緬甸政變：民眾發起「藍衣運動」抗議大逮捕、軍政府領袖將參與東協峰會

為施壓緬甸軍政府釋放遭拘禁的抗爭者，反政變的緬甸抗爭者們21日發起身穿藍衣運動，此舉是為向緬甸已故的知名政治運動者溫丁致敬。

據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners,AAPP）截至21日統計，因為參與抗爭或相關原因，死亡人數739人，被逮補、控告或判刑人數3331人。

《路透社》報導，21日人們在社群媒體上分享自己穿著藍色衣服並舉著寫上被捕者姓名手牌的照片。抗爭領袖Ei Thinzar Maung在臉書發文寫下，「請一起為那些被軍政府不公平地監禁的人們發聲，並呼籲要求釋放他們。」

《伊洛瓦底》報導，藍衣是對緬甸知名民主派社會運動者溫丁（Win Tin）致敬，他因為反對前軍方政權，自1989年起監禁長達19年，出獄後溫丁仍為與他相同境遇者請願，表示自己直到每一位政治犯被釋放之前，每天都會穿上藍色衣服。2014年4月21日，溫丁身著藍衣去世。

被捕的抗爭正者面臨殘酷的虐待。蒙育瓦（Monywa）、實皆（Sagaing）地區抗爭領袖Ko Wai Moe Naing在15日被軍方拘留，被捕隔天，一張他臉部被重重毆打的照片在社群媒體上瘋傳。Ko Wai Moe Naing的母親告訴《伊洛瓦底》兒子已經被捕一週，她感到非常擔心。

四位前學運組織成員被仰光（Yangon ）在17日被綁架並遭審訊。仰光學生組織聯盟（ Alliance of Student Unions in Yangon）21日發出聲明表示，其中一位被捕者Ko Soe Htet Oo被痛毆後情況危急，要求政府允許家人和律師探視。

國營的緬甸廣播電視台（MRTV）播出六位仰光的抗爭者被逮補後，被毆打至瘀青且沾滿血污的臉孔，因為軍政府指控他們17日帶著炸彈上街頭。

緬甸平行文人政府反對軍政府出席東協峰會

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）將參加2月1日緬甸政變以來首場東協（ASEAN）高峰會，平行於軍政府的「民族團結政府」（National Unity Government,NUG）也要求參與該會。

《路透社》報導，東協高峰會於24日在雅加達展開，各界期待東協如何回應緬甸政變後的情勢。據《日經亞洲》報導，軍政府發言人卓敏吞（ Zaw Min Tun ）表示，敏昂萊將會參與這次會議，《路透社》沒有聯繫到卓敏吞確認此事，然而軍方領導人出席峰會的消息，已引發緬甸和海外眾多批評。

緬甸軍政府發起政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）民選政府後，幾乎每天都有民眾上街抗爭，而軍政府的鎮壓已導致數百人死亡。緬甸作為東協十個成員國之一，東協也試圖處理政變引發的血腥鎮壓。然而，東協成員國之間對軍隊殺害平民一事持不同態度，而東協組織強調共識和互不干涉內政的原則，讓統合意見分歧更加困難。

緬甸軍政府對於和鄰國溝通顯得興趣缺缺，也無意和原翁山蘇姬政府接觸。馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）、越南新一任總理范明正（Pham Minh Chinh）都會親自參加峰會，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha ）則表示副總理兼外交部長敦‧帕馬威奈（Don Pramudwinai）代行參加。其他國家領袖尚未確認出席狀況。

少數民族領袖、抗爭領袖、民主派政治人物、被政變推翻的議員所組成的民族團結政府 ，名義上成員也包含翁山蘇姬，於16日成立。緬甸內政部長聲稱全國團結政府是違法的組織，而全國團結政府表示自身為緬甸合法政權，並要求國際承認與參加東協高峰會。

非政府組織東協人權國會議員組織（ASEAN Parliamentarians for Human Rights, APHR）聲明指出，「如果沒有充分傾聽全國團結政府並與之對話，東協沒辦法對緬甸情勢發展適當的討論。」對於東協邀請敏昂萊與會一事，APHR表示，「東協應該要充分認知緬甸民眾完全反對他（敏昂萊）的殘酷軍政府，他並不是緬甸人民的代表。」

《雅加達郵報》報導，在東協剛舉辦完外長會議後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）3月19日再呼籲東協應該要舉行高等級的領袖會議討論緬甸情勢。上週，今年東協主席輪值國汶萊發表聲明，要求東協準備在雅加達舉辦會議，地點是東協秘書處選定的。

印尼外交部長Retno Marsudi表示，佐科威提議得到中國和俄羅斯支持，顯示東協在回應區域危急情勢上，扮演更重要的角色。先前，中、俄在聯合國安全理事會（ United Nations Security Counci）上頻頻阻擋針對緬甸軍政權的制裁。

傳統上，東協依靠共識運作且會避免公開譴責成員國，但國際社會對東協遲遲未對緬甸情勢做出有效回應，施加的壓力也逐漸升高，讓這次會議議程與討論的內容更加敏感。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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