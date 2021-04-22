政院通過《跟蹤騷擾防制法》草案：規範網路騷擾等8類行為，法院有權預防性羈押

（中央社）行政院會22日通過內政部擬具的《跟蹤騷擾防制法》草案，將送請立法院審議。草案明定8種跟蹤、騷擾行為樣態，將網路騷擾、要求約會等都納入規範，違反者最高可處5年以下有期徒刑，且規範本法自公布6個月施行。

屏東日前發生通訊行女員工遭假車禍真擄殺，不分朝野立委都向政院喊話，盼早日提出《跟騷法》草案。行政院政務委員羅秉成近日兩度審查內政部所擬的《糾纏犯罪防治法》草案，草案名稱更動為《跟蹤騷擾防制法》，並順應時勢將網路性暴力納入規範，22日送行政院會討論。

草案參考美日經驗，美國加州在西元1989年，曾發生女演員遭瘋狂粉絲殺害事件，以及4起婦女遭前親密伴侶跟騷後殺害等案件，促使加州制定世界上第一部反跟蹤法案；1999年，日本也發生桶川事件，一女大學生被前男友跟蹤騷擾並殺害，遂於次年通過纏擾行為規制法。

草案依據美日前例，認定跟蹤騷擾行為可能源自迷戀、追求（占有）未遂、權力與控制、性別歧視、性報復或性勒索等因素，國外研究發現被害人女性比例占8成，性別分布差異明顯，且與性或性別有關，因此修法以保護婦女、防治性別暴力為立法意旨。

草案所稱跟蹤騷擾行為，指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人「反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關」的8類行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

8類行為包含：

監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤； 以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人之住所、居所、學校、工作場所、經常出入或活動之場所； 對特定人為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之言語或動作； 以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對特定人進行干擾。 對特定人要求約會、聯絡或為其他過度追求行為； 對特定人寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品； 向特定人告知或出示有害其名譽之訊息或物品； 濫用特定人資料或未經其同意，訂購貨品或服務。

《跟騷法》草案重點與後續時程

內政部表示，本次院會通過的《跟蹤騷擾防制法》草案為有效防制性別暴力，參採世界各先進國家立法模式，將該類行為視為犯罪，警察獲報後，可即時展開刑案偵查，發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分，以預防再犯防止危害；並兼採法院核發保護令狀制度，周延被害人保護，藉由完善立法，補足性別暴力防制的闕漏。除了前述的8類行為外，相關重點還包括：

若有跟騷行為，警察公權力將即時介入處理，以書面告誡犯罪嫌疑人（草案第4條）；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令（草案第5條）；法院認為行為人有反覆實行之疑慮者，得預防性羈押（草案第21條）。

跟蹤騷擾行為即犯罪（告訴乃論），得處3年以下有期徒刑或併科新臺幣30萬元以下罰金，如有攜帶凶器，加重處5年以下有期徒刑或併科新臺幣50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑或併科新臺幣30萬元以下罰金（草案第18條及第19條）。

《中央社》報導，行政院發言人羅秉成表示，草案擬定時原定一年施行準備期，但為了使制度儘速上路，蘇貞昌徵詢內政部、法務部意見後，裁示草案更為自公布後6個月施行，同時提供警方相關教育訓練，並請內政部、法務部要給予執法同仁足夠的協助，也要讓檢察官、警察多一點運用空間。

行政院會22日通過內政部擬具的《跟蹤騷擾防制法》草案，將送請立法院審議。政院人士估算，草案若能在立法院本會期最後一日5月28日獲三讀通過，總統公布6個月後施行，最快確實有可能今年底上路。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航