《人生就是賽局》：面對膽小鬼賽局，「笑」的確是個不錯的解決方式

文：費雪（Len Fisher）

膽小鬼賽局

有時候我們會發現一種情形：先動的就輸了。對於這種情形，賽局理論家命名的靈感來自於電影《養子不教誰之過》（Rebel without a Cause），片中的主角吉姆（由詹姆士狄恩飾演）和巴茲（由柯瑞艾倫飾演）玩了一種叫做chickie run的死亡飆車，兩人分別駕著偷來的車，高速開向斷崖，誰先跳車就輸，會被叫成chicken（膽小鬼）。巴茲輸了，想先跳車，但諷刺的是他的皮夾克卡在車門把上，於是與車子一同墜崖身亡。

不願意因為先採取行動而輸，有時候反而會造成可笑的結果。海軍中校亞加沃（Gaurav Aggarwal）在海軍官校結業典禮閱兵的情況，就是個絕佳的例子。他和來訪的貴賓陸軍上將，兩人互相行禮到一半，動彈不得，兩人都希望對方先完成行禮，自己再把手放下來，最後是等到有一人因為情況太滑稽而露出笑容，才解決了這個困境。

面對常常碰到的膽小鬼賽局，「笑」的確是個不錯的解決方式。我曾經用笑容化解馬路上的火爆場面，那是在澳洲的鄉間路上，兩線道併成一線道，另一個駕駛和我都想搶先一步，結果差點撞上。我搖下車窗，用上我最純正的英國紳士腔說道：「您先請。」還附送一個笑容。他大吼著：「白痴啊！」然後揚長離去—但至少他就這樣開走了，而我那些澳洲朋友在後座咯咯笑得不亦樂乎，差點把車頂都給掀了。

以賽局理論的術語來說（請見方塊3.3），這裡的問題在於有兩個納許均衡，各對一方有利：不退讓的那一方。兩人在只容一人通過的人行道上迎面相遇，其中一定得有一人退讓，踏進排水溝，兩人才能通過。就邏輯上和納許均衡來說，還是得要有人踏進排水溝（雖然這樣可能會搞得鞋子都是泥—輸掉了），才能解決這個問題。如果雙方都不願意，結果可能就會是大吵一架，甚至是大打一場。這種情形放大到國家層級，就可能爆發戰爭。

Photo Credit: 天下文化提供

在政治上，這種情形有時候講得好聽些，稱為邊緣運用（brinkmanship）。但不論名稱為何，雙方都得面對這讓人不悅的選項。只要有人退讓，就會形成大大偏向另一方的納許均衡；但若是無人退讓，就可能造成毀滅性的結局。1962年的古巴飛彈危機，就差點上演這種慘劇，赫魯雪夫拒絕撤掉蘇聯部署在古巴的飛彈，而甘迺迪也拒絕解除美國海軍的封鎖，兩國都走到了核戰邊緣。

羅素（Bertrand Russell）在自己的著作《常識和核武戰爭》中，有一個著名的比喻，將兩位政治人物的作為比成青少年的互比膽量：

核武局勢陷入僵持時，東西方的政府便採用了杜勒斯先生﹝艾森豪總統的國務卿﹞所稱的「邊緣運用」策略。有人告訴我，這種策略其實是出自於一些年輕小混混的街頭消遣，他們稱為「比誰是膽小鬼！」（Chicken!）⋯⋯如果只是一些不負責任的青少年在玩，雖然這遊戲胡搞又不道德，畢竟玩的也只是他們幾個的命。然而如果是一票位高權重的政治人物在玩，就可能不只賠上他們幾個，還會把幾百萬的民眾也拖下水，但他們卻覺得自己真是有勇又有謀，都是另一方的政客罪該萬死。當然，這是胡說八道。會造成這種極度危險的情境，雙方都有責任。

人類並不是唯一會玩這種遊戲的生物，很多動物也都這麼做。生物學家會稱這為「鷹鴿賽局」，就是因為講到要爭奪食物、空間、配偶，或是其他不可分的資源，大多數的動物不是採取鷹派策略積極進攻，就是採取鴿派策略，先擺出進攻的樣子，接著掉頭逃跑。

在自然界，這兩種策略也分別對應為全力進攻和儀式性的虛張聲勢。當然，這是簡化的講法，但還是可以看出一些事實，特別是讓我們知道哪種策略比較高明。答案是：都不高明！後來發現，要兩者搭配，才能得到「演化穩定策略」（Evolutionarily Stable Strategy，以長遠來看效果最好的策略）。對於個別動物來說，也就是要偶爾來真的，偶爾裝裝樣子；對於整個族群而言，就是有些成員負責來真的，有些負責裝腔作勢。

至於兩者的比例，常常是要看風險（在打鬥中受傷）和獎勵（贏得打鬥）的比例。公海象之間的鬥爭大多會採取鷹派策略，願意冒上受重傷的風險，這是因為只有贏家（海灘之王！）才有交配的機會。牛蛙之間也會採取鷹派策略，但理由是因為反正牠們怎麼打也死不了。相較之下，彎角羚羊、鹿、響尾蛇等動物如果都要真打，死亡的風險相當高，因此牠們便演化出儀式性的鴿派策略，做做樣子就好。

然而，很多時候同一個族群裡也會採取不同策略。像是蠍蛉，體型最大的雄蠍蛉相當好戰，能取得死掉的螽斯作禮物來取悅雌蠍蛉，交配成功的機率也最高。體型較小的雄蠍蛉，則只能用唾液做為禮物（還真難想到在人類世界有什麼相似的行為），交配成功的機會普普通通，但怎樣也比體型最小的雄蠍蛉強：牠們連唾液都分泌得不太夠，交配成功的機率低得可憐。賽局理論預測，這三種策略會在群體中達到平衡，事實也的確如此；如果較高階的蠍蛉相繼死亡，下一階級的蠍鈴就會把握機會改變策略，直到重新達成策略平衡為止。

對於個體而言，理論上也是採取混合策略最好：有時候做做假動作，有時候則是來真的，拳擊手和相撲力士都是如此。賽局理論告訴我們，混合的比例是看風險和獎勵如何平衡，而且也不能老是做假動作，否則總有一天會被看穿。像是拳擊，幾次佯攻策略之中應該要摻雜一次真正的出拳，對手在這種情況下，必須時時防備，以防萬一。倘若總是裝裝樣子而不真正出擊，對手一旦看穿，就會毫不留情，全力進攻。

不過，威脅要有效，必須先做到「可信」。我最近在超市看到一位太太對著不聽話的小女孩大吼：「再不馬上給我過來，我就把妳宰了！」小女孩則完全展現將來成為賽局理論家的潛力，看著媽媽的眼睛，說：「最好是啦。」然後繼續我行我素。小女孩知道這個威脅不可能成真，而媽媽也應該要體認這項事實，並改採一些更為可信的威脅。

缺乏溝通也可能降低可信度，而使得威脅無效。電影《奇愛博士》（Dr. Strangelove）可以做為例子。片中，蘇聯有一部末日機器，只要受到美方攻擊，就會自動還擊，而蘇聯也就相信這樣的威脅恫嚇力已經夠了。諷刺的地方在於，片中蘇聯根本還沒來得及告訴美方自己有這種機器，美方的瘋狂將領就已經發動了核戰，如此一來，威脅無從達到可信，於是根本沒效。

換個不那麼嚴重（也不那麼重）的例子：耶魯大學的賽局理論家奈爾巴夫（Barry Nalebuff）曾經設計一個實驗，替一群過重的人拍下緊身泳裝照，並威脅他們，如果沒在兩個月內瘦下八公斤，就會讓這些照片上電視，也會在網路上發布。這種威脅聽起來就可真是煞有其事了。

這種威脅之所以特別有效，是因為受試的節食者自願讓自己沒有什麼其他選擇，這就可以證明有破釜沉舟的決心。

舉例而言，英國曾有一位民眾，抗議有人要在具有特殊科學意義的地方開路，於是將自己銬在推土機下面，真真切切的用生命威脅，推土機一動，他就沒命了。要是對方還是不受威脅，開動推土機，他也沒有別的選擇，只能實現威脅，犧牲生命，而這正是「限制自身選項」的重點所在。同樣的，柯爾特斯在1519年4月21日率領八百人的西班牙艦隊，抵達今日的墨西哥韋拉克魯斯（Veracruz），上岸之後，他就下令將船全數毀去，展現只能前進、不能後退的決心，而在一旁監視的阿茲特克人，也接收到了相同的訊息。

然而，也不一定要到那麼極端的時候，才用得上「限制自身選項」的策略。像我寫到這一段的時候，正坐在要起飛的班機上，心裡十分清楚，只要飛機在跑道上滑行到一半，就再也沒有回頭路，所以機師只有兩種選擇：如果起飛不成，就會墜機。聽起來是有點可怕，但還比不上澳洲摩托車賽車手麥迪遜（Robbie Madison）的決心：他在2007 年的新年，在拉斯維加斯打破了摩托車飛車跳躍的世界紀錄，起跳的速度大約時速160公里，完全無法回頭。

第6章還會再回來談「限制自身選項」的策略，但想從膽小鬼賽局中平安抽身，其實有個更好的辦法：雙方應設法協調行動，同時脫離險境，並保住面子。這也正是甘迺迪和赫魯雪夫在古巴飛彈危機中的做法：赫魯雪夫撤下飛彈，而甘迺迪也同時解除封鎖，並撤除美國部署在土耳其的飛彈。

只要能夠溝通，就會有協調的空間。的確，溝通正是各種策略協調及妥協的關鍵，而問題就在於如何尋得溝通管道。這可能十分困難，特別是碰到多人膽小鬼賽局的時候。

書籍介紹

本文摘錄自《人生就是賽局：透視人性、預測行為的科學》，天下文化出版

作者：費雪（Len Fisher）

譯者：林俊宏

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愈想贏，就愈會輸，

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本書特色

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夫妻永恆難題——如何讓家務分工達到「納許均衡」

怎麼反制吃霸王餐的「搭便車者」？

如何應用策略，讓合作持續不斷

即便彼此沒有信任，還是可以創造穩固合作

三方制衡比雙方對峙更易化解衝突

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未來，賽局即將改變

為何在未來，作弊也可能占不到便宜？

量子電腦與它的「讀心術」，將如何改變賽局？



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Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航