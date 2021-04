「Everyone is under my thumb.」主管表達自己掌控團隊的三個片語

Peter是銷售部經理,平時須管理一群業務悍將,老闆問他會不會管不動部屬?「Everyone is under my thumb.」Peter用短短一句話展現領導霸氣。身為主管,若要表達自己掌控了團隊,以下三個片語都很適用:

Under sb’s thumb 在某人的支配下

thumb是「大姆指」,「在某人的大姆指下」其實就是受到某人的支配、聽從某人的指揮。

Don’t worry about my people. All of them are under my thumb and will do whatever I tell them. 別擔心我的人,他們全都在我的支配下,聽從我的指揮。

Thumb也可以當動詞,意思是「用拇指翻動」,例如:

These books were badly thumbed. 這些書都給翻爛了。

加上down,thumb down,意思是「否定、排斥」,可以想見就是把大姆指往下指:

He tends to thumb down all my best ideas. 他總是把我最好的主意都全部否定掉。

In sb’s pocket 在掌控中

Pocket是「口袋」,如果能把一個人裝進自己的口袋裡,相當於「制伏、掌控」了此人。

The contractors are in my pocket; there won’t be any problems. 承包商都在我的掌控之中,不會出問題。

Pocket也有動詞用法,指「侵佔公款」:

He was jailed for pocketing public funds. 他因侵吞公款進了牢房。

或者當「忍受」:

I can no longer pocket her insults. 我再也無法忍受她的侮辱了。

Breathe down sb’s neck 緊迫盯人

在某人的脖子後呼吸,可以指在對方身邊「緊盯動作」,或者在他處「密切的追蹤狀況」。

This can’t be messed up. Therefore, I am breathing down his neck. 不能搞砸這件事,因此我正緊盯著他。

Neck除了脖子,也可以引申為「厚臉皮」:

That fellow’s got neck enough for anything. 那傢伙厚顏無恥,什麼都幹得出來。

片語get it in the neck意思是「受到嚴厲的懲罰」:

He got it in the neck for being late. 他因為遲到被狠罵了一頓。

