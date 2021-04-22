凋零的非洲大獨裁者：查德總統德比連續掌權30年，贏得第六任期的隔天意外戰死

編譯：吳宗宜

查德總統勝選連任後首日即身亡

查德總統德比（Idriss Deby）於4月11日選舉日，在「查德變革與協和陣線」（FACT）叛軍發動大規模暴動後，前往離首都恩將納（N'Djamena）以北數百公里的前線指揮作戰，卻在20日受重傷，隨後不治身亡。

4月20日，查德軍方透過國家電台發布聲明，軍方發言人阿澤姆（Azem Bermandoa Agouna）說：「德比在戰場下嚥下最後一口氣，為捍衛這個主權國家而死。」

選舉委員會在19日宣布，現年68歲的德比贏得總統的第六任期，而隔天便傳來他身亡的消息。根據《非洲報導》（The Africa Report）指出，查德軍方宣布德比38歲的兒子馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby Itno）將被任命為臨時總統。目前查德政府及國會都已被解散，軍方也宣布實施宵禁及關閉邊界。

查德政府表示將於23日舉行國葬，友好國家（friendly countries）的國家元首和政府首長，將出席在首都恩將納的葬禮。

阿澤姆說：「德比總統每次在國家受到嚴重威脅時都會親自上陣，與恐怖分子英勇戰鬥。在這次的戰役中他身受重傷，在返回首都的途中不治身亡。」

除了哀悼外，他也向人民保證，臨時委員會將採取一切措施保障國家的和平、安全與秩序。

然而，專家指出，根據查德法律，總統死後應由國會議長暫代權力，而非由查德的兒子接班。

駐恩將納的《半島電視台》記者摩根（Hiba Morgan）報導說：「憲法規定在總統突然身亡的情況下，應由國會議長暫時代理40天，直到重新選舉出新總統，但是，現在軍方宣布解散國會、廢除憲法，他們將用自己的一套規則取代憲法。」

研究法國殖民與軍事介入查德歷史的作家鮑威爾（Nathaniel Powell）告訴《路透社》，德比之死將為查德帶來極大的不確定性，因為軍隊內部存在分歧，而且國內反對派聲勢浩大。他說，「迅速宣布成立臨時軍事委員會，並將其兒子馬哈馬特任命為新總統，是試圖延續現有的政權，這相當有可能是為了避免軍隊中的其他派閥發動軍事政變，並向查德的國際盟友，尤其是法國和美國保證，查德仍然可以繼續為薩赫爾（Sahel）地區的反恐做出貢獻。」

一位該區域國家的資深外交人員告訴《路透社》，「據我們了解，德比確實在前線附近，他喜歡親臨戰場，但事實上，國會議長應該在總統突然身亡後代理，目前的情況本身就是一場政變，他已經為兒子鋪路了一段時間，而他們將繼續面對國內的叛亂。德比在薩赫爾地區介入了許多事務，而他的死使情況變得更加混亂。」

德比是誰？

德比已在查德執政超過30年，是非洲國家中執政最長的領導人之一。查德經歷了長期的內戰，德比於1970年參軍，在法國接受了軍事訓練後，於1978年返回查德，得到當時總統哈布雷（Hissène Habré）的支持，成為軍隊總司令。

他於1990年建立「愛國拯救運動黨」（Mouvement Patriotique du Salut），並擔任黨主席，隨後發動政變，推翻哈布雷政府取得政權。

他是法國和其他西方大國對抗洲薩赫爾地區的聖戰組織和的伊斯蘭激進分子的長期盟友，而自1990年執政以來，他已連選連任6次，並在本次的選舉中獲得79.3％的選票。

在贏得選舉後，德比延後了和他的支持者一同慶祝勝利的演講，選擇去前線平定戰亂分子。查德叛軍「查德變革與協和陣線」十幾年來多次試圖推翻德比政權，本次更趁大選之際襲擊了提貝斯蒂（Tibesti）內姆（Kanem）省，然後向南推進了數百公里，並宣布解放了卡內姆地區。

西方國家指望德比作為反抗伊斯蘭激進組織的盟友，這些組織包括查德湖盆地（Lake Chad Basin）的博科聖地組織（Boko Haram），以及薩赫爾地區與蓋達組織（al Qaeda）和伊斯蘭國有聯繫的激進組織。

前殖民母國法國將薩赫爾地區的反恐行動的基地設在恩將納，德比則在2月宣布派出1200名士兵，與法國駐紮的5100名士兵合作進行反恐行動。

Photo Credit: AP / 達志影像

然而，德比也是一個爭議性的人物，他曾迫使反對黨候選人退選以贏得選舉，而在2018年更不顧反對黨強烈反對促使國會通過憲法修正條文，擴大總統權力，延長任期為6年，可連任一次。

同時，他也因為不當管理查德的石油財富，而使國內各界反對的聲浪越來越高，雖然他被民眾對於查德石油的管理不滿及反對黨的鎮壓而焦頭爛額，但他仍在4月11日總統大選前表示，「我已經提前知道自己會贏，就像過去30年一樣。」

德比大選結果的勝利並未受到太大挑戰，反對派的分歧、呼籲抵制選舉以及遊行示威皆被禁止或驅離。他在競選總統時承諾要實現該地區的和平與安全，但叛軍的入侵搗亂了他的承諾。

雖然官方試圖向居民保證叛亂已結束，但據《法新社》記者報導，本周在首都恩將納的主要道路上都部署了坦克，此事造成居民的恐慌，後來，這些坦克撤離總統府周圍。

政府發言人澤內（Cherif Mahamat Zene）在推特上發文說：「在首都某些地區佈署軍隊的行動似乎被誤解了，現今並無特別的威脅需要害怕。」

但是，美國駐查德大使館於4月17日即下令非必要人員離開該國，警告首都可能發生暴力事件，英國也敦促其國民離開。

不過法國大使館卻向其僑民表示，部署坦克僅是預防措施，首都沒有特別的安全威脅。

叛軍與政府軍經常在臨近利比亞邊境的提貝斯蒂（Tibesti）山區，以及查德北部接連蘇丹的邊境發生衝突，法國則於2019年2月進行空襲以阻止叛軍的攻擊。

而在2008年2月，叛軍更攻到了查德總統府的大門，而後在法軍的支援下，德比才將叛軍擊退。

在軍方宣布德比身亡的消息後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨即發表聲明表示哀悼：「法國失去了一個勇敢的朋友，他對查德的穩定和領土的完整有極大的貢獻。法國認知到查德已建立臨時軍政府，法國希望該政府盡快、和平的將統治權轉移到民選領導人手上。」

白宮也向查德表示誠摯哀悼：「我們譴責查德最近發生的暴力事件，我們支持按查德憲法進行和平的政權轉移。」

台查關係

查德是世界上最貧窮的10個國家之一，目前人均GDP約710美元，2006年8月，該國決定承認中國，與台灣斷交，時任行政院長蘇貞昌被迫中止訪查行程，而該國該年的人均GDP也約為710美元。

2006年1月，台灣中油才與查德政府簽署了一項協議，獲得在該國勘探石油和天然氣的許可權，經歷5年探勘，中油在2011年發現數個有探勘價值的油田，其中，奧瑞油田（Oryx）在2017年獲查德政府許可進行開發，並在2020年2月正式開產石油。

但中油2015年為分擔探勘其的財務風險，將原有70％礦區權益的半數，35%股權賣給中國海南華信，兩公司雖簽約讓中油持續掌控經營權，但仍引發輿論抨擊。2021年1月，立法院立案重新調查本案始末。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航