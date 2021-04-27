動詞字尾何時要加ed、何時加ing？一次搞懂英文分詞用法
我們想讓你知道的是
在深入了解動詞什麼時候加ed、什麼時候加ing前，讓我們先來認識「分詞」。
要表達震驚用I’m shock哪裡錯了？複雜的英文分詞用法，VoiceTube一次幫你釐清。完美搞定分詞使用 -ed與 -ing的時機！
你知道I’m shock! 其實是錯誤的用法嗎？正確的說法是I’m shocked! 那麼I have shocking news.（我有令人震驚的消息）的動詞後面為什麼是加 -ing 呢？其實這些都是英文分詞的變化。在深入了解動詞什麼時候字尾要加ed、什麼時候加ing前，讓我們先來認識「分詞」吧！
分詞是從動詞演變而來、帶有動詞性質的形容詞，又可以分為「現在分詞」（動詞後加ing），及「過去分詞」（動詞後加ed）。現在分詞與過去分詞都可以做為形容詞，用以修飾名詞或代名詞，除了形容動作，也可以描述情緒，但依據使用的場景與想要表達的情境，會有不一樣的用法。
現在分詞
現在分詞表示「主動」的概念，也就是被修飾的名詞本身可以自行完成某個動作，或是能給予他人某種感受，句型為「動詞＋ing主動」表「令人…的」。
過去分詞
過去分詞代表「被動」概念，用來修飾「人」時，表示其受到他人或事物的影響，而感受到某種情緒，句型為「動詞＋ed被動」，表示「（人）因…感到…」。
只要掌握以上兩個原則，就不會再搞不清楚現在分詞與過去分詞使用的時機了。現在來看看幾個例句，就更能看出其中差異了：
I was shocked by the news.
我因這則新聞感到震驚。（以過去現在分詞描述我因這則新聞感受的情緒）
The news was very shocking.
這則新聞非常令人震驚。（以現在分詞描述這則新聞給人的感受）
I’m bored by this party; I’m heading home.
這場派對令我感到無聊，我要回家了。（以過去分詞描述我對派對的感受）
This is such a boring party; I’m heading home.
這場派對好無聊，我要回家了。（以現在分詞描述派對給人的感受）
I’m excited about my trip to New Zealand.
我對我的紐西蘭之旅感到興奮。（以過去分詞描述我對紐西蘭之旅的感受）
My trip to New Zealand was very exciting.
我的紐西蘭之旅非常刺激。（以現在分詞描述紐西蘭之旅給人的感受）
英文常見分詞
英文對話裡，很常用分詞修飾名詞的性質、狀態或動作，除了可以讓對話內容更生動外，正確地使用它們表達特定情緒還能增添更多臨場感喔！
|Positive Emotions（正面情緒）
|thrilling/thrilled
|令人興奮的 / 感到興奮的
|pleasing/pleased
|令人愉悅的 / 感到愉悅的
|amazing/amazed
|令人驚艷的 / 感到驚艷的
|surprising/surprised
|令人驚喜的 / 感到驚喜的
|interesting/interested
|令人感到有趣的 / 感到有興趣的
|satisfying/satisfied
|令人滿意、滿足的 / 感到滿意、滿足的
|amusing/amused
|令人發笑的 / 被逗樂的
|inspiring/inspired
|令人受到啟發的 / 受到啟發的
|Negative Emotions（負面情緒）
|annoying/annoyed
|惱人的 / 感到生氣的
|concerning/concerned
|令人擔憂的 / 感到擔心的
|confusing/confused
|令人困惑的 / 感到困惑的
|frightening/frightened
|令人害怕的 / 感到害怕的
|exhausting/exhausted
|令人疲憊的 / 感到疲憊的
|depressing/depressed
|令人沮喪的 / 感到沮喪、憂鬱的
|embarrassing/embarrassed
|令人尷尬、困窘的 / 感到尷尬、困窘的
|troubling/troubled
|令人煩惱的 / 感到憂慮的、神經質的
延伸閱讀
- 一次搞懂三個易混淆字詞：adapt、adept、adopt差別在哪？
- 差一個s大不同，besides和beside使用上該如何區隔？
- gonna、gotta、wanna，這三個英文縮讀字分別是什麼意思？
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航