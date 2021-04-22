除了《藥命交錯》之外，還有哪些小人物對抗強權的改編電影？

一行「改編自真實事件」的字樣烙印在銀幕上，往往是一種當頭棒喝的提點，它不僅代表了相當的可信度，還暗示觀眾，你將看到的一切並非遙不可及、事不關己。

創作者藉由影像的強大力量，將真實事件搬演上屏幕，運用戲劇還原或強化張力，焊接了觀者與鏡頭內的世界，並供給情懷、觀點和警示。另一方面，無懼強權、為自身價值觀挺身走入前線的人物，是觀眾所愛，對上鯨魚的蝦米，成為黑盒子中每雙眼睛投射的方向。

在第93屆奧斯卡最佳影片入圍之列，就有艾倫索金（Aaron Sorkin）的《芝加哥七人案：驚世審判》，編導極力營造時代氛圍，並細膩調度片中眾多人物故事線，手筆繁複，成功呈現政治審判下的各方心思，亦不乏詼諧潤滑，點綴攻防緊促的法庭戲，令人莞爾；至於恰卡金（Shaka King）的《猶大與黑色彌賽亞》則採臥底身份為切入點，將觀眾丟進爭議人物立場擺盪的心緒，導演對每一角色的關懷，讓我動容。而以上，也不過都是距今不遠的1960年代而已。

除了劇情片，揭露二戰之後歐洲最嚴重種族滅絕事件的《阿依達的救援行動》，代表波士尼亞與赫塞哥維納聯邦搶攻奧斯卡最佳國際電影；直搗羅馬尼亞國家政治與醫療體系惡垢的《一場大火之後》，一舉提名最佳國際影片、最佳紀錄片兩項大獎，亦都是力道萬鈞的扣人心弦之作。談到紀錄片，也想提及本屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）專闢的「敬！香港／CHINA獨立紀錄片」單元，從策展用電影撐香港、記中國，亦引起深刻迴響。

至於近期院線呢？《環保少女：格蕾塔》紀錄了連續三年提名諾貝爾和平獎的氣候行動家格蕾塔童貝里（Greta Thunberg）；強尼戴普（Johnny Depp）監製並主演的《惡水真相》，將日本最惡名昭彰的環境公害事件譜為影像；更不用說陣容豪華的《藥命交錯》，引爆了潛伏全球的致命危機。

本篇文章將從新片《藥命交錯》出發，連帶探討近年幾部真實事件改編、為正義不畏強權的佳作。有些故事，不能忘記、也別害怕想起來。

《藥命交錯》（Crisis）

電影海報上「藥到命除」的宣傳文案，像是句玩笑話，研發藥物是為了除病，怎會是除命？正因如此，當觀眾潛身真相，才感到如此駭目驚心。

據悉，美國平均每天有近150人因服用「成癮性藥物」過量而死亡，鴉片類處方藥物濫用更造成每年約785億美金的經濟負擔，成為新型態的毒品危機。本片敘事結構建立在三位主要人物故事線，從各自發展、到交錯論述，也藉此為作品打造出力度漸強的演奏層次，雖不是嶄新手法，但掌握地游刃有餘，有效推進角色們「不可能的任務」的劇情流線。

電影集結眾多台灣影迷的熟悉面孔，奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）飾演的大學教授，在藥物研究過程中，意外發現號稱不會上癮的新型止痛藥，只是隱身在用藥時間尚未拉長的假象，面對上下交相賊300億台幣的龐大利益，展現出吹哨者在沈默螺旋之下的兩難。

「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）的支線，則拉出醫療結構局外人的介入，這位剛戒掉毒癮的母親，痛憤於兒子因無辜捲入毒品走私而慘遭殺害的悲劇，展開自己能力所及的報復旅程。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

近來被好萊塢放生的艾米漢默（Armie Hammer），飾演的美國緝毒局警探一角則是警力代表，其鋌而走險在販毒組織中的臥底情節，是觀影時腎上腺素來源擔當。篇幅零星的親妹毒癮編排，可看出編導的另種心思，哥哥以緝毒為志業、妹妹因毒品而淪陷，同一屋簷的手足如何彼此牴觸？能否和解？是醫學危機毒伸平凡家庭的有力例證，無孔不入。

其實，無論是因職業道德、摯愛與失去，還是工作使命，「藥物」才是《藥命交錯》真正的主角，它是治療與成癮的雙面刃，也是結構內外、上下均被侵蝕的符碼，在這個沒有超級英雄的世界裡，公開的秘密繼續上演。

《壞教育》（Bad Education）

2020年在台灣上映的《壞教育》，是編劇麥克馬克斯基（Mike Makowsky）依據自己高中時期真實經歷創作的故事，將十年前震驚全美的羅斯林高中醜聞搬上大銀幕，更曾被列進2016年的好萊塢劇本黑名單。

劇情講述在教育界享負盛名的法蘭克塔松，是一名對教育充滿熱忱、魅力十足的學區負責人，在他和同事潘葛拉肯的帶領之下，紐約羅斯林學區升學率在全美排名第四，飆升的大學錄取率帶動周邊房價與社區發展，而他們的野心不僅於此。直到某天，羅斯林高中的學生瑞秋在撰寫學校建案的校刊報導時，無意間發現了校內帳目的各種謬誤，在她的調查之下，法蘭克的真實面目與攸關數百萬美元的校園弊案逐漸水落石出。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

導演柯瑞芬利（Cory Finley）2017年的長片執導處女作《良種動物》曾獲獨立精神獎最佳首部劇本獎提名，精緻穩健的畫面結構，與恰到好處的推進節奏，在觀眾心癢之餘，時時餵出可以前往下一關卡的趣妙線索，展現屬於創作者既通俗又獨特的氣質。而這樣的調度掌握被移植、改良至《壞教育》，呈現出沒被戲劇張力犧牲的品味標準，甚至更為高竿。

針對休傑克曼（Hugh Jackman）的演技水準，在此不多贅述，我對此角色的血肉形塑，更具興趣。教育家法蘭克塔松絕非善惡二元論之下的產物，從欲利用體制翻轉體制，到最後被體制淘洗，英雄與反派的雙生於焉而成，電影不為情緒出口而生，反倒要觀眾探見，縱身沉淪的優雅弧度，是在怎樣的畫布下被成全。

至於《壞教育》片中兩處「漏水」符號，直指教育體制的腐壞大洞，非在一夕之間、也非一人股掌之上，潛駐在陰暗之處的污水，是滲透結構各處的存在。而從抓漏開始，電影「俯衝」（nosedive）而下的離心力，給我《黑鏡》第三季《急轉直下》一集的暢快感，一方面給足觀眾得償所願的表淺願想，另一方面喻示了「壞」教育漩渦的驚人力量，不容小覷，作品把警示作用隱藏在觀影節奏的感受，巧思獨具。

《李察朱威爾事件》（Richard Jewell）

說到改編真實人物的老將，克林伊斯威特（Clint Eastwood）肯定榜上有名。其執導的第38部長片《李察朱威爾事件》於去年上映，取材自1996年亞特蘭大夏季奧運炸彈爆炸案；並改編自記者瑪莉布倫納（Marie Brenner）1997年於《浮華世界》發表的文章：《美國噩夢：李察朱威爾的哀歌》，以及肯特亞歷山大（Kent Alexander）和凱文薩爾文（Kevin Salwen）2019年的合著書籍。

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故事主角李察朱威爾，是一位從小立志當警察的保安人員，在亞特蘭大的奧林匹克百年公園值勤時，第一個發現可疑背包並協力與警員疏散人群，一夜之間，平凡保全被奉上神壇，國民英雄就此誕生。短暫風光後，嫌疑竟隨之而來，聯邦調查局武斷套上可疑罪名、媒體聞腥而來的窮追猛打，快速逆轉了輿論，這位救世主竟轉眼成了全民公敵。

中年不得志的白人男子、長年與母親同住，對於執法與正義有著深厚的執著，又積極於證明自身價值，這些符合所謂「獨立炸彈客」的刻板特徵，在電影中被具象體現。丟下警方對李察朱威爾的成見枷鎖後，編導不著痕跡地將母子之間的情感連結舒展開來，靜默打臉先入為主的愚見。

獵巫哀歌跳脫鏡頭之外，在現代社會似乎只有愈演愈烈的現象，類似的「取消文化」就有異曲同工之悲哀，透過網路、社交媒體發起的抵制行為，門檻極低、無遠弗屆，藉由「取消」使人物受到懲罰。另外，同溫層逐漸增厚之下的副作用，造成彼此的不願理解，執意惡向攻訐、一味否定，這般似是李察朱威爾的噩夢輓歌，也已是無盡的迴圈。

《重磅腥聞》（Bombshell）

電視台內，權力結構下的有毒厭女文化，虛構（少部分改編）者有Apple TV+的開台劇《晨間直播秀》；改編自真實事件者有電影《重磅腥聞》，將美國保守派媒體福斯新聞創始人之一羅傑艾爾斯（Roger Ailes）的惡行搬上大銀幕，還原「#MeToo」運動的重要一隅。

三位主要角色各具立場，並皆有包袱與曲折。最為堅決的是妮可基嫚（Nicole Kidman）的資深主播，因拒絕性索求而被降職，首先挺身告發，冒著被抹黑的風險，賭上事業前景；莎莉賽隆（Charlize Theron）飾演高層青睞的當紅主播，角色擺盪振幅最大，亦代言了廣大居中求存、有苦難言的聲音；最無話語權的，是瑪格羅比（Margot Robbie）的年輕新聞人，位於權力底層的野心與抱負，直面對上令人髪指的選擇題。

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雖說是選擇題，但真正能選擇的空間有多大？《重磅腥聞》將盲點展現。新聞台大樓裡，電梯是不同權力階層得以互通的唯一途徑，也是權力「短暫」流動的可能，它可以載你跨出自己的階級，也可能帶你前往銅牆鐵壁的地獄之中。不過事實上，電影對此一工具的運用，只是點到為止，稍是可惜。

而從預告就揭示的三位女主共處「電梯」戲碼，狹小場域內的巨大張力，「同梯異夢」的各自焦慮，令人好奇神往。但若懷抱對妮可基嫚、莎莉賽隆與瑪格羅比之間「合力無間」的群戲期待，觀影之後，恐怕會對三名角色交集不大的編排略有遺憾，或許編導無意打造另一支猛禽小隊，而更將火力集中在職場現實的展示，使焦點不至模糊。

《郵報：密戰》（The Post）

挾帶著史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、梅莉史翠普（Meryl Streep）與湯姆漢克斯（Tom Hanks）名聲的「鐵三角」組合，《郵報：密戰》在台灣於2018年奧斯卡獎季上映，國寶級的幕前幕後金獎陣容、重現歷史事件的討喜色彩，當時未演先轟動，受到極高期待。

電影敘述1971年《華盛頓郵報》揭露美國政府長達三十多年極力掩蓋越戰真相的始末，關鍵的「五角大廈密件」一旦公諸於世，民眾的反戰聲浪必然難以平撫，政府的聲譽也將遭重創，因此欲揭發真相的媒體，面對的是一場前所未見的硬仗。

Photo Credit: 《郵報：密戰》

當《紐約時報》投下第一記關於越戰的震撼彈時，當時仍只是個地方報媒、家族企業的《華盛頓郵報》，該天頭版竟是尼克森總統的千金在花園舉行婚禮，主編班布萊德利（Ben Bradlee）不甘於此，不畏風險堅持繼續追蹤文件下落。另一位主人翁，是美國首位女性報紙發行人凱瑟琳葛蘭姆（Katharine Graham），她接下亡父、亡夫留下的《華盛頓郵報》重任，彼時並非實質主導人，在投資者指手畫腳的限制之下，開始擺盪。

事實上，《郵報：密戰》把最引人入勝的「大集結」戲碼擺在很後頭，某程度上，這對觀眾的注意力是一種挑戰。而為了避免無來由的信任，造成人物之間過於唐突的鏈結；也杜絕「英雄式」的即刻感召，讓人難以融入，梅莉史翠普的詮釋於是極刻意地，必須讓觀眾看見女性領導者的掙扎與被壓迫，著重筆力更勝於對勝利的鋪墊。

在故事反映歷史的前提之下，片中不算多的女性角色中，布萊德利妻子醍醐灌頂的醒言，是文眼所在。檯面上的重要轉折，常賴於無數日常辯證的建構，這是編導對這群歷史之外的人物，仍有在意的證明與溫暖。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航