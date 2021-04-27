余杰《清教秩序五百年》自序（下）：讓基督新教成為「公民宗教」，才是中國重生之路

中土何時「出三峽」？

近代以來，盎格魯文明通過不同途徑進入若干非英語國家：瑞士、北歐諸國、波蘭、捷克、匈牙利、日本、印度、韓國、新加坡、台灣、南非……這些國家或多或少採納清教徒的觀念秩序，至少達到盎格魯圈的基本標凖——有一套和平移交政府權力的機制，一個獨立於統治者意志的法律體系，以及一系列保護個人自由的財產權觀念。

而其他在盎格魯圈乃至更廣義的西方之外的文明形態，包括亞洲和非洲的伊斯蘭世界、亞洲的儒家國家、亞洲的佛教國家、非洲的大部分欠發達國家等，即便以不同方式實現經濟騰飛（阿拉伯石油國家、中國等），離全盤性的現代文明仍十分遙遠。

本書之下卷即處理中國何以實現現代化這一老話題，試圖以新觀念回答老問題。首先從古代中國說起，一言以蔽之，古代中國的觀念秩序是「秦漢秩序，天下一統」。在意識形態上，儒法互補、佛道奧援；在政體上，皇權專制、一人獨裁；在國體上，天下一統、萬國來朝。

進入近代，中國面對「三千年未有之變局」，不得不「師夷長技以制夷」、「中學為體，西學為用」。然而，近兩百年來，中國在「尋求富強」的道路上屢戰屢敗，屢敗屢戰，仍未能如歷史學家唐德剛所說的那樣「出三峽」——從洋務運動到戊戌變法，從辛亥革命到「五四」運動，從國民黨黨軍北伐到共產黨席卷天下，極權暴政、於今為烈。

中國不是沒有努力學習西方，但中國總是找錯老師和教材：以日為師、為德為師、以法為師、以俄為師，偏偏就是不以英美為師——中國自生的民情與傳統，與日、德、法、俄都能找到某些近似之處，並產生磁鐵效應中「同性相吸」的反應；同時，卻與英美保守主義的觀念秩序最相異，兩者出現磁鐵效應中「異極相斥」的反應，故而中國屢次在歷史轉折關頭與英美模式擦肩而過。

找錯了老師和教材，豈能走上正道？

自一八〇七年英國宣教士馬禮遜（Robert Morrison）來華，迄今已有兩百多年。為何「華人福音化、教會國度化與文化基督化」的「三化異象」（趙天恩牧師語）仍是水月鏡花？十九世紀末，西方的進步主義、社會主義等左翼思潮已滲入社會和教會每個角落，西方傳教士所傳的已不再是全備的福音，更缺乏清教徒的觀念秩序的真諦。

結果，那些所謂的中國基督徒名人，大都是假冒偽善者，如孫文、蔣介石、馮玉祥等，其政治實踐與基督教的觀念秩序南轅北轍。在中國建立的有基督教背景的各類機構，如內地會、基督教青年會、協和醫科大學、燕京大學等，不僅未能改變中國，反倒被中國改變。

從晚晴到民國，中國先後出現三次反基督教高潮：太平天國運動、義和團運動和非基督教運動，它們為共產極權主義氾濫中國做好了鋪墊。遺憾的是，沒有一個基督徒知識分子可以拿出完整、系統、論述嚴密且能說服民心的觀念秩序來，跟共產主義相抗衡。

一九八九年的天安門屠殺之後，「韜光養晦」的鄧小平帶領中國搭上全球化的順風車。二十一世紀初，中國以數億現代奴隸勞工（秦暉所說的「低人權優勢」）、對環境的毀滅性破壞和對資源的竭澤而漁，以及在國際政治和貿易秩序中只享受權利而不盡義務的「透支」這三大秘訣，實現了比二戰前的德國和日本更迅速的「超常規」發展，成為僅次於美國的世界第二大經濟體。

由此，習近平開始試圖挑戰乃至顛覆美國的霸主地位、美國在二戰後建立的國際秩序及其背後的觀念秩序。

中國迎來了「世界史的中國時刻」嗎？中國歷史學者施展認為：「中國作為普遍帝國的歷史記憶，使得它天然地就是在世界歷史的層面上來思考問題，從而需要一種具有精神容量的觀念系統，才能承載中國的轉型。」

他雖然承認中國需要「憲制」，中國的「憲制」理想包括「中國的悠久歷史、澎湃的革命史以及人類現代政治文明的優秀成功」（此三者完全是矛盾的，正如新左派學者甘陽所說的「通三統」——融會貫通孔子傳統、毛澤東傳統和鄧小平傳統——在實踐上根本不可能），但這只是其虛晃一槍，其揣摩上意之後的真實想法是：「中國內部的困境，必須在全球秩序重構的框架下，通過中國的世界主義才能夠化解；中國的外部困境，也必須通過中國對自我意識的重新表達來獲得突破。」（註1）

將這段歐威爾（George Orwell）式的「新語」翻譯成大白話就是：中國必須統治世界，世界必須採納「只此一家、別無分號」的中國模式，中國要建立一個超過巴比倫也超過納粹德國和蘇聯的邪惡帝國，中國要成為聖經中張牙舞爪的「大紅龍」。

然而，近代以五百年來，從未有一個國家或民族能在觀念秩序偏差、核心價值缺席的情形之下，實現長久的崛起。納粹德國和軍國主義日本「國強民疲」的崛起曇花一現，共產極權、計劃經濟、全能政治的蘇俄也如泥足巨人般轟然倒下，比前三者更邪惡的共產黨中國有可能取美國而代之嗎？

中共喉舌《人民日報》宣稱：「新的國際秩序正在孕育，中國的實踐為解決人類共同問題提供了全新選擇。」對此，美國外交關係協會亞洲研究主任易明（Elizabeth Economy）反問道：「中國為了全球利益會調整自己的利益甚至服從他國利益嗎？面對緊迫的全球挑戰，中國有能力採取行動形成國際共識嗎？」

當代中國思想觀念的舞台上，中共官方意識形態（「新時代有中國特色的社會主義」）、老左派（毛派）、新左派、民主社會主義、自由主義、民族主義、民粹主義、新儒家等八種社會思潮彼此競逐，清教徒的觀念秩序（保守主義）卻尚未成為其中一種。（註2）

華語世界僅有劉曉波、劉軍寧、何清漣、王怡、劉仲敬、蘇小和、沈陽等寥寥無幾的知識人對保守主義形成了具有一定的中國處境化的、完整性的和產生公共影響力的論述。清教徒的觀念秩序在中國浮出水面，中國謙卑地以英美傳統為師，尚且「路漫漫其修遠兮」。

聖經舊約中，猶太人必須「出埃及」才能獲得新生，埃及的肉湯只能讓他們終生為奴、自願為奴；如今的中國人也必須「出中國」才能獲得新生——這裡的「中國」，包括地理中國、種族中國、政治中國和文化中國等各個層面。然後，引入清教徒的觀念秩序，讓基督新教在中國成為在美國已然形成的「公民宗教」。

在此基礎上，建立自由市場經濟、憲政體制、人權保障、個人主義的公民意識，進而去大一統、中央集權而創立鬆散的聯邦或邦聯，最終融入盎格魯圈、融入英美文明，在國際關係層面上成為與日本和印度一樣的、美國在印太地區的親密盟友，這才是中國的重生之路。如此，中土方能安然「出三峽」。

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這是我寫得最快樂也最痛苦的著作

二〇〇三年聖誕節前夕，我在北京一間擁擠狹窄的家庭教會受洗成為基督徒之後，便開始醞釀寫作這本討論宗教改革與現代轉型、文明更迭與觀念秩序對決的專著。

今天，即便是在英美文明的核心地帶，如牛津、劍橋、哈佛、耶魯，這樣的討論亦成為空谷回音。左派意識形態成為不言自明的「政治正確」，啓蒙運動被視為現代文明唯一的推動力。基督教思想不能在公共領域言說，基督教遁入私人生活領域而成為另類的「心理安慰」。這是西方危機的根源。

而在中國及華語文化圈，淺薄的左右之爭遠未進入基督教保守主義觀念秩序的層面。在華語中，「保守」仍被認為一個語帶貶義的概念。為保守主義正名，梳理出一部從宗教改革開始的、保守主義的世界近代史和中國近代史，似乎難於上青天。

但我願意知難而上。毫無疑問，這是我寫得最痛苦也最快樂的著作。

說痛苦，是因為在寫作過程中，我不斷發現自己知識結構的缺陷，思維方式的狹隘。保守主義者卓爾不群，保守主義的觀念秩序隱而不彰，尋覓前賢的過程如入茫茫森林找採摘松茸，需要超凡的體力和敏銳的嗅覺。

我一邊寫作，一邊讀書，調整自己的知識體系，吸納新的文化養分，同時還要去除體內的精神毒素，前半生在中國所受教育、所中毒素，誰又能倖免於難？如同關羽刮骨去毒，這是需要持續一輩子才能完成的工作。

我的其他著作，寫作時間極少有超過一年的，一般從歲首到年終總是能完成。母親生子是十月懷胎，我寫這本書卻耗了整整二十年。前十年在中國，後十年在美國，我個人的生活環境和形態都發生了劇烈的變化——包括我的身份認同，從中國獨立知識分子和人權作家，變成了法律（國籍）和價值認同意義上的美國人。

所以，這本書原有的單一的初衷——為中國尋求清教徒的觀念秩序，變成了雙重初衷——首要的目標是幫助美國捍衛賴以立國的清教徒的觀念秩序。經過多少個不眠之夜，又跟多少師友討論和求教，這本書稿改了一遍又一遍，它才像羅丹手中的雕塑一樣，一點點地從潔白的石頭中迸出來。

說快樂，是因為在寫作過程中，在敬拜與祈禱之間，在閱讀與思考之後，我不斷有被上帝照亮、與真理相遇的驚喜。我梳理的是一套觀念秩序，我尋覓的更是先知與聖徒的腳蹤——觀念秩序是抽象的，但捍衛、傳承、豐富觀念秩序的是一個個活生生的人。

他們是上帝寶貴的器皿，他們是上帝重用的僕人：馬丁・路德、約翰・喀爾文、約翰・諾克斯、喬納森・愛德華茲（Jonathan Edwards）；沉默者威廉（William the Silent）、林布蘭（Rembrandt van Rijn）、凱波爾（Abraham Kuyper）；克倫威爾（Oliver Cromwell）、約翰・彌爾頓（John Milton）、約翰・洛克（John Locke）、埃德蒙・伯克（Edmund Burke）、邱吉爾、柴契爾夫人；布拉福德（William Bradford）、約翰・亞當斯（John Adams）、亞歷山大・漢密爾頓（Alexander Hamilton）、隆納・雷根（Ronald Reagan）、唐納德・川普……我在寫作中，以他們為師，以他們為友，與他們對話，與他們同行，是何其快樂！

從某種意義上說，這本書是向《河殤》、《新教倫理與資本主義精神》和《前車可鑒》致敬。我的青春、信仰與思想，都深受這三本書的啓發與影響。

這本書可以說是「英美文明版的《河殤》」。還在上初中時，我與父母一起深夜在電視機前觀看電視政論片《河殤》，那麽熱血澎湃，那麽青春無瑕。《河殤》總撰稿人蘇曉康說：「我們不能改變自己皮膚的顔色，就像我們不能改變黃河的顔色一樣。然而，我們卻必須重建中國人的文化：心理結構。這將是一項極為艱巨複雜的文化—哲學的系統工程。」（註3）

《河殤》那一代人看到了海洋文明、蔚藍色文明才是中國的希望，但他們只是朦朦朧朧地呼籲中國向西方學習，還來不及細細甄別「此西方」與「彼西方」之不同。如今，作為後來者的我，如果說有能力沿著《河殤》的方向再往前走一步，那就是明確指出「清教徒的觀念秩序、英美文明才是西方的精髓」。

這本書可以說是「中國版的《新教倫理與資本主義精神》」。德國社會學家馬克斯・韋伯（Max Weber）在《新教倫理與資本主義精神》中總結說，喀爾文主義是歐美的社會變革及經濟體系發展的主要原因。

韋伯對比了儒教與基督的差異後指出，儒教的目標是取得並保存「一種文化的地位」並且以之作為手段來適應這個世界，強調教育、自我完善、禮貌、以及家庭倫理；相反，新教則以那些手段來創造一個「上帝的工具」，創造一個能夠服侍上帝的人，這種在精神上的差異便是導致資本主義在西方文明發展繁榮、卻遲遲沒有在中國出現的原因。

我在北大圖書館中閱讀這本書時，猶如在三伏天暢飲甘泉。韋伯提供的理論框架，仍然可以用來分析劇變中的當代中國。

這本書也是「喀爾文主義版的《前車可鑑》」。被譽為「知識分子宣教士」的法蘭西斯科・薛華（Francis August Schaeffer）以四十年時間研究西方思想史，指出西方文化衰落的根源，是人僭奪上帝的位置，要作宇宙的主宰，致使文化體系百病叢生、獨裁統治肆虐全球。要扭轉這種局面，必須擺脫現代人文主義意識形態的「存在方法論」，回歸聖經真理。

「基督教的價值在於人接受耶穌基督為救主，在上帝的啟示下生活。這樣才有道德、價值和意義，包括人的意義，而非統計學上的平均數字。基督教價值並不脫離理性，它使一切知識和生命統一。選擇這種價值其實即是個人以這種價值為基礎，又進而影響大眾。這樣的基督徒毋需佔大多數，就足以對社會產生巨大影響。」（註4）

然而，由於薛華本身的西人身份、問題意識及時代背景之限制，《前車之鑑》沒有深入討論宗教改革中的基本教義、神學及清教徒整全的觀念秩序，也沒有矚目於東方與西方的文明衝突及「新冷戰」背景之下中國能否實現「有十字架的崛起」、「以美國為師、與美國為友的崛起」。我將在本書中填補《前車之鑑》的這兩大缺陷，以史為鑒，更以史為燈。

聖經《羅馬書》中說：「黑夜已深，白晝將近，我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。」謹以此與所有在黑暗中尋求光明的朋友們共勉。

二〇二〇年四月十日

美國華盛頓郊區費郡綠園群櫻堂

註釋

註1：施展：《樞紐：3000年的中國》，（桂林）廣西師範大學出版社，2018年版，頁658-659。

註2：馬立誠：《當代中國八種社會思潮》，（北京）社會科學文獻出版社，2012年版，頁2-3。

註3：蘇曉康、王魯湘：《河殤》，（台北）金楓出版社、風雲時代出版社，1988年版，頁6。

註4：薛華：《前車可鑑：西方思想文化的興衰》，（香港）宣道出版社，1984年版，頁246-247。

書籍介紹

本文摘錄自《清教秩序五百年》（大光：第一卷），八旗出版

作者：余杰

大分流、大革命、大變局

從歐洲到新世界，再到華夏大陸，清教徒締造了現代世界的形成！

清教徒不只信仰虔誠，更富於創新與反抗，更善於組織社區、建立社會，

契約精神、法治社會及憲政國家，皆來自於清教徒追求自由的歷史！

不了解清教徒文化，就無法真正了解歷史的變化與文明秩序的核心價值！

★★華語世界第一部綜論清教徒歷史及英美保守主義思想的宏觀史著★★

★★深入分析西方基督教文明，如何影響近代世界歷史發展★★

Photo Credit: 八旗文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航