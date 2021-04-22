新黨如何從一個自由主義政黨，搖身一變成為極右翼大中華主義政黨？

文：曾經支持新黨的選民

最近新黨內部又引爆內鬥，原因是新黨榮譽主席郁慕明先生抱怨現任黨主席吳成典先生「不夠統」，還「接納反共分子及台獨人士」李慶元重回新黨。郁慕明在4月12日率領王炳忠、林明正、蘇恆與楊世光等全委會委員召開記者會砲轟黨中央，雖然最後沒有公開退黨，但卻退回了榮譽主席職務，表明他們「理念派」與以吳成典為代表的「選舉派」就此分道揚鑣。

筆者與王炳忠算是認識超過10年以上，小學時代開始就跟著家人一起參加新黨的造勢活動，唱過《大地一聲雷》。雖然自2011年以來，我已經因為新黨立場越來越偏向中共的關係而與該黨保持距離，但還是可以過來人的身份在這裡提出一些個人的觀察。為什麼一個曾經形象清新，致力於捍衛中華民國與打擊黑金的政黨，會淪落到今天這樣的下場？

其實這與郁慕明2002年成為「萬年黨主席」以來的歷史，有密切的關係。關於郁慕明是什麼樣的人，過去關鍵評論網有兩篇文章《郁慕明現身過去整肅對象的追思會，是一種對北京中央的交心》以及《保釣運動50周年：為什麼現在台灣的保釣人士，比香港人更熱愛中共？》寫得滿好的。不過提到新黨今天的泡沫化，恐怕沒有人該比郁慕明負上更大的責任。

不要看當今新黨是一個黨員不足1000人，只剩下潘懷宗、李慶元與侯漢廷三位台北市議員公職的小黨。新黨全盛時期在立法院裡擁有21個席位，還有高達六萬名的黨員，是台灣排名僅次於國民黨與民進黨的第三大黨。其表現就連今天柯文哲領導的台灣民眾黨，看了恐怕也是望塵莫及。正是因為新黨曾經如此成功，郁慕明等所謂「理念派」更是罪孽深重。

到底什麼是「理念派」？什麼是「選舉派」？新黨又是怎麼樣在「郁慕明集團」帶領下走上沒落？新黨又是如何從一個集合左右兩派精英的自由主義政黨，搖身一變成為極右翼大中華主義政黨，立場從本來的捍衛中華民國搖身一變成為支持「一國兩制台灣方案」，甚至到了最後公開擁抱武力統一，並徹底遭到台灣人民唾棄？就讓筆者在這裡向各位娓娓道來。

從保釣右派到革新保台派

早年的新黨，包括郁慕明本人在內都是70年代保釣運動的參與者，而且還是在海外與左派份子對抗，積極捍衛中華民國體制的右派保釣人士。保釣右派人士包括有外省第二代也有光復後出生的本省人，多數來自軍公教家庭的他們未必都在威權時代享有大富大貴的生活，不過他們都是在政府的照顧下長大，因此對中國國民黨有相當程度的死忠。

只是經歷了民權運動、反戰運動還有保釣運動的洗禮，保釣右派人士也不得不承認戒嚴體制下的台灣存在許多結構性的問題。他們與左派還有獨派的最大差別，只是在於他們不認為台灣的改革需要在推翻中華民國體制的條件下才能進行。相反的，他們多認為只要把「萬年立委」或者「萬年國大」等不合理的制度改革掉，中華民國在台灣還是可以發光發熱。

於是保釣右派變成了「革新保台」派，希望能在維持中華民國政府體制的前提下推動台灣的民主化。「革新保台派」認為台灣既然失去了聯合國席位與美國的外交承認，想要繼續存在的正當性取決於中華民國能否提供給全體中國人一個比中華人民共和國更合適的政治制度。所以在推動台灣民主轉型方面，「革新保台」派發揮的作用絲毫不下於黨外人士。

「革新保台派」因為捍衛中華民國，主張台灣與大陸的「主權連結」，於是在解嚴後又成為了反台獨的先鋒。然後「革新保台派」內部又因為對主張「本土化」，甚至「去中國化」的首任國民黨本省籍黨主席李登輝存在看法上的差異而爆發分裂。以趙少康、郁慕明、王建煊、李慶華、李勝峰、周荃還有陳葵淼為代表的新國民黨連線「少壯派」宣佈脫離國民黨，成為新黨的創黨黨員。

新黨的歷史，可以追溯到70年代的「革新保台派」，他們與馬英九、胡志強以及關中等黨內「革新保台派」的差異，恐怕就只是在於對李登輝的態度不同。不過他們卻絕非一般人所認為的那樣，是國民黨內的「保守派」或者「保皇派」。因為趙少康就在經國先生去世後，一度跳出來反對黨內保守派把蔣夫人宋美齡迎回台灣繼續領導國家，顯見新黨在本質上是樂見「蔣家王朝」走入歷史的。

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延續自黨外運動的兩岸和解思維

還有另外一個主張可以彰顯新黨與老國民黨的差異，就是新黨是台灣歷史上第一個公開跳出來提倡兩岸和解的政黨。追求兩岸和解確實是今日國民黨的一大政策主張，但是在蔣中正與蔣經國執政的時代，國民黨的主張卻是中國必須統一在三民主義與中華民國的體系之下，並採取漢賊不兩立的政策，完全把中華人民共和國視為叛亂團體看待。

反倒是黨外人士裡面，除了台獨的主張者外，也還有許多是支持兩岸對等協商統一的自由主義者，甚至於主張中華人民共和國統一台灣的「紅色統派」。在新國民黨聯線的少壯派們因討厭李登輝而離開國民黨後，這些反對台獨的老黨外同樣因為在民進黨裡面找不到認同，與民進黨分道揚鑣成立了勞動黨、工黨以及中華社會民主黨等統派政黨。

反對台獨與反對李登輝的共同信念，讓立場偏右的新黨和極左派的勞動黨結成同盟。隨後由朱高正創立，致力於推動中國走向邦聯主義的中華社會民主黨併入新黨，讓新黨的傳統「三民主義統一中國」色彩大幅降低，轉而主張兩岸統一在一個由雙方協商共同建立的「新中國」之下，既非中華民國也非中華人民共和國。

當然在這個「新中國」協商成立以前，新黨還是以「捍衛中華民國」為首要宗旨，而且90年代多數的新黨黨員仍相信中華民國有制度上的優勢。就算沒有辦法以中華民國體制推翻大陸，也還是有足夠的籌碼與中共展開對等談判。所以新黨多數仍主張台灣有自己的主體性，不該被中華人民共和國併吞，並且絕對反對中共武力統一台灣。

然而這樣的主張，即便是在「中國認同」還十分強烈的90年代，都已經沒有辦法為台灣人所接受。尤其2000年總統大選，新黨推出主張「一國兩制」的李敖代表自己參選總統，然後又在台灣完成第一次政黨輪替後，迫不及待訪問大陸，與中國共產黨展開政治協商，提出所謂「一國三制」的構想，走上了「急統」道路，從而輸掉了2001年的立法委員選舉。

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曾經也是「選舉派」的郁慕明

新黨在2001年的選舉中因為「急統」色彩大敗，本來11席的立委席次輸到只剩下一席，唯一的成就是李炷烽贏得金門縣長大位。這是自1993年8月創黨以來，新黨唯一經由選舉贏得的地方首長職務。而新黨唯一贏得的立委席次，同樣也發生在金門，當選金門縣立委的不是別人，正是當今的新黨主席吳成典。這場看似讓新黨泡沫化的選舉，其實是吳成典崛起的開始。

與吳成典共同崛起的，是他的前任主席郁慕明。新黨失敗後，由洛杉磯僑選立委營志宏接替謝啟大出任全委會的臨時召集人。2002年1月，郁慕明正式成為新黨召集人，他的首要任務是重振新黨，而重振新黨的關鍵就是贏得選舉，所以郁慕明一度也是他今天所看不起的「選舉派」。如果要贏得選舉，首先新黨就必須要洗刷掉「急統」色彩。

當年泛藍選民們最擔心的，毫無疑問是民進黨將因國民黨、親民黨與新黨的不團結而走上「萬年執政」之路，然後中華民國將因民進黨搞台獨而被消滅，郁慕明刻意強調新黨扮演的角色是團結泛藍陣營的「北極星」和「小齒輪」。新黨在郁慕明的帶領下，靠著重新高舉「捍衛中華民國」大旗贏得2002年12月7日的台北市議員選舉，共選上了5名市議員。

令筆者印象最深刻的，是在總統府秘書長陳師孟發表「國旗不等同中華民國」的言論後，新黨創作了一首動人的愛國歌曲《中華民國我愛你》，旋律十分類似美國鄉村歌手Lee Greenwood在九一一事件時高唱的《天佑美利堅》（God Bless USA），讓當時還在加州讀書的筆者感動不已。泛藍的中華民國意識被重新挑動起來，郁慕明也成為新黨當之無愧的領袖。

他利用這個機會，給新黨進行體制改革，把新黨由原本只設召集人，不設黨主席的柔性政黨改造成有黨主席的剛性政黨，並且順利成章的連任八屆黨主席。郁慕明考慮到小黨在難以在立委選舉中與大黨競爭，索性開始向國民黨推薦新黨籍的人才代表國民黨參選。這個聰明的佈局，一來讓更多有新黨背景的人重回立法院，二來又鞏固新黨團結泛藍的「小齒輪」形象，走出了2001年的敗選陰霾。

從三民主義到兩個半民主義

不過隨著馬英九贏得2008年總統大選，郁慕明在藍綠之間還有泛藍三黨內部操縱的空間就越來越小。一是泛藍選民不再擔心中華民國有被民進黨消滅的危機，於是也就不再有新黨出面團結國民黨與親民黨的必要了。如今新黨成為了國民黨與親民黨在選戰中的敵人，而新黨又是三黨裡面規模最小的，絲毫不具備在選戰中與兩黨競爭的能力。

而且馬英九的國民黨，又與連戰時的國民黨不一樣，能仰賴海基會對海協會或者陸委會對國台辦模式與對岸展開制度性協商，沒有依靠新黨當中間傳話人的必要。新黨選不贏國民黨、民進黨、親民黨以及台灣團結聯盟，也沒有辦法擔任馬政府與中共政權的橋樑，只能夠放棄過往的「選舉」路線，重新擁抱兩岸統一的「理論」價值。

郁慕明的父親郁元英，本來就是在上海經營藥鋪的商人，歷經大清帝國、北洋政府、國民政府還有汪精衛政權的統治地位都屹立不搖。他會來到台灣的原因並不是因為父親反共或者效忠中華民國政府，而是因為父親臨時把他帶到台灣參展，結果內戰卻突然走向白熱化，導致兩父子無法返鄉，只好留在復興基地。

兩岸開放後，中國大陸剛好又是以江澤民為首的「上海幫」掌權，而郁慕明在90年代就回到過上海，並與江澤民建立了密切的聯絡管道。這也是為什麼2005年連戰訪問大陸時，郁慕明能從中穿針引線的原因。馬英九上台後，師承江澤民的胡錦濤與溫家寶為了感謝郁慕明「反台獨」的貢獻，也允許由他掛名董事長的「國際脈絡股份有限公司」負責向大陸推廣長壽菸。

自此開始，新黨確實不再是「選舉派」，並開始以推廣海峽兩岸統一的「理念派」自居。記得筆者有一次參加新黨聚會，郁慕明公然表示自己不再支持三民主義統一中國，而是改主張二個半民主義統一中國，因為他不覺得民權主義適合中國。中國人只需要民族主義與民生主義，民權主義只要留下一半就好。這個主張，讓筆者不再像過去一般崇拜郁慕明，覺得他是在為中共一黨專制背書。

Photo Credit: AP / 達志影像 2005年郁慕明在北京擁抱中共政協主席賈慶林

真的是「理念派」嗎？

既然不再是「選舉派」，那麼新黨是否真的是「理念派」？如果這個「理念」是指靠大陸市場發大財，或者是以新黨知名經營郁家的生意，那或許還真的是「理念派」。而在王炳忠等人入黨以前，新黨本來就已經有頗具規模的青年軍，且青年軍的成員們都期待能在選舉中為統派贏得國會或者地方議會的席次。不料他們還來不及實現抱負，就通通被王炳忠等人給取代掉了。

今天其實會想筆者當年差點被捲入的新黨青年軍鬥爭，筆者感覺有更多的可能性是郁慕明在利用王炳忠清除掉「不聽話」的青年軍，確保新黨能成功轉型為郁家的私人產業。所有的一切，都是為了確保郁慕明家族在兩岸之間的生意往來能一帆風順。畢竟只要是打著「統派」的旗號，就能在大陸贏得民族主義的道德正當性，所有貪贓妄法的行為都能一手遮天。

王炳忠本人也有選舉的抱負，不過他的個人表現慾卻更加強烈，從而能與郁慕明一拍即合，共同打造新黨的新形象和新論述。結果新黨不是只回到2001年以前的大中華路線，還更徹底淪喪成為中共在台灣的代理人、急先鋒。反正基本上就是北京要新黨往東，新黨絕對不會往西。反正只要替中共講話，人民幣就會源源不斷的從對岸滾過來，有「愛國財」可以發，誰又需要去跑選舉呢？

蔡英文政府重新上台執政後，將王炳忠、林明正與侯漢廷三人收押審訊，更是讓他們在大陸同胞心中坐實了「反台獨英雄」的民族主義者形象。靠著這樣的形象，王炳忠向大陸人瘋狂販售他「祖國必須統一，也必將統一」的黑色T-shirt。根據筆者大陸友人的回報，他那一件T-shirt賣400新台幣一件，如今已經賣出6000件，共累積240萬的營業額，可見愛國在大陸真的是一筆好生意。

反正只要有一個台灣人願意說自己是中國人，在大陸就會引發小粉紅的龐大商機，讓這些靠著販賣愛國主義大旗的所謂「理念派」獲得訂單。其實套一句《神鬼奇航》反派，東印度公司貝克特勳爵（Lord Cutler Becket）的說法，這一切就是生意（Business）而已。如果連在台灣的我們都注意到了，習近平等最大的「苦主」會不知道嗎？

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得罪深藍選民的郁慕明

所以自川普打起貿易戰開始，中共便在習近平領導下逐漸拉高兩岸交流的門檻，以約束台灣政治人物到大陸發展事業第二春的行為。尤其透過2019年「一國兩制台灣模式」的發表，習近平明確要求台灣的統派必須在中華民國與中華人民共和國之間做出選擇，才有繼續與大陸往來的資格，而不是像過去那樣靠一句模糊的「中國」就把迷糊仗打過去。

可見對於深藍政客在台灣高呼「捍衛中華民國」，到了大陸又主張「兩岸早日統一」的行為，北京方面不是沒有掌握。只是郁慕明等人的行為，似乎大出北京當局的意料之外，為了大陸的市場不惜全面退出台灣，公開發言支持「一國兩制台灣模式」。郁慕明甚至在出席陳明忠的喪禮時，公然為自己過去當反共職業學生的行為懺悔，希望能進一步向對岸交心。

只是他沒想到這種把自己，把台灣還有把中華民國的尊嚴徹底踩在腳上踐踏的行為，不只引起台灣人的厭惡，就連中共也沒有比較看得起他。許多遭到郁慕明排擠的老新黨人，更是為此感到憤怒無比，認為新黨的招牌被郁慕明徹底砸掉了。這自然給了吳成典等人機會，讓他在2020年2月21日成為黨主席後，開始驅逐與邊緣化郁慕明人馬。

郁慕明本來可能認為，他多年來靠著從大陸賺來的財富供養新黨，能讓自己永遠在新黨黨部裡當皇帝。就算有一天必須要換人做了，自己也還是能當太上皇。不過郁慕明早已惹了眾怒，尤其是他在2018年縣市長選舉中，順應中共方面的旨意提出「不排除支持柯文哲」的選項後，在深藍支持者的心目中形象更是徹底崩盤。

或許郁慕明能夠把自己賣到連形象都不要，可台灣的深藍支持者還是認為自己有一點主體性的。就算中共願意支持柯文哲，他們仍認為柯文哲是深綠台獨出身，新黨黨主席倒貼上去顯然超過了深藍支持者所能容忍的底線。於是郁慕明一交出權力，吳成典便能馬上爭取到厭惡郁慕明集團的黨員和支持者，重新建立新黨的路線。

Photo Credit: 中央社

郁慕明為何如此氣急敗壞？

終究這個黨主席還是當了18年，結果位置交了出去還遇到吳成典率領的「顏色革命」，讓郁慕明成為了失去一切權力與光采的80歲孤獨老頭，肯定讓他感到空虛、寂寞、覺得冷。更重要的是，中共與台灣的任何人士交往都非常看頭銜。中共是一黨專制的國家，所以交流時對台灣的黨政人士特別看重。郁慕明過去能在大陸通行無阻，靠的也是他黨主席的地位。

如果他恢復尋常百姓地位，在中國大陸的影響力會立即跌到谷底，過去所有的特權都會消失殆盡，筆者認為這是他氣急敗壞的原因。或許是太不想失去過去擁有的一切，郁慕明唯一能做的還是繼續高舉「民族主義」大旗。失去了新黨又失去了對岸的青睞，他唯一能販賣愛國主義的對象就剩下大陸無知的小粉紅族群了。

這也是為什麼郁慕明、王炳忠以及楊世光等人的言論越來越激烈的因素。當下習近平還尚未對「和平統一」放棄希望，他們就開始積極的主張武力統一。楊世光還給了「解放軍飛彈飛來，那掉下來不是飛彈，而是傳世傳家的寶貝…所以解放軍飛彈往哪邊飛你就要往哪邊集中」的無恥建議，等於是完全砍斷了自己在台灣發展的任何可能性。

歷史上有很多被迫與佔領軍合作的統治者，包括二戰期間法國的貝當與中國的汪精衛，如果能在與敵人合作的同時堅持主體性，並將本國的傷害盡可能降至最低，都還能得到國人的諒解。而如今的郁慕明集團，顯然是已經半點自己身為台灣人或者中華民國國民的主體性和尊嚴都拋棄了，他們的表現更像是法國那些積極歡迎德國佔領自己祖國的納粹份子，根本沒有任何值得同情之處。

身為曾經的新黨黨員，看到吳成典等人從郁慕明手中奪回新黨，其實還是相當欣慰的。雖然新黨現在的理念，仍是在不反共的情況下推動和平統一，可至少他們還是主張和平統一，而且在追求和平統一的過程中沒有完全失掉自己的主體性，這就還在可以接受的範圍之內。至於郁慕明集團，相信他們終有一天會遭到兩岸有識之士的共同抵制。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航