民眾黨宣布4大公投案「兩好兩壞」：反萊豬、挺藻礁，將啟動全台300場議題講座

今（22）日為世界地球日，由於8月28日將公投的4個案其中大多聚焦於能源轉型與台灣永續發展議題，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如以及賴香伶、張其祿委員，今日正式公布民眾黨的公投意向。表態將反對核四重啟、反對萊豬進口、反對公投綁大選、支持第三天然氣接收站遷離大潭藻礁地區。接下來將舉辦全台300場以上的議題座談活動。

安全考量不支持核四重啟

立委賴香伶表示，核四重啟商轉，在台灣有客觀的不可行因素。首先，台灣的核電廠址周邊的地質調研，按照目前的調查技術，周邊都有許多斷層，不符合安全標準，身處太平洋火環帶上，核四要面臨的是地震的風險。而且台灣缺乏核災應變措施，柯文哲曾提到台大醫院和台北市都做不出核災緊急應變的計畫，而台灣人口密度高，在首都圈使用核能發電有安全疑慮。

賴香伶也說，民眾黨對於核四廠管理與技術缺信心，過去台電的經營出過許多問題，且核四建設過程曾多次更改，極權統治的前蘇聯、民主國家的日本都發生過嚴重的核災，台灣的社會條件難以保證不會發生疏失。本次公投議題聚焦於核四是否應該重啟，在北部人民的人身安全與社會安全前提下，民眾黨將不支持核四重新運轉。

值得注意的是，約在1周前，台北市議員苗博雅日前在議會要求台北市長柯文哲，針對是否同意重啟核四商轉表態，2人言詞交鋒，柯文哲提到所有核電廠都應該一起討論、國家的能源政策模糊、核四安全風險高等，但就是沒有直接回答苗博雅的問題，讓苗博雅十分不滿，發長文批評柯文哲與過去當醫生支持反核態度不同，柯文哲也隔空反嗆，「年輕人帶頭搞意識形態」。

如今民眾黨終於聚焦共識，決定在今年公投時，反對核四重啟，作為黨主席的柯文哲雖然本人並未說出口，大概也算是對此事終於有了明確態度。

反對萊豬公投，強調源頭管理

針對國民黨提案並力推「反萊豬公投」，立委高虹安表示，比起是否開放萊豬進口，民眾黨認為更重要的是「源頭管理，明白標示」，但執政黨在源頭管理上選擇「標註產地」而非「是否含有萊劑」的方式混淆視聽，就連國中小午餐不應該使用含有萊劑的美國豬肉也不願入法管理，僅更改午餐團膳的定型化契約，標註不應含有萊劑，使得管理強度大打折扣。

民眾黨認為，面對執政黨漠視人民健康與食品安全、模糊管理，應對「反萊豬公投」投下同意票，讓政府明白唯有「源頭管理、明白標示」才能在國際貿易往來中，保護民眾的身體健康。

支持藻礁公投，三接應遷走

立委蔡壁如表示，珍愛藻礁公投是個態度，政府面對台灣的工業發展，是否可以放棄任何台灣珍貴的自然環境？依照《環評法》，政府是開發者，就該提出第三天然氣接收站的替代方案進行討論。目前替代方案可分為「遷址」、「原地微調」、「輔助方案」三類，民進黨政府不能只限定討論外推方案，而不願意討論其他替代方案和源頭的節能減碳及增加整體氣源的減煤方案。

過去在公投成案之前，就積極表態支持藻礁公投，也曾陪同環團荒野保護協會一起呼籲邀請民眾連署的蔡壁如，今天也強調，其實沒有蓋三接站，台灣也不會面臨缺電。今天的種種爭議，就是中央政府和桃園市政府互踢皮球，不願意劃設保護區、自然地景，環團才需要勞師動眾做公投。昨天在民眾黨主辦的藻礁座談會上，蔡壁如也表示，未來會培訓種子講師，走到地方各角落和民眾面對面溝通、討論；藻礁議題依照環評法，政府是開發者，就應提出第三天然氣接收站的替代方案來進行討論。

目前民眾黨智庫也預定於5月2日將舉辦「未來能源轉型」座談會，討論「2050淨零碳排—國際與台灣」、「核電廠除役與核廢料處理」、「台灣能源轉型路徑」、「從台灣供電穩定談藻礁公投」4項議題，共商能源轉型的未來。

公投非對抗性選舉，不應綁大選

立委張其祿表示，公投應不應該綁大選，重點在於台灣社會對於議題性公投的定義。公投若與大選綁一起，可以催出公職人員選舉的票數，但從兩黨政治的競合來看，就像是2018年的九合一選舉，價值議題會各自歸隊，形成「全然支持」對抗「全然反對」。

若國民對於議題性公投的想像，是透過公投的民意來解決有爭議的政治決定或是創制、複決等，對於議題的妥善討論、與各個社會觀點的對話，就會是公投準備期間的重要作為，這與公務人員選舉的對抗性是不同的。在這個前提上，民眾黨認為公投不應該綑綁大選。

在4個公投案確定連署成案後，黨主席柯文哲即授命張其祿委員成立民眾黨團公投小組，定期開會檢視基礎資料，討論提出最符合台灣民眾利益的公投意向與定見。民眾黨日前曾表示，這次公投的議題，有很多資訊都沒被完整揭露，如果讓民眾可以更了解公投的題目、細節和內容，才會讓公投顯得更有實質的意義。

立委邱臣遠表示，作為一個「以民為本」的政黨，民眾黨對自身有更高的責任要求，而作為一個政治人物，也應該要負起構築對於地球友善、國家友善、民眾友善的政治責任。除了決定4項公投案的意向外，民眾黨接下來將在台灣各地進行一系列的公投議題推動工作，包含地方說明會、討論會、街講等多元化的方式，目標舉辦超過300場的地方活動；同時會訓練北、中、南、東的種子講員，希望讓本次的公投案能夠廣泛地被民眾討論，進而做下最符合自己需求的決定。

目前國民兩黨也都在推動「全台地方講座」，國民黨的宣傳講座已在4月18日開跑，是為了推動自己立委提案的兩項公投：反萊豬和恢復公投綁大選；而民進黨作為執政黨，則是打算透過「施政說明會」來應對4項公投案對於政府的政策的質疑，不過首場基層講座因為太魯閣號事件延期之後，目前民進黨中央黨部還未能確定開始的時間。

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核稿編輯：翁世航