常搞錯的bar用法：「Be called to the bar」原來跟酒吧無關

Henry的外國朋友很開心地告訴他:I will be called to the bar.

Henry心裡想,是要去哪一個酒吧啊?去bar這麼開心嗎?原來朋友口中的bar和酒吧一點關係都沒有。今天來看看bar這個容易被誤解的字和相關例句。

He was called to the bar when he was 30.

(X)30歲時,他被邀請去酒吧。

(O)30歲時,他成了律師。

Be called to the bar意思是取得律師資格、成為律師。為什麼bar還有律師的意思?這和bar的另外一個含義「欄杆、柱子」有關。

英美的法庭裡,法官與和出庭的律師與當事人中間都會有一道圍欄,於是律師便統稱為bar。有人說要去參加Bar exam,別以為那是考bartender,而是「律師考試」。

延續上面的說明,我們就不難想像,Behind bars表示「坐牢」。

We need to raise the bar for our work.

(X)我們必須打開工作的柵欄。

(O)我們需要提高我們的工作標準。

Raise the bar是職場常聽到的片語。Bar是像跳高時所用的橫桿,選手會奮力跳過橫桿,越接近決賽,橫桿也會越調越高。Raise the bar字面上的意思是「提高桿子」,引申為提升整體水平,經常用來指一個人因為表現傑出,提高了整體水準。

這個片語應用很廣,例如當公司要招聘新人,老闆可能會說:

We need to raise the bar for new hires. 我們得提升招募新進人員整體的水準。

既然有raise the bar,也就會有對應的lower the bar。

It's not practical to set these hard-to-reach standards at this stage. So maybe lowering the bar is not a bad idea. 現階段設定這些很難達到的標準是不切實際的。所以降低標準或許是個好主意。

We were barred from the bank.

(X)我們在銀行的酒吧。

(O)那家銀行不許我們進入。

Bar可當動詞,意思是「禁止、阻擋」。例如:

The incident led to him being barred from Taiwan.

這事件導致他被禁止進入台灣。 He has been barred from practicing medicine.

他被禁止行醫。

Bar和pub哪裡不同?

順帶一提,經常有同學問,Bar和pub都是酒吧,有什麼不同?英國人喜歡用pub,它是從Public House來的。美國人習慣叫bar。但現在大家都混著用,沒太大差別。而我們常講的夜店,是nightclub。此外,與bar、pub不同的是,Club有DJ,也經常會收入場費。

