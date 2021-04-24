【音樂】日本年輕人最瘋的單曲！半年衝破一億點擊的〈吵死啦〉到底在唱什麼？

文：譯難忘英日文

如果你是日本迷卻還沒聽過〈うっせぇわ〉（吵死啦）的話就真的落伍了，因為日本年輕人現在超瘋這首。作曲人只是個18歲的女孩，卻用很man的暴怒唱腔飆罵她不滿的日本社會，這反差讓她紅遍日本節目，那一句「像刀一樣的思考迴路」成為許多YouTuber模仿使用的名言。

新人歌手Ado的成名曲〈うっせぇわ〉（吵死啦）

根據電視節目的專訪， Ado（阿抖）是個非常內向的阿宅。雖然這首歌是在錄音室裡錄製的，但據說她平常都是在衣櫃裡裝錄音設備來製作音樂（她說因為隔音很好）。你也知道日本人非常壓抑，會寫出反差很大的罵人歌，大概也可以想像得出來。

你可能會以為罵人的歌，歌詞應該很沒水準又很low，但她創作的這首歌詞（尤其是她日文表達的語感和選字），其實很深奧，所以才能引起踏入社會的日本年輕人心中的共鳴。尤其副歌時她用很低沉混濁的嗓音高唱「蛤!!!????」，就像你看不起對方講的話時會說「蛤!!!????你在說啥屁話啊」一樣，特別讓人聽著特別爽快。

先打預防針，這首歌的詞曲和動畫的呈現非常憤世嫉俗，聽之前要有被碎碎唸吵死的心理準備（邪笑，潛在洗腦中毒預告）。

Ado用這首歌痛婊社會上的「上司們」

這首歌並不反社會，而是對那些高高在上、自以為是、頤指氣使的上司和長官們表達叛逆的怒火。我們來一段一段拆解這首歌詞，看看字裡行間透露的訊息。如果你剛好有在學日文，其中有不少年輕人的用詞可以順便學起來。

正しさとは 愚かさとは それが何か見せつけてやる

「什麼才叫做（とは）正確（正しさ），什麼才叫做愚蠢（愚かさ），讓老娘秀給你看（見せつけてやる）。」

這句開場話就是一副要揭起反抗之旗的態勢，擺明了說老娘才比你們這些上司還更有智慧。「見せつけ」是對著（つける）某個人秀給他看（見せる）。「てやる」是一種施捨的動作，是老娘爽或佛心來著才要特別花費心思為你做的動作。

ちっちゃな頃から優等生 気づいたら大人になっていた ナイフの様な思考回路 持ち合わせる訳もなく

「從小（ちっちゃな頃から）就是個優等生，等回過神來（気づいたら）發現自己已經是個進入社會的大人了。但也不是（訳もなく）時常都抱持著宛如刺刀般的想法（ナイフの様な思考回路）。」

這句話暗示唱歌者自認從小就是個認真用功又成績表現很好的優等生，等到意識到自己是個大人了，才發現自己要遵守那些公司裡的人情世故和學長姐學弟妹制。雖然心中有埋怨，但不能讓自己常常像一把尖刀一樣，發問那些讓人覺得很突兀的質問，不能讓自己有著像尖刀一樣很突出的想法。這段詞描述在公司制度或日本社會下的自我壓抑。

でも遊び足りない 何か足りない 困っちまう これは誰かのせい あてもなくただ混乱するエイデイ

「但總覺得自己還玩不夠（遊び足りない），感覺心中哪裡還不滿足，所以心裡很困擾（困っちまう）。這該怪是某個誰的錯（誰かのせい）。只能渾渾噩噩（あてもなく）度過混亂的日常。」

大家剛出社會都有這種感受，開始後悔大學時還玩得不夠，或後悔學得太少，哪裡總了少了一塊，出了社會過著漫無目的的生活。一定有很多人看不懂「エイデイ」是什麼，其實它是「everyday（エブリデイ）」的縮寫，似乎是Ado自創的樣子。

それもそっか 最新の流行は当然の把握 経済の動向も通勤時チェック 純情な精神で入社しワーク 社会人じゃ当然のルールです

「要那麼說也是啦（それもそっか）。我們這些社會人當然都要追最近的流行趨勢，在上班通勤的電車上要划手機追經濟動向，要用純淨的心進公司工作，這是社會人要遵守的準則（ルール）。」

這段歌詞又在描繪新鮮人為了符合社會的要求，每天必須做的制式化行為。我在日本出差的時侯是很常看到日本上班族在電車上划手機啦，有些是很認真在追朝日新聞、讀賣新聞，也有不少人在追推特。不過他們給我的感覺就是，明明只是在上午通勤的電車上，卻還是很上班模式，那種散發出來的磁場很自律，和一旁穿著便服悠哉的阿姨大叔形成對比。

はぁ？うっせぇうっせぇうっせぇわ あなたが思うより健康です 一切合切凡庸な あなたじゃ分からないかもね

「蛤（はぁ）~~~????你說啥啊吵死了（うっせぇわ）！別老是碎念我不注意身體，我比（より）你想得（あなたが思う）還健康啊。從頭到腳平庸到不行的你應該不懂我說的話吧。」

這段歌詞開始在言語中透露出對上司的不滿，嗆他吵死人了。

語尾詞「わ」相當於中文的「啊（罵人或讚嘆時使用） 或 哇（讚嘆時使用）」。「うっせぇ」是「うるさい（很吵）」的粗話，其中的「っせぇ」相當於中文的「OOOO死了啦」的句型，罵人專用。

嗚呼よく似合う その可もなく不可もないメロディー うっせぇうっせぇうっせぇわ 頭の出来が違うので問題はナシ

「哎呀呀（嗚呼哀哉啊）...那種千篇一律、可有可無的（可もなく不可もない）說話調子，吵死人了。但還好我的大腦構造（頭の出来）跟你們這些上司不同（違う），所以我才沒出什麼問題（問題はナシ）。」

這段完全是用自我優越感的諷刺來當作言語的刀，刺向那些頭腦有問題、整天老調常彈的長官們。

「メロディー」雖然字面上是音樂的旋律，但在這裡被Ado拿來比喻成講話的調調，碎碎念的每句話都非常（よく）相像（似合う），聽著聽著都膩了。

つっても私模範人間 殴ったりするのはノーセンキュー だったら言葉の銃口を

その頭に突きつけて撃てば マジヤバない？止まれやしない 不平不満垂れて成れの果て サディスティックに変貌する精神 「說起來啊（つっても）我可是人類的好模範，拳打腳踢這種事我可不做（ノーセンキュー，No, thank you）。既然不能動手，那就把我這話語的槍口，頂著（突きつけて）上司你的頭，擊發出去。我原本還想自己這麼做可能真的（マジ）很糟糕吧（ヤバないか）？結果自己卻停不下來。累積的不滿（不平不満垂れ）最終轉變成（成れの果て）施虐者般（サディスティック）的心態，狂婊你們這些上司。」

這段讓自己完全武器化，用言語之刃還擊上司，到達欲罷不能的狀態。「垂れ」是下垂，就像蜂蜜積累滿了出來往地面垂下來，所以你可以想像「不平不満垂れ」是累積了多久的不滿。

クソだりぃな 酒が空いたグラスあれば直ぐに注ぎなさい 皆がつまみ易いように串外しなさい 会計や注文は先陣を切る 不文律最低限のマナーです

「煩死人了啊。看到有空的酒杯（グラス）就要馬上幫上司填滿，要先把肉串的竹串拔掉（外す）才能讓大家好夾（つまみ易い）肉來吃，要搶先（先陣を切る）比大家還要早到櫃檯結帳（会計）或先幫大家點餐（注文）。這是不成文（不文律）的最基本上班族禮儀（マナー）。」

這段又回歸描述菜鳥新人們連下班應酬都要服侍那些前輩們。

「クソだりぃ」是「クソだるい」的縮寫，原本意思是發懶到爆了，在這裡是指另人厭倦。「クソ」的原意是可惡至極，在這裡也相當於中文的「OOOO死了」。「な」在這裡相當於中文表達怨懟的「啊~~」，但在別種場合下也可以表示讚嘆或羨慕。

くせぇ口塞げや限界です 絶対絶対現代の代弁者は私やろがい もう見飽きたわ 二番煎じ言い換えのパロディ うっせぇうっせぇうっせぇわ 丸々と肉付いたその顔面にバツ

「把他們的臭嘴塞起來已經是我的極限。要說起這個時代的代言人（代弁者），非我莫屬才對吧。我已經看膩了（見飽きた）啊。上司講那種炒老梗（二番煎じ）的戲仿笑話（パロディ），只是把同一件事換句話講（言い換え）。吵死了啊。我要在那些圓滾滾的（丸々と）肉臉（肉付いたその顔面）上畫個大叉叉（バツ）。」

這段完全能感受到菜鳥的壓抑。表面上要聽他們講老梗笑話，聽他們講自以為是的社會觀念，殊不知菜鳥自己才是新世代的代表，心底非常看他們不起。

「二番煎じ」原本是煎泡了第二次的茶，當然很平淡無味，所以就是長官一直重複講的那些話。「やろがい」是日本播州的方言，相當於「でしょう」（是吧、對吧）。

私が俗に言う天才です

「我就是俗話說的天才」

歌曲唱到尾聲了還不忘再暗示性罵上司是白癡。

嗚呼つまらねぇ 何回聞かせるんだそのメモリー うっせぇうっせぇうっせぇわ アタシも大概だけど どうだっていいぜ問題はナシ

「啊啊~~真無趣（つまらねぇ）。你到底要我聽幾遍（何回聞かせるんだ）你講的那些過往回憶（メモリー）？吵死啦！雖然（けど）我自己也該節制點（大概だ），但不管怎樣（どうだって）都沒差啦（いいぜ），沒問題！」

歌唱者或許是發現自己也飆罵過頭了，開始反省自己要節制一點，但最後還是覺得沒差啦，跟蠢上司比起來自己還是沒問題。你看這話寫得多麼諷刺。

看到這裡你可以體會日本新世代上班族的心理壓抑和心酸了嗎？知道為什麼這首歌會在日本爆紅了吧？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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