《情緒治療》：心理師看《小丑》——「缺乏愛」本身才是暴力的根源

文：周志建

12. 你會表達感覺嗎？表達情緒是需要練習的

不要害怕表達真實情緒，真正的親密關係是：「我在你面前，我依然可以做真實的自己。」

你會表達感覺嗎？覺察情緒很難，但表達感覺與情緒更難。我們常聽到這樣的話：「我覺得你好自私喔」、「我覺得你很霸道」、「你很白痴」，這是感覺嗎？

對不起，剛剛你說的這些統統不是感覺。這些語言都只是你的「想法、判斷，甚至批判」，它不是感覺。很多人或許都疑惑了，那到底什麼才是「感覺」呢？

當你覺得這個人很自私、很霸道時，你是什麼感覺？很生氣，對不對？「生氣」就是你的感覺、你的情緒。

但是一般人都不會表達說：「我很生氣，因為你很霸道。」一般人只會在「臉部表情」上表達生氣，卻用語言說「你很霸道、很自私」，不是嗎？這就是造成人際衝突的主要原因，因為你給出的不是情緒語言，而是批判語言，沒有人喜歡被批判的。

同時，當我們的生氣只會用「表情」去生氣，不會用「言語」表現出來，別人就無法理解你、回應你。那到底我們要如何表達感覺呢？

「我很開心」、「我很生氣」、「我感到悲傷」、「我覺得好害怕」、「我好沮喪、憂鬱」「我好痛喔」這些情緒的字眼都是感覺。看到這裡你有沒有發現，感覺它是一個「形容詞」，是形容「情緒」狀態的語言。簡單說，人的喜怒哀樂，就是感覺。

當你會談感覺，你才會表達情緒，如此別人才會理解你，你也比較容易與人溝通、建立親密關係。

不會表達感覺情緒，當然不是我們的錯。前面說過，這跟我們的家庭有關，從小我們的情緒就被壓抑，同時我們也沒有一個好範本去學習如何表達情緒，不是嗎？（請問你的父母會談感覺、會表達情緒嗎？）

表達情緒是需要練習的，那麼要如何表達情緒呢？以下四點請參考：

我訊息（從說「我」開始，不是「你」）。 說感受（說情緒感受，而不是批判、指責）。 說期待（清楚表達自己的期待、需要）。 真誠一致（表達時態度要真誠一致）。

做一個真實、真誠一致的人很重要，卻不容易。請注意，說真實感受不等於是要去批判攻擊，這兩種差別很大。

說真實感受的表達祕訣是用「我感覺」，而不是說「你」怎樣。（就是運用「我訊息」）。例如：「當你這樣說我時，我感覺很難過」，而不是「你敢這樣說我，你自己呢？你這個爛人」（這是指責、攻擊）。

「你每天加班都很晚回來，我很擔心，而且我一個人在家感覺很孤單。」這是談感覺。但如果你說：「你把家裡當旅館嗎？想回來就回來。你乾脆不要回來算了。」這是指責、攻擊。

學會表達情緒很重要，這會直接影響到你的人際關係、你的婚姻、你的身心健康。請不要害怕表達真實的感覺，因為真正的親密關係是：「我在你面前、我依然可以做真實的自己。」

13. 「缺乏愛」本身才是暴力的根源

打破幻相，才是療癒的開始。當你可以感覺到情緒，你才會感覺到自己真實的「存在」。壓抑情緒，會讓你活得漂浮、空洞、無感，甚至罹患身心疾病。不信的話，去看看《小丑》（Joker）這部電影便明白。

《小丑》是2019年推出的一部好電影。飾演小丑的男主角瓦昆．菲尼克斯（Joaquin Phoenix）是一個稱職的好演員，電影裡他詮釋的小丑「亞瑟」這個角色，可圈可點，從靦腆畏縮到邪惡凶狠，從弱勢的社會邊緣人走向冷血的殺手，令人害怕又同情，演技既內斂細膩又狂放不羈，令人讚嘆。

電影裡男主角亞瑟家境貧寒，他與身體孱弱的母親潘妮兩人相依為命。如同多數人一樣，母親是影響他一生最大的人。從小母親就告訴亞瑟，你要做一個快樂的人，你名字叫Happy，你要帶給別人快樂，這是你活著的最大目的（所以他會去當小丑，就不奇怪了）。

他的使命就是取悅他人，就如他取悅母親一樣。他壓抑憤怒，別人打他，他不還手，他總是忍耐、微笑。因為他要聽媽媽的話，他要當乖小孩（後來才知道母親為什麼要這樣「訓練」他，那其實是控制，因為母親的同居人小時候虐待他）。

「不管多難過，你都要笑。」母親這句話聽起來似乎很正向積極。這樣不是很好嗎？錯，這句話正是「切斷情緒、切斷感覺」的一把利刃（請小心太正向的「東西」）。否認情緒，就是否認自己、否認生命。

難怪亞瑟後來罹患精神疾病，他得了一種叫「狂笑病」的怪病，每當他緊張焦慮時，他就會無法抑制自我地狂笑不已，但其實他的內心痛苦萬分，他根本不想笑啊（身心不一致就會讓人生病）。如此莫名其妙的大笑，不只帶給他痛苦，更帶給他麻煩，許多人不解，覺得他是個瘋子，甚至有人因此攻擊他。

身心不一致的亞瑟注定要住進精神療養院（如同他母親一樣）。出院後，他定期接受政府福利機構的心理輔導，直到政府刪減預算、關閉福利機構為止。

無法自由表達真實情緒、必須一直假裝快樂的人，注定痛苦。

幻想與崩潰

電影一開始，亞瑟為了扮小丑，努力對著鏡子「強顏歡笑」。他那努力讓自己笑起來的表情，看得教人心酸、心疼，當然也很不舒服（那一幕男主角演得真好）。

其實亞瑟的夢想是當一名單口相聲諧星，他期待自己可以跟他的偶像──叱吒電視界的脫口秀節目主持人莫瑞．法蘭克林一樣，把歡樂散播給大家。如此，一來符合母親的期待，做一個把歡樂帶給大家的人；二來，他同時也可以被看見、得到世人的認同（討好型的人通常都很期待被認同）。他一直漠視自己的痛苦，只想帶給他人快樂，於是他的痛苦只會更痛苦。

每晚他都會與母親一起收看莫瑞的脫口秀，這算是他們悲苦生活中的一點慰藉，也是「唯一娛樂」。當然，這也是「麻痺」痛苦最好的方法。

母親潘妮是一個活在幻想中的人。她經常寫信給慈善家富翁湯瑪斯．韋恩，並每天期待能收到他的回信。母親告訴亞瑟，湯瑪斯．韋恩就是他的父親，而且「他一定會來解救我們的」。

有其母必有其子。亞瑟產生幻覺的程度不亞於母親。他幻想著：有一天，我會成為最受歡迎的脫口秀主持人，我會上莫瑞的脫口秀節目並受到賞識，然後被莫瑞像慈父一般擁抱著（從小沒有父親的他深深渴望父愛）。

後來，亞瑟跑到湯瑪斯．韋恩的豪宅，他想去找爸爸。他不是要他的錢，而是他的愛。但湯瑪斯．韋恩卻告訴亞瑟：「你的母親確實曾在我這兒工作，但年輕時她患有妄想症，是我把她送進精神療養院的。至於你，根本不是我的兒子，你是你母親領養來的，而且小時候你還遭到她同居人嚴重的虐待⋯⋯」

天啊，這個故事版本怎麼跟母親的版本完全不一樣。他迷惑了。為了求證，他跑到母親三十年前住的精神療養院，查看母親的病例檔案，果然，證實了湯瑪斯．韋恩的說法。他大大崩潰。原來他的人生、他的母愛，都是一場幻相。

「原來，我所有的苦痛都是這個喚我為Happy的養母一手造成。」他徹底崩潰，也徹底驚醒。

「原來那個與我一生相依為命的母親，其實是我的養母，而且她根本沒有愛過我，她只是在利用我。」驚覺自己的人生從頭到尾都是一場謊言，他崩潰了。但同時他也終於明白：為什麼從小母親要他笑？因為他被虐待了，母親要壓抑他的情緒，不讓真相曝光，這是嚴重的身心虐待。如此變態的情緒扭曲與壓抑，換來的當然就是他日後的身心症：「狂笑病」。

當他發現自己其實只是養母的寵物、照顧她的工具時，他的「理想世界」幻滅了，他憤怒不已。最後，他殺了那個「假」母親。當我看到亞瑟悶死養母時，我知道這一段是有意義的，如同我之前書上說的：「我們必須把自己理想中的母親給賜死，如此我們才能夠與現實中的母親做真實的連結。」

看見自己一生充斥著謊言，他感到荒謬不已、怒不可遏。他生氣了。當他開始「允許」自己憤怒時，他內在同時也展現了強大的力量。他向世界宣告著：「我虛偽的人生從此告一段落，我不笑了，我再也不受母親的控制了。」

憤怒讓他如實地做回了他自己，然而他的怒火卻一發不可收拾。

他不只殺死了母親，後來也殺死了他的偶像莫瑞（他一直投射莫瑞為自己理想中的父親），因為莫瑞故意播放他出醜的影片、羞辱他。同時，他也殺死了以前的同事藍道，因為同事曾給過他一把槍，事後卻不認帳、陷他於不義。對所有背叛他的人，他決定，不再忍耐。

他徹底豁出去了。他決定忠於自己的憤怒，不再背叛自己。

有趣的是，當他豁出去，不再當一個沉默的好人、不再扮小丑、不再強顏歡笑、不再討好別人時，他開始反擊、把內心的憤怒爆發出來，如此的他卻意外地成了人民反抗強權的英雄。很諷刺吧，就在他真誠做自己的此刻，他終於「被看見了」。

或許有人會質疑這部電影會不會太鼓勵暴力、犯罪了？就如同電影導演菲利普斯（Todd Phillips）接受訪問時所說的：「這部電影講的是缺愛、童年創傷和遺失同情心的世界，我認為人們是能夠理解這個訊息的。」

我十分同意。其實「缺乏愛」本身才是暴力的根源，這才是這部電影最想告訴我們的事。

相關書摘 ▶《情緒治療》：情緒只是此時此刻你的狀態，情緒不等於你

書籍介紹

本文摘錄自《情緒治療：走出創傷，BEST療癒法的諮商實作》，方智出版

作者：周志建

從敘事治療師到BEST創傷療癒師，從事敘事諮商20年，作者治療工作大轉彎，首創BEST創傷療癒法。國內第一本結合身體（Body）、情緒（Emotion）、故事（Story）的創傷療癒（Trauma theraphy）寶典。從覺知、流動、釋放，到撫慰，讓情緒流動，消除你身心無以名狀的痛。

這是一本獻給童年創傷倖存者的書──你是否經常感覺自己不夠好、不重要、沒價值、沒人愛、缺乏安全感？如果是，那麼，該是檢視自我童年、療癒創傷的時候了。

創傷經驗，就像胸口被狠狠重擊了一拳，幾天後身體慢慢復原了、不痛了，但羞辱、驚嚇、恐懼、憤怒這些心理的痛，卻不會輕易過去。它會隱藏在身體裡，隱隱作祟，讓你日夜都無法安寧。

童年受虐、家暴、性侵、情感忽略等經驗，會嚴重影響你的自尊、自我價值及自我認同，發展出扭曲的人際依附關係，以及不健康的補償策略。

你是否經常感覺「活著好累」、「好孤單寂寞」、「人生沒有希望」、「我根本不值得活」？這些痛苦的想法可能都來自家庭創傷的童年陰影；別人已讀不回你就氣個半天，這都可能是小時候被忽視經驗的恐懼的情緒再現。

其實最讓你痛苦的，不是過去的創傷事件本身，而是你現在的「否認態度」。否認痛苦，就是否認生命；否認創傷，就是否認自我的存在。頭腦否認，但身體很誠實，會牢牢記住，創傷的痛苦會一直「寄生」在身體與記憶裡，成為一輩子揮之不去的夢魘。

你受過傷，但你不必再痛。讓情緒流動，身心就不痛。讓BEST創傷療癒法幫助你，好好說故事，覺知自我，釋放情緒，療癒身心，走出創傷，重寫自己的生命故事。

Photo Credit: 方智出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航