《為自己而戰》：預防勝於訴訟！做對三件事，避免牙科醫療糾紛

文：鄧政雄

Chapter8：人工植牙 Dental Implant (implant)

03 好心要說也要記載，要不然容易沒好報

【案例】

病人甄小姐，這四年來都在住家附近的口碑不錯的「好習慣牙醫診所」就診，這次因為左上正中門牙不小心因跌倒斷裂，於是請郝醫師幫他做植牙處理，但在植牙第一階段完成二個月後，不知是何緣故，郝醫師未經她同意又再植入另一根植體，並裝上臨時假牙給她使用，但沒想到後來裝的這植體不僅比牙床還突出，且因為搖晃讓她該處疼痛，更慘的是還害她右上側犬齒造成移位，造成與旁邊牙齒有空隙出現無法密合之情形。

最後實在痛得受不了，越想越不對，一定是哪裡有問題，於是跑到甲醫院求診，照了X 光後有竟發現一顆牙有兩隻植體，但甲醫院請她回原診所處理，之後甄小姐又到乙醫院，拿X光片告訴令狐醫師在左上顎有二根植體，一大一小，要求要把它們拿掉。令狐醫師看了她的牙齒，發現缺牙部分從X光片可以看到二根植體，於是動手術把二根植體拿出來。

打開的時候，比較小那一根，旁邊都沒有骨頭，會搖動，所以很簡單就拿出來，大根的植體，三分之二被骨頭包覆有小部分露出來，但還蠻牢固的，因此花了一些時間才拿出來。甄小姐一看自己疼痛的原因，竟然是一顆牙被植了兩隻植體，其中一根位置角度還不理想，郝醫師照理說應將該植體移除再重新置入，但竟然沒移除，反而硬再置入另一根植體時，結果害她痛了大半年。

於是衝回去找郝醫師理論。沒想到郝醫師竟然臉不紅氣不喘地說：「第一個植體植入後，在等待植牙第二階段的時間，因妳骨結合狀況尚未達理想狀態，但妳說過要回加拿大結婚，為求美觀之故，要我先幫你裝臨時假牙，所以我才幫妳植入迷你臨時假牙植體及安裝臨時假牙；兩根植體一根是永久的、一根是臨時的，臨時植體日後會拿出來，而且我想你是老病人，所以也沒跟你收迷你植體的錢，而活動假牙（暫時性）是美觀用，不當使用才會痛。」甄小姐一聽更火了：「明明是你植牙沒植好，不只植歪掉還怪到我頭上，枉費這四年我這麼相信你，咱們法院見！」

做對三件事，不怕醫療糾紛

一、告知

《醫師法》、《醫療法》及《病人自主權利法》都有規定，「診治病人時，應向病人告知病情及醫療選項，而且病人有權知道預後情形、可能之不良反應及選項之可能成效與風險預後。」

舉例來說，牙醫師好心幫病人加的迷你植體，不管是打算拿來做什麼用途，只要是原先治療計畫中沒有的，也就是病人事先不知道的，做之前就得先告知病人，並且最好要先得到病人同意，否則等到病人覺得有問題再來解釋，就算當初一片好心，最後不僅事倍功半，更容易引起不必要的誤會。

另外就是，不在治療計畫中的處置，必須落實及確實事先告知病人預後的狀況，例如，當你替病人多裝了迷你植體，本意是為了讓臨時假牙能夠固持性更好些，這時你除了必須告知病人多加這根植體的目的及意義外，還必須讓病人知道如何照護及使用這顆植體，否則萬一真的造成意外，事後再多的解釋往往效果有限。

這個例子中還有個很容易造成病人誤會的地方，就是植牙角度的問題，牙醫師有其專業考量植入哪個角度比較適合，但病人沒有，他們直覺就是認為植牙應該植得直直的才叫正常，所以當你植牙一階植入植體後，最好透過X 光片稍微說明一下，讓病人了解你治療計畫，免得事後萬一有糾紛，病人百分百會拿這做文章。

對於病情解說，「四不一要」的原則仍然必須落實，病人有「嗯」≠有「好」，有「好」≠有「要」，有「要」≠有「懂」，有「懂」≠有「效」，一定要「確認、確認、再確認」，不管是小至一顆植牙，大到全口重建的大case，沒有例外與差別，每個環節解說都重要，一有出錯，就可能連環效應，所以一定要解說及確認清楚。這個案例就是很好的代表，雖然只植一顆牙，但後續衍生的糾紛，絕對會徒增自己很大的困擾。

植牙自從2011年起被衛福部規定為手術，一律必須填寫麻醉同意書及手術同意書，而只要是填同意書就不要忘了「四緩則圓」：告知書與同意書分開不同時間給，讓病人有時間了解的「分開緩」；施行手術之前，最好再約診確認一次的「確認緩」；牙醫師簽完同意書後不要當下急著做，最好是讓他自己打來約，證明他自己已經想清楚才願意做的「自約緩」；最後就是一定要讓她有時間好好考慮的「就是緩」。以本例而言，迷你植體既是原來計畫中沒有的處置，就算是免費，就算是牙醫師好心，但做之前除了向病人說明外，最好還要留時間讓他考慮再做，免得以後自找麻煩。

二、病歷

《醫師法》第12條第二項有關病歷記載規定中的「其他應記載事項」，也就是「法律上病歷」的記載重點，包括了需記載「inform」、「mistake」、「yes」、「no」這四大要項，如果有落實，在訴訟時就能發揮會很大的作用。

（1）inform

你有告知病人的病情、治療的選項，假牙的選項，以及各種選項的風險，這些告知內容，已變成是醫師義務的一環。以本例來說，牙醫師堅稱他有跟病人說明要在植牙位置上裝置活動假牙，而且還有解釋過早上戴假牙，晚上要拿下來，病人後來會發炎，應該是假牙的使用不適當，這些牙醫師也告訴法官自己都有跟病人說，但問題是，「證據」呢？

除了你跟病人說的外，病歷有時還需記載病人說過的話，特別是關鍵重點或者跟原來治療計畫不同的要求時，例如病人說因為過一個月後要回加拿大結婚，為了美觀，所以希望郝醫師幫他做臨時假牙，如果你是郝醫師，相信你也會願意幫病人這個忙，也因為如此郝醫師才會幫她打上迷你植體而且還好心的沒收錢，但沒想到病人事後通通不認帳外，還說她早在一年前就結婚了，她可以提供結婚證明，但因為這些過程病歷通通沒記載，所以你說郝醫師是不是只能啞巴吃黃連。

（2）mistake

只要植完牙或做完假牙後，病人覺得手術區域不舒服或使用上不滿意，通常很有機會變成醫療糾紛或訴訟，因此在每個階段，你有預期病人可能不舒服或者病人已經有不舒服的訴求，這時候的處置，不管是說的還是做的，一定都要記載在病歷上。很多牙醫師或許有認真說明與用心處理，但處理過程的始末卻很少記載在病歷上，還記得老鄧說過，這絕對是日後醫糾的根源之一，這案例又是活生生的例子。

（3）yes

當你有告知病人植牙的風險後，最好還是要有時間讓病人考慮，如果最後他還是選擇你的建議，病歷一定要記載，特別是在沒有簽「麻醉同意書」及「手術同意書」的情況下，病歷的記載是你唯一能證明病人有同意的證據。老鄧另外建議就算你有簽同意書最好還是養成習慣病歷也同時記載，順手寫幾個字，雙保險，日後更保險。以本例來說，牙醫師認為他有告訴病人迷你植體是要當做臨時假牙支撐用，也有告知病人臨時假牙的使用方式，但你有說，不一定病人就有懂，或者就一定要同意，因此病歷最後記載你所說的、及病人同意的內容，是唯一杜絕病人事後不認帳的方式，否則吃悶虧的絕對是牙醫師自己。

（4）no

當你有給病人除了植牙之外的治療選項時，不管病人最後選擇什麼，那些病人所拒絕的選項，不要就不管，因為它們還有另一個重要的功能，就是要記載在病歷上，除了能證明是病人自己不要這些選項外，更代表你真的曾經有告知病人這些選項。別忘了，病歷一定要記載病人所拒絕的事項內容，因為病人這聲「no」很可能是日後醫糾的來源之一。以這個例子來說，病人要求做臨時假牙的時間點，剛好接近可以進行二階假牙的階段，但郝醫師為了讓植體更穩固，還是決定先做活動臨時假牙，理論上應該讓病人選擇，並告知做臨時活動假牙的優缺點，及直接進行二階做固定式臨時假牙的優缺點，當病人選擇其中一項，另一項就是她所拒絕的內容，把拒絕內容記載在病歷上，病人到時若要否認她做的選擇，你就可以有所本了。

三、錄音

萬一你真的有講，但你的病歷又真的忘了記載，這時只能指望自己沒忘了要錄（影）音，還記得「能得同意是最好，只錄彼此沒煩惱，錄音隱私爭議少，醫病關係是王道」，因為有錄不知誰死誰手，沒錄只能死於病人之口。

老鄧給個說法

這個案例對從植牙專業角度來看，似乎不是個問題，好像本來迷你植體就是當作暫時的支撐而已，但為何病人會有這麼大的反應？說穿了就是牙醫師總是習慣做太多，說太少。如果你知道這是個實際案例，病人拚命一提再提多次刑事告訴，最後再議成功，牙醫師還真的就被起訴，然後歷經臺中地方法院刑事判決97年度醫易字第1號及高等法院臺中分院刑事判決98年度醫上易字第721號，前前後後告了三年，最後牙醫師終於才被判無罪，但病人不死心，又找理由提了兩次刑事告訴，最後才塵埃落定。你看看，本來不是件真正問題的問題，但卻引發病人這麼深的怨念，其實這背後的緣故真的值得我們好好深思其中因素。

病人第一次提告時，檢察官認為超過告訴期，所以不起訴，也許大家都知道過失傷害的告訴期是六個月，很多人會誤解是以病人最後一次就診算起，但不一定喔！六個月到底怎麼算，刑事訴訟法規定「告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於六個月內為之」。這裡所謂的「知悉犯人」，是指得為告訴人之人確知犯人之犯罪行為而言，以其主觀為標準，且其知悉必須達於確信之程度，故若事涉曖昧，雖有懷疑未得實證，因而遲疑未告，其告訴期間並不進行。翻成白話文就是，一定是要病人真的確定知道，他的傷害是因為你的處置造成，從那天才開始起算六個月，只是「懷疑」無法確認是不能算的，所以千萬不要算錯了。

本來郝醫師為了成全病人的好事，及為了給病人一顆穩固的好牙，所以決定自行吸收迷你植體的費用，來盡一份善待病人的心，沒想到事與願違，病人不僅沒感謝他，還跟向法官指控郝醫師說謊，因為病人說自己早就結婚，怎麼可能會以結婚理由要郝醫師做活動臨時假牙，而且還覺得郝醫師植牙植得太歪、太爛造成她傷害，因此最後拚命一直提告，不肯罷休。郝醫師勞心、勞力、自己吸收迷你植體費用，最後竟換得如此結果，真的會令他心寒。但事出必有因，特別是一位看了四年的老病人，撇開病人故意撒謊的因素外，老鄧認為至少有幾個地方應該提醒大家注意，

（1）好心一定要說出來

當郝醫師聽了病人以要結婚為理由提出要求時，相信當下的考量一定是怎麼做才可以幫到病人，但萬萬沒想到最後的結果竟是如此，不僅最後病人不認帳，還反咬他一口，卯起來提告不肯罷休。所以老鄧一直提醒大家，當你原先告知病人的治療計畫，不論是因為什麼因素需改變，不管是好的理由還是壞的原因，一定要先說清楚講明白。如果是因你的錯而需更改治療計畫，當然一定要誠實告知，但萬一就是你純粹的好心，而且又不跟病人收費，請用力記住，這時的好心幫病人多做一點，更是要事前說清楚講明白，否則非常有可能你的好心及多做。

因為沒事先跟病人說明，且得到病人同意，萬一當病人覺得原處置位置出現不舒服或其他問題而質問你時，這時你再跟病人說：「我是好心幫你多做的。」，恐怕病人不僅不會感謝你的好心，反而會懷疑你一定是哪裡心虛，才會多做這處置，本例就是活生生的前車之鑑。所以好心為善，千萬別「不欲病人知」，一定要大聲勇敢說出來，問病人需不需要你這個好心，否則很有可能病人覺得你的好心是不必要的，說不定還會懷疑你的好心是在心虛。請記住，好心是放在心裡，但不是手裡，而且手裡「好心」的一切處置只有在你有告知病人，且病人同意時才能好心做，因為「好心」從來不是醫療糾紛或訴訟的好理由。

（2）老病人不等於好病人

這案例又是個活生生的例子，甄小姐已經是給郝醫師看了四年多的老病人，相信也因是如此，郝醫師才會好心主動幫她考慮如果太早進行二階裝假牙可能不適合，更因為想到她要結婚，為了怕臨時活動假牙脫落不好看，還免費幫她多打一根迷你植體，沒想到，當病人認為沒有達到她預期的結果，或者認為是牙醫師沒處理好時，這時什麼老病人都不是，根本就只是仇人，不僅否認說過因要結婚要求做臨時假牙的話，還向法官指控郝醫師說謊，真的是情何以堪。

郝醫師當初如果有把病人要求做臨時假牙這件事及理由，甚至為了增加固持性，免費幫他打一支臨時的迷你植體這些事由，有先告知並記錄在病歷上，相信不會訴訟打得這麼辛苦，但為何不這麼做，也許就是覺得她是老病人，所以也應該是好病人。老鄧說過，老病人只是常常來給你看診的病人，老病人真的不一定等於好病人，別懷疑，病人真的只有一種，就是病人。

書籍介紹

本文摘錄自《為自己而戰：預防牙科醫糾，你應該做對的三件事》，商周出版

作者：鄧政雄

牙醫治療常見8大主題

牙體復形、根管治療、牙周病科、口腔顎面外科、兒童牙科、齒顎矯正、膺復牙科、人工植牙

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做對3件事

告知、病歷、錄音

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做對三件事，預防勝於訴訟！

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要怎麼向病人告知？

病人對於病情、醫療選項有知情的權利選擇與決定的權利，一定要提供選項給病人，然後確認、確認、再確認。

該如何寫有效病歷？

以「法律上病歷」取代「醫療上病歷」。製作一份能證明醫師真的有講、有治療的病歷，並詳細加上醫師建議、預後風險、病人同意事項、病人拒絕內容四大要點，替病歷加上更有效的保險。

為什麼需要錄音（影）？

在符合規範的合理範圍內以錄音、錄影記錄治療過程，更加強保障醫病權利。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰