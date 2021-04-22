AZ疫苗施打新增8例不良反應，其中30多歲男性接種隔日「右臉麻痺」

國內今（22）日新增4例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入確診病例。而在阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗施打部分，昨日新增8件疫苗接種後不良反應事件，其中1件屬於疑似其他嚴重不良反應，該名接種者為30多歲男性，於接種疫苗後隔日出現右側臉部麻痺，至急診就醫，目前門診追蹤中。

國內新增4例境外移入，自哈薩克、菲律賓及印尼入境

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日新增4例武漢肺炎境外移入病例，分別自哈薩克（案1084）、菲律賓（案1085、1086）及印尼（案1087）入境。

案1084為哈薩克籍30多歲女性，案1085、1086為菲律賓籍20多歲及30多歲女性移工，案1087則為印尼籍30多歲男性船員。

指揮中心表示，截至目前國內累計1086例確診，其中968例為境外移入。確診個案中11人死亡、1041人解除隔離、34人仍在住院隔離中。

疫苗施打增一嚴重不良反應，30多歲男性接種後隔日右側臉部麻痺

莊人祥表示，昨天單日自費施打AZ疫苗數量為1732劑，公費則有783劑，目前總共施打的劑數是3萬6731劑。

昨日有新增8件疫苗接種後不良反應事件，其中7件屬非嚴重不良反應，1件屬於疑似其他嚴重不良反應事件。出現嚴重不良反應者為30多歲男性，於接種疫苗後隔日出現右側臉部麻痺，至急診就醫，目前門診追蹤中。

莊人祥說，有關顏面神經麻痺的部分，根據過去的健保資料，若以18－49歲進行分析，其背景值為每10萬人次有55.31人。

莊人祥表示，背景值的計算，顯示顏面神經麻痺即使沒有接種疫苗也有可能發生，原因可能為病毒感染或其他原因造成。英國曾針對疫苗接種後出現顏面神經麻痺者進行數據分析，發現不管AZ疫苗還是輝瑞／BNT疫苗，發生數都差不多。目前並未觀察到因為打了武漢肺炎疫苗而出現顏面神經麻痺的個案，有任何增加的情況。

確診國籍機師接觸者採檢結果公布，外站疫調未見異常

有關20日2位國籍機師（案1078、1079）確診武漢肺炎的調查，指揮中心公布接觸者的採檢情形如下：

Photo Credit: 疫情指揮中心

至於感染途徑的推測，莊人祥表示，目前要先釐清兩位個案於國內接觸者的情況，是不是有可能被感染到，才有辦法再釐清其究竟是於國內感染，還是屬於境外移入感染或航空器感染。目前就兩人在外站的疫調部分，並沒有看到任何異常的狀況。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航