嘛他根本還沒搞清楚狀況。

本屆奧斯卡確實是個前所未見的詭異獎季，主要原因當然是令世界都措手不及的疫情，一夕之間讓全世界皆變了調，對影視產業來說，拍攝中的計畫被迫暫停、預計要上映的電影一再延期，種種實體活動的暫緩，也逼得奧斯卡頒獎典禮不得不將原先預訂的2月28日，延期至北美時間的4月25日，造成了史上最長的獎季。

傳統上，近幾年的獎季主要從9月的威尼斯影展開始，緊接著有多倫多影展、特柳賴德影展、紐約影展，以及金球獎、各大影評人獎、工會獎項，為這些獎季影片拉抬聲勢，往獎季最終站奧斯卡邁進。過往從9月一路延伸至隔年2月將近半年的獎季，由於2020年威尼斯影展仍維持原訂的9月時程，舉行實體與線上合併的影展（由獎季強棒《游牧人生》獲得最大獎金獅獎），隨後的多倫多影展也採取類似的策略 （同樣是《游牧人生》奪下最大獎觀眾票選獎），使得本屆獎季硬生生比以往增加了兩個月的時間。

Photo Credit: 《游牧人生》

雖然時間延長了，但受到疫情限居令的影響，好萊塢娛樂重鎮洛杉磯的光彩早已不見以往，過去為期數個月熱鬧奔騰的公關活動，包括私人放映會、酒會派對等場合，還有幾乎霸佔整個城市天際線的巨型廣告看板，在本屆獎季徹底消失，發行管道也多半改由線上串流平台發行，使得這些獎季影片少了一種「隆重感」，彷彿都成了那種週末你會窩在沙發上觀賞的肥皂劇。

《娛樂報》（Variety）前幾週就曾針對這議題進行一項調查，指出一般觀眾幾乎不知道本屆的最佳影片入圍者，最高曝光度的為2021年日舞影展首映的《猶大與黑色彌賽亞》，約莫46%的受訪者聽聞過這部電影 （請注意：僅僅是聽聞的比例，實際有觀賞過的觀眾肯定更低），其餘入圍影片由高至低分別為：《芝加哥七人案：驚世審判》39%、《游牧人生》35%、《花漾女子》34%、《夢想之地》24%、《父親》24%、《靜寂的鼓手》23%、《曼克》18%。

上述呈現的這項數據，透露著一般觀眾對於本屆獎季的關注程度令人堪憂。這個憂慮將會影響下週頒獎典禮的收視率，轉播權的授權金是演藝學會的最主要收益來源，要是本屆頒獎典禮垮台了，很難推估明年的奧斯卡將會變成什麼模樣。

撇開大眾，來看看業界的角度吧。

前面提到，幾乎所有的實體宣傳活動皆無法舉行，而轉往線上的公關活動，某種程度上也使得獎季的整體盛大感被大打折扣，以往我們都喜歡出席各種大大小小的活動，與入圍者直接面對面互動，或是與業界友人在這些場合碰面、交換意見 （過去這很容易造成某幾部影片呼聲極高、橫掃各大獎項的情境，而今年你可以看到各個前哨戰獎項結果普遍分歧），這些活動多少能夠讓人更加貼近影片與入圍者，有時甚至能讓一些原先不被看好的入圍者，最終抱回小金人獎盃。

另一方面，對於負責操盤獎季策略的團隊來說，這些實體活動也能藉機從第一現場觀察風向，進而調整日後策略的機會，奧斯卡獎季在惡名昭彰的哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）仍叱吒風雲時，被拉至成總統大選等級的層次 （這不是誇飾，溫斯坦真的曾聘請操盤總統大選的團隊負責獎季策略），使得這些公關策略的必要性缺一不可。

只是在今年，一場又一場的活動變成電腦螢幕前Zoom的小頭像，各部入圍電影的獎季公關團隊，仍耗盡腦力希望能找到一個折衷方案持續為入圍者宣傳，除了線上虛擬的公關活動外，寄送試片帶、禮品、周邊商品、文宣等，但效果實在有限，且時間一久，令人感到麻痺。

例如我前幾週參加了《曼克》的活動，入圍最佳導演的大衛芬奇（David Fincher）、最佳女配角的亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried），以及其餘幕後工作人員，一起在Zoom視訊聊天群組上，和與會者互動，除了閒話家常，也深度聊了不少關於電影的話題，雖然虛擬線上的活動讓此時位於世界各地的入圍者難得能齊聚一堂，但始終令人覺得仍有些距離，途中大衛芬奇甚至兩度斷線，讓他不停尷尬地向大家道歉。

Photo Credit: Netflix

從2020年9月至2021年4月，被硬生生拉長將近8個月的獎季過程，讓各公關團隊對於宣傳的安排頭大，這都是他們未曾經歷的情境，使得不少團隊在本屆的策略有些凌亂，我有幾位友人便任職於獎季公關團隊，近期光是透過通訊軟體聊天，都能感受到他們緊繃的神經。

你或許會想說：本屆時間被拉至這麼長了，具備投票資格的近一萬名影藝學會成員，這次終於能好好把所有影片看完了吧！答案是否定的，從奧斯卡3月中旬公布入圍名單，至投票將截止的今日，其實也只有一個月左右的時間，跟以往的時間差不多。多數演藝學會成員仍是活躍的電影工作者，疫情期間被迫轉至線上作業，整體而言效率欠佳，工作時間都被拉長，就更沒有時間好好坐下來觀賞所有入圍影片。

加上不少成員仍熱愛至大銀幕觀賞電影，往年成為各大獎季團隊鎖定的洛杉磯戲院Landmark與Arclight （上週不敵疫情宣布永久歇業，引發電影人與洛杉磯影迷的集體哀號） 未營業的情況下，就更不可能去觀賞入圍影片了。況且少掉實際的票房數據，無論是發行公司、公關團隊都難以從數據中重新檢視他們的獎季策略，無法分析觀眾分佈、現場反映，團隊們今年手上僅有的資料，恐怕只有電影在iTunes、Google Play等販售平台上的排行榜 （Netflix、Amazon等公司根本不會將這些內部資料提供給外界）。

影藝學院因應疫情的特殊情境，推出自家的串流平台，各家電影公司需支付1萬2千美金，便能上傳影片至該平台，讓成員們能在上面觀賞入圍電影。整體而言，影藝學會的串流平台設計得不錯，其使用介面與流暢度獲得不少業界人士的盛讚，且多數的入圍影片皆可以在上面觀賞。

不過《獨立報》（IndieWire）的獎季記者在3月底觀察到了一個另類的現象，在3月15日奧斯卡入圍名單公布時，要是你登入演藝學會的串流平台，會發現入圍最佳美術設計、視覺效果的《天能》，該片顯示「無法觀賞」（unavailable）。這代表想了觀賞《天能》的成員們必須自己去iTunes等平台購買數位版或是去戲院看 （《天能》要5月1日才會上線HBO Max）。

Photo Credit: 華納兄弟提供

雖然最終到了3月29日，《天能》終於能夠在演藝學會的串流平台上觀賞，但對於這部可以說是2020年最具規模的電影來說，背後原因仍值得探究，時間回到2020年11月，差不多是獎季戰局逐漸白熱化的時刻，同時也是美國各大城市漸漸嘗試解封的時刻，寄望能拯救戲院的導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan），要求華納高層將資源投注在院線發行上，而非奧斯卡公關之上，因此華納擴大《天能》的戲院上映規模 （在台灣的觀眾很難想像，多數美國觀眾此刻才終於在大銀幕觀賞《天能》），以及藍光影碟、數位版的發行。

華納還真的沒有同時為《天能》獎季造勢，鮮少在媒體下廣告，幾乎沒有寄送試片帶給演藝學會成員、沒有任何公關活動，也沒有上傳至演藝學會串流平台，華納表示，他們仍希望觀眾、甚至是演藝學會成員能到戲院支持《天能》。

不過時至今日，距離奧斯卡頒獎典禮已不到一週的時間，究竟今年的頒獎典禮，會如何為本屆詭譎的獎季畫下句點呢？本屆奧斯卡請曾以《天人交戰》獲得奧斯卡最佳導演獎，怪才導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh） （以其餘作品包括《瞞天過海》系列、《全境擴散》）、與前者合作多次的電影製片Stacey Sher、BET頒獎典禮的節目製作人Jesse Collins擔任本屆製作人。

Photo Credit: AP / TPG Images 由左至右：史蒂芬索德柏、Stacey Sher、Jesse Collins

在前哨獎項多半以Zoom線上舉行的模式進行，節目可看性乏味可陳、狀況連連，也反映在收視率上—CW播放的影評人選擇獎收視率比去年下降了69%、NBC的金球獎掉了62%、TNT與TBS聯播的演員工會獎掉了52%。過去幾年奧斯卡頒獎典禮的收視已有逐年下降的趨勢，去年《寄生上流》締造奇蹟的那一晚，僅有2300萬收視戶，創下歷年新低，若今年的頒獎典禮跟前面所提的這幾個前哨獎項一樣掉了超過50%，那麼今年頒獎典禮將僅有1200萬觀眾如此令人沮喪的數字。

三位身經百戰的製作人，共同的目標便是：減少對Zoom的依賴 （他們的共同新聞稿以Zoom-less稱呼本屆頒獎典禮）。預計在防疫措施的允許下，盡可能地讓與會者能有實體的互動，口罩將是必備，所有出席者將會現場測量體溫，且必須提供短期內檢測陰性的證明，現場還安排了小型的醫療級檢測站以防臨時狀況發生。

配合目前美國防疫政策，室內不得過多人聚集的規範，除了長年以來作為典禮舞台的好萊塢杜比戲院，位於洛杉磯市中心的中央車站也將成為頒獎典禮的場所之一，兩地距離不到一小時的車程，將因應現場情況進行人員的調配，另外考量到居住於美國外、或是人在海外拍攝新片的入圍者，短期內不方便入境美國，典禮單位也將在倫敦BFI Southbank、巴黎Canal+ Studio等世界各地10個具有象徵地位的地點同步舉行實體典禮，並配合美西時間與洛杉磯主體頒獎典禮連線。

而對於仍有心想前來洛杉磯的入圍者，典禮單位將安排檢疫隔離住所，美國政府也在幾週前特別將這些人士列為「必要工作人員」（essential worker），放寬其檢疫隔離的規範 （在台灣就類似國際航班機組人員的規範），包括以《花漾女子》入圍影片、導演、劇本項目的艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）、《醉好的時光》入圍國際影片與導演項目的湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）等入圍者，都已在近期抵達洛杉磯進行短期檢疫隔離。

Photo Credit: AP / TPG Images

而過往頒獎典禮上，入圍最佳原創歌曲會在現場演唱的慣例，在本屆也有所更動，〈Fight For You〉、〈Hear My Voice〉、〈lo Sì （Seen）〉、〈Speak Now〉四首入圍歌曲的演唱，將會在準備開幕的奧斯卡博物館屋頂的圓形劇場，以現場預錄的形式，於頒獎典禮前兩小時的暖場節目《Oscars： Into the Spotlight》播放，而第五首〈Húsavík〉，將會由原唱Molly Sandén於冰島的Húsavík連線演唱。

在所有頒獎典禮結束後，還將舉辦一場會後派對節目《Oscars：After Dark》，除了總結當晚的節目亮點，也象徵奧斯卡與全世界的影視產業，將在疫情的黑暗後浴火重生。本屆奧斯卡頒獎典禮的主題為「Bring Your Movie Love」，希望眾人能持續深愛著奧斯卡所代表的電影產業，也呼籲大家能繼續為愛所奮鬥。

奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間下週一早上舉行，在一場疫情過後，各大頒獎典禮仍在思索著它們存在的目的與價值，而作為觀眾，我們無非希望這些獎項能頒給實至名歸的得主。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航