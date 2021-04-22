台中市府推「媒人養成班」，是培植人間月老還是孤男寡女殺手？

文：人間田野觀察家

為搶救低結婚率和少子化，台中市政府社會局近日首創「媒人養成班」，教長輩牽姻緣，教授傳統禮俗知識，以及婚姻、家庭溝通技巧。一推出報名即秒殺，許多長輩搶當人間月老。

看到這則新聞，嗯，台中市政府社會局，你真的很雞婆！台中市的孤男寡女們，警鈴大響，你們要小心了。

根據《聯合報》報導，中市市議員吳敏濟強調，55歲以上的退休人員擁有豐富人生閱歷，人脈廣泛，很適合當媒人。據說接下來課程還會讓學員認識古禮，例如文定儀式的奉茶。

先說我對長輩完全沒意見，平常長輩超愛跟（親切又社會化的）我聊天，但不好意思，身為在約會市場遊走多年的人間田野觀察家，我只要聽到長輩介紹自己或親戚的小孩，立刻倒彈800公尺。當下在心裡冷笑：「現在認識管道這麼多，交友軟體隨便下載一打，你就不能自己找嗎？還要靠爸媽叔叔伯伯阿姨？」

這些立志當人間月老的長輩，應該很好奇，年輕人到底為什麼不生不結婚？我寫過一篇〈為什麼都市女生不結婚？激烈競標黃金單身漢，贏家卻不一定是聰明美麗的女人〉，試圖解答這個問題。

讓我跪著看完的文章是以下這篇，我希望你可以一起跪——中央研究院社會學研究所副研究員鄭雁馨、助理許宸豪所著〈台灣超低生育率的迷思與現實〉。作者指出，結婚率下降背後原因很多，可能因為沒打算生小孩或養不起小孩，所以不結婚，「但事實上更多人應該是找不到合適對象，一直延後結婚，等到一定年齡後就逐漸不考慮結婚了。」

根據該調查，傳統主流價值對於適婚年齡區間趨於保守，以及大齡女性遭受社會潛在歧視，也讓許多40歲以上的女性對婚姻抱持觀望和遲疑態度。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

所以這個媒人養成班到底應該怎麼教，才能促進結婚和生育率，而不會幫倒忙？

第一課，應推行長輩禮貌運動。不要在飯桌上打聽晚輩的隱私，問未婚的為什麼不結婚？問已婚的什麼時候要生小孩？要知道不婚不生，都不是罪過，更不代表人生失敗。每個人處在自己的時區，不用跟別人比。你的孩子只要能健康、快樂，就是最大的幸運。

第二課，教導長輩揚棄過時的觀念，打破社會主流框架。不要求男生要有車有房、付昂貴的聘金、繁雜的禮數、豪華的婚禮，並不是這樣才代表疼愛你的女兒。媳婦也是別人的女兒，也有自己的家庭，而非事事一定要以婆家為重。

至於超乎許多長輩想像的非典型配偶，例如姐弟戀、同志伴侶，好吧一次講太多怕哥姐承受不住，第三課再分享。

打破令人束縛的傳統價值婚姻規範，建立平等、友善的環境，讓無論單身男女或夫妻都能自由選擇生活方式，而非承受過度社會壓力與自以為是的關心，你才是功德無量的人間月老。

看到一位網友評價這則新聞，我給100分——「這根本幫倒忙吧。銀髮族專心健身就好，不要打擾別人。」是的，我在健身房看到的那些拚命運動的大哥大姐，給你們按個讚，你們是國家的棟樑，人間的希望。

祝福各位施主都能在交友界，脫離苦海，登上彼岸。歡迎加入人間田野觀察家粉絲團，有讚有保庇。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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