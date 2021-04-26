常搞錯的bar用法：「Be called to the bar」原來跟酒吧無關

Henry的外國朋友很開心地告訴他：I will be called to the bar.

Henry心裡想，是要去哪一個酒吧啊？去bar這麼開心嗎？原來朋友口中的bar和酒吧一點關係都沒有。今天來看看bar這個容易被誤解的字和相關例句。

He was called to the bar when he was 30.

（Ｘ）30歲時，他被邀請去酒吧。

（Ｏ）30歲時，他成了律師。

Be called to the bar意思是取得律師資格、成為律師。為什麼bar還有律師的意思？這和bar的另外一個含義「欄杆、柱子」有關。

英美的法庭裡，法官與和出庭的律師與當事人中間都會有一道圍欄，於是律師便統稱為bar。有人說要去參加Bar exam，別以為那是考bartender，而是「律師考試」。

延續上面的說明，我們就不難想像，Behind bars表示「坐牢」。

示意圖｜Photo Credit：AP / 達志影像

We need to raise the bar for our work.

（Ｘ）我們必須打開工作的柵欄。

（Ｏ）我們需要提高我們的工作標準。

Raise the bar是職場常聽到的片語。Bar是像跳高時所用的橫桿，選手會奮力跳過橫桿，越接近決賽，橫桿也會越調越高。Raise the bar字面上的意思是「提高桿子」，引申為提升整體水平，經常用來指一個人因為表現傑出，提高了整體水準。

這個片語應用很廣，例如當公司要招聘新人，老闆可能會說：

We need to raise the bar for new hires. 我們得提升招募新進人員整體的水準。

既然有raise the bar，也就會有對應的lower the bar。

It's not practical to set these hard-to-reach standards at this stage. So maybe lowering the bar is not a bad idea. 現階段設定這些很難達到的標準是不切實際的。所以降低標準或許是個好主意。

We were barred from the bank.

（Ｘ）我們在銀行的酒吧。

（Ｏ）那家銀行不許我們進入。

Bar可當動詞，意思是「禁止、阻擋」。例如：

The incident led to him being barred from Taiwan.

這事件導致他被禁止進入台灣。 He has been barred from practicing medicine.

他被禁止行醫。

Bar和pub哪裡不同？

順帶一提，經常有同學問，Bar和pub都是酒吧，有什麼不同？英國人喜歡用pub，它是從Public House來的。美國人習慣叫bar。但現在大家都混著用，沒太大差別。而我們常講的夜店，是nightclub。此外，與bar、pub不同的是，Club有DJ，也經常會收入場費。

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航