動詞字尾何時要加ed、何時加ing？一次搞懂英文分詞用法

要表達震驚用I’m shock哪裡錯了？複雜的英文分詞用法，VoiceTube一次幫你釐清。完美搞定分詞使用 -ed與 -ing的時機！

你知道I’m shock! 其實是錯誤的用法嗎？正確的說法是I’m shocked! 那麼I have shocking news.（我有令人震驚的消息）的動詞後面為什麼是加 -ing 呢？其實這些都是英文分詞的變化。在深入了解動詞什麼時候字尾要加ed、什麼時候加ing前，讓我們先來認識「分詞」吧！

分詞是從動詞演變而來、帶有動詞性質的形容詞，又可以分為「現在分詞」（動詞後加ing），及「過去分詞」（動詞後加ed）。現在分詞與過去分詞都可以做為形容詞，用以修飾名詞或代名詞，除了形容動作，也可以描述情緒，但依據使用的場景與想要表達的情境，會有不一樣的用法。

現在分詞

現在分詞表示「主動」的概念，也就是被修飾的名詞本身可以自行完成某個動作，或是能給予他人某種感受，句型為「動詞＋ing主動」表「令人…的」。

過去分詞

過去分詞代表「被動」概念，用來修飾「人」時，表示其受到他人或事物的影響，而感受到某種情緒，句型為「動詞＋ed被動」，表示「（人）因…感到…」。

只要掌握以上兩個原則，就不會再搞不清楚現在分詞與過去分詞使用的時機了。現在來看看幾個例句，就更能看出其中差異了：

I was shocked by the news.

我因這則新聞感到震驚。（以過去現在分詞描述我因這則新聞感受的情緒） The news was very shocking.

這則新聞非常令人震驚。（以現在分詞描述這則新聞給人的感受） I’m bored by this party; I’m heading home.

這場派對令我感到無聊，我要回家了。（以過去分詞描述我對派對的感受） This is such a boring party; I’m heading home.

這場派對好無聊，我要回家了。（以現在分詞描述派對給人的感受） I’m excited about my trip to New Zealand.

我對我的紐西蘭之旅感到興奮。（以過去分詞描述我對紐西蘭之旅的感受） My trip to New Zealand was very exciting.

我的紐西蘭之旅非常刺激。（以現在分詞描述紐西蘭之旅給人的感受）

英文常見分詞

英文對話裡，很常用分詞修飾名詞的性質、狀態或動作，除了可以讓對話內容更生動外，正確地使用它們表達特定情緒還能增添更多臨場感喔！

Positive Emotions（正面情緒） thrilling/thrilled 令人興奮的 / 感到興奮的 pleasing/pleased 令人愉悅的 / 感到愉悅的 amazing/amazed 令人驚艷的 / 感到驚艷的 surprising/surprised 令人驚喜的 / 感到驚喜的 interesting/interested 令人感到有趣的 / 感到有興趣的 satisfying/satisfied 令人滿意、滿足的 / 感到滿意、滿足的 amusing/amused 令人發笑的 / 被逗樂的 inspiring/inspired 令人受到啟發的 / 受到啟發的 Negative Emotions（負面情緒） annoying/annoyed 惱人的 / 感到生氣的 concerning/concerned 令人擔憂的 / 感到擔心的 confusing/confused 令人困惑的 / 感到困惑的 frightening/frightened 令人害怕的 / 感到害怕的 exhausting/exhausted 令人疲憊的 / 感到疲憊的 depressing/depressed 令人沮喪的 / 感到沮喪、憂鬱的 embarrassing/embarrassed 令人尷尬、困窘的 / 感到尷尬、困窘的 troubling/troubled 令人煩惱的 / 感到憂慮的、神經質的

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航