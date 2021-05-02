《情緒治療》：情緒只是此時此刻你的狀態，情緒不等於你

文：周志建

8. 當情緒的主人，不等於「管理」情緒

「安靜、放鬆、回到呼吸、回到身體、回到內在，安靜感覺自己的身體。」這就是覺察情緒的好方法。

我們常聽到一句話：「要當情緒的主人，不要當情緒的奴隸。」說得很有道理，但什麼叫做「當情緒的主人」？恐怕很多人都誤解了，以為我們得學會去「控制」自己的情緒，是嗎？

早期很流行「情緒管理」，但這四個字卻誤導了我們三十年，讓我們以為：「我們應該控制自己的情緒，管理好自己的情緒，不要亂發脾氣，這才是高EQ的表現。」真的是這樣嗎？

「情緒管理」這四個字現在已經不太流行了，因為心理學家警告我們：任何想要管理、控制情緒的意圖都將徒勞無功。因為情緒如流水，它必須流動；情緒只能疏導，無法控制、阻攔或禁止。

因此，所謂「當情緒的主人」不是要你去管理情緒、控制情緒，而是你要去「覺察情緒、回應情緒」，我們過去都搞錯了。

情緒是無法管理的，因為只要是「管理」，必定牽涉到「控制」。一旦想控制，你就會回到「頭腦」的理性層次，如此就無法覺察情緒。無法覺察情緒，你就無法回應情緒。

情緒是一種情感展現，它屬於內心的感受層次，不是頭腦的理性層次。所以你無法靠頭腦去「管理」情緒，一旦進入頭腦，我們很容易就長出二元對立思維，情緒本身其實沒有好壞對錯，所以任何想用頭腦去控制情緒的意圖，都將徒勞無功（那是「情緒壓抑」）。

那我們要如何覺察情緒呢？安靜、放鬆、回到呼吸、回到身體、回到內在，安靜感覺自己的身體。這樣就好。

「我感覺悲傷」、「我感覺憤怒」、「我的手在抖，我感覺很害怕」⋯⋯當你能夠覺察到當下此刻情緒的發生與「存在」，不批判、不逃避、不否認，進而去「理解」當下那個情緒，並去「回應」那個情緒背後的渴望、需要，那麼此刻，你就是「情緒的主人」了。

9. 如何回應情緒？當孩子鬧情緒時，該怎麼辦？

一旦情緒可以「自由流動」、不阻塞，它就自然慢慢消融。

有一次，我在網路上看到一組照片，十分驚訝。第一張照片裡：一個大約三十多歲的白人父親，帶著一個五歲的小女孩到大賣場逛街，旁邊跟著一個五、六十歲的中年男子，看起來應該是祖孫三代。

後來，可能是因為小女孩想買某樣東西，但父親不肯，於是小女孩就生氣地直接躺在賣場地上鬧彆扭、不肯走。照片中只見那兩個大人（父子）就在一旁等待，他們「允許」小女孩鬧彆扭、躺在地上抗議。這兩個大人不勸阻、不安慰，就站在原地，神色自若地「等待」（好佩服啊）。

這個畫面教我看呆了。我在想，要是我們這邊的父母會如何反應呢？

不用想也知道。大人一定會覺得很沒面子，他們會罵孩子，叫孩子趕快起來。如果孩子不聽話、再不起來，父母就會硬拖、硬拉，把孩子拉起來。這樣處理方式的結果是（大家一定猜得到）──孩子哭鬧得更大聲。

我們這邊處理情緒的方式，只在顯示一件事：「孩子哭鬧、有情緒是不被允許的。」而照片裡白人父親的反應卻告訴我們：「你不高興、不爽、鬧脾氣，沒關係的。那是你的事，我尊重，但不介入。」他們看待情緒是如此平常心，令人咋舌（這就是情緒界線）。

同時，我也佩服照片裡那個年紀大的祖父。當下他並沒有「介入」兒子管教女兒的方式，他也是一個界線清楚的人，他尊重兒子的管教方式，不介入、不插手。

要是在我們這邊，就算我們想要這樣對待自己的兒女、尊重他們的情緒，但如果剛好我們的父母（或公婆）在一旁，老早就出手介入了。他們不是立刻去哄孫女「乖乖、聽話、不要鬧了」，不然就是去罵兒子或媳婦：「你們怎麼不管管，讓她在這裡哭鬧、丟人現眼。」

故事還沒完。當這兩個男人「允許」孩子哭鬧、不介入孩子的情緒時，你猜怎麼著，不久後小女孩發洩完情緒、鬧夠了，她就自己站起來，然後左手牽著爸爸、右手牽著祖父，開心地走回家，彷彿一切都沒發生過一樣（在第二張照片）。

當你不阻攔情緒、允許它時，孩子的情緒來得快、去得也快，像一陣風。讓情緒自然升起、自然落下，讓情緒流動，一旦情緒可以自由流動、不阻塞，它就自然慢慢消退了。

於是我說：允許情緒、尊重情緒、讓情緒流動，這就是對待情緒最好的方法。

允許別人可以有情緒，允許別人可以悲傷、憤怒、害怕。這就是最好的情緒界線練習。當你「允許」時，你就不會抗拒情緒，或急著介入、想當別人的「拯救者」。而且你有沒有想過：別人真的需要你的拯救嗎？

其實只要你不要去阻斷別人的情緒，允許別人的情緒可以流動時，這就是對別人最大的幫助了。

11. 情緒只是此時此刻你的狀態，情緒不等於你

「我與我的悲傷同在」這是外化的語言，一旦「外化」了悲傷，我們就可以跟悲傷產生對話了。

覺察情緒、表達情緒很重要。情緒的「在」，有時不能光靠「感覺」，還須透過語言或文字表達出來，讓情緒被「看見」，這是表達情緒最好的方法。

語言給出一種「看見」。就像你說「哇，這朵玫瑰花好漂亮喔」時，在你給出這個語言的當下，這朵玫瑰花就立刻被「看見」，它就「在」了。因此，當你說「我現在很生氣」、「我覺得悲傷」、「我好害怕」時，此時在你身上的情緒，立刻被你看見了，同時也被別人看見。

語言帶出情緒的「看見」，情緒被看見很重要，因為情緒就像小孩子一樣，需要被看見、被重視、被撫慰。

一旦看見，你就能夠去回應它、處理它。如果你對情緒視而不見、忽略它、否定它，它就會鬧得更凶，就像哭泣的小孩沒人理一樣。其實，情緒只是一種情感的表現，沒有好壞對錯，不用大驚小怪。

生命是流動的，情緒也是流動的。情緒不是一個固定的東西。情緒是一種情感的流動狀態，情緒不等於你。當你說「我感到悲傷」時，你只是在表達「此刻」我的生命狀態是悲傷的而已，但不等於你永遠都是悲傷，因為悲傷是會流動的。

此刻你很生氣，也不代表你就是一個容易生氣的人。情緒就像你身上穿的衣服一樣，你今天穿黑衣服，明天可能穿紅的、後天穿白的，我們每天都在換衣服，你不可能每天都穿同一件衣服出門。情緒也是，你不可能每天的情緒都一樣，除非你患了憂鬱症，那另當別論。

當我們可以覺察情緒，覺知自己的悲傷時，你就可以運用「外化」語言跟情緒產生「位移效果」。例如，當我們說「我與我的悲傷同在」、「悲傷在我的肩膀上哭泣」時，此時「悲傷」彷彿是我們的朋友、寵物，讓我們可以去陪伴它、與它「同在」，這同時也表示了「你不等於悲傷」、「悲傷不等於你」。

一旦「外化」了悲傷，我們就可以跟悲傷產生「對話」。對話中，你就可以凝視悲傷，感覺它、省視它、理解它、陪伴它，這就是我們對待情緒最溫柔的方式。

相關書摘 ▶《情緒治療》：心理師看《小丑》——「缺乏愛」本身才是暴力的根源

書籍介紹

本文摘錄自《情緒治療：走出創傷，BEST療癒法的諮商實作》，方智出版

作者：周志建

從敘事治療師到BEST創傷療癒師，從事敘事諮商20年，作者治療工作大轉彎，首創BEST創傷療癒法。國內第一本結合身體（Body）、情緒（Emotion）、故事（Story）的創傷療癒（Trauma theraphy）寶典。從覺知、流動、釋放，到撫慰，讓情緒流動，消除你身心無以名狀的痛。

這是一本獻給童年創傷倖存者的書──你是否經常感覺自己不夠好、不重要、沒價值、沒人愛、缺乏安全感？如果是，那麼，該是檢視自我童年、療癒創傷的時候了。

創傷經驗，就像胸口被狠狠重擊了一拳，幾天後身體慢慢復原了、不痛了，但羞辱、驚嚇、恐懼、憤怒這些心理的痛，卻不會輕易過去。它會隱藏在身體裡，隱隱作祟，讓你日夜都無法安寧。

童年受虐、家暴、性侵、情感忽略等經驗，會嚴重影響你的自尊、自我價值及自我認同，發展出扭曲的人際依附關係，以及不健康的補償策略。

你是否經常感覺「活著好累」、「好孤單寂寞」、「人生沒有希望」、「我根本不值得活」？這些痛苦的想法可能都來自家庭創傷的童年陰影；別人已讀不回你就氣個半天，這都可能是小時候被忽視經驗的恐懼的情緒再現。

其實最讓你痛苦的，不是過去的創傷事件本身，而是你現在的「否認態度」。否認痛苦，就是否認生命；否認創傷，就是否認自我的存在。頭腦否認，但身體很誠實，會牢牢記住，創傷的痛苦會一直「寄生」在身體與記憶裡，成為一輩子揮之不去的夢魘。

你受過傷，但你不必再痛。讓情緒流動，身心就不痛。讓BEST創傷療癒法幫助你，好好說故事，覺知自我，釋放情緒，療癒身心，走出創傷，重寫自己的生命故事。

Photo Credit: 方智出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航