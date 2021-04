動詞字尾何時要加ed、何時加ing？一次搞懂英文分詞用法

要表達震驚用I’m shock哪裡錯了?複雜的英文分詞用法,VoiceTube一次幫你釐清。完美搞定分詞使用 -ed與 -ing的時機!

你知道I’m shock! 其實是錯誤的用法嗎?正確的說法是I’m shocked! 那麼I have shocking news.(我有令人震驚的消息)的動詞後面為什麼是加 -ing 呢?其實這些都是英文分詞的變化。在深入了解動詞什麼時候字尾要加ed、什麼時候加ing前,讓我們先來認識「分詞」吧!

分詞是從動詞演變而來、帶有動詞性質的形容詞,又可以分為「現在分詞」(動詞後加ing),及「過去分詞」(動詞後加ed)。現在分詞與過去分詞都可以做為形容詞,用以修飾名詞或代名詞,除了形容動作,也可以描述情緒,但依據使用的場景與想要表達的情境,會有不一樣的用法。

現在分詞表示「主動」的概念,也就是被修飾的名詞本身可以自行完成某個動作,或是能給予他人某種感受,句型為「動詞+ing主動」表「令人…的」。

過去分詞代表「被動」概念,用來修飾「人」時,表示其受到他人或事物的影響,而感受到某種情緒,句型為「動詞+ed被動」,表示「(人)因…感到…」。

只要掌握以上兩個原則,就不會再搞不清楚現在分詞與過去分詞使用的時機了。現在來看看幾個例句,就更能看出其中差異了:

I was shocked by the news.

我因這則新聞感到震驚。(以過去現在分詞描述我因這則新聞感受的情緒)

The news was very shocking.

這則新聞非常令人震驚。(以現在分詞描述這則新聞給人的感受)

I’m bored by this party; I’m heading home.

這場派對令我感到無聊,我要回家了。(以過去分詞描述我對派對的感受)

This is such a boring party; I’m heading home.

這場派對好無聊,我要回家了。(以現在分詞描述派對給人的感受)

I’m excited about my trip to New Zealand.

我對我的紐西蘭之旅感到興奮。(以過去分詞描述我對紐西蘭之旅的感受)

My trip to New Zealand was very exciting.

我的紐西蘭之旅非常刺激。(以現在分詞描述紐西蘭之旅給人的感受)